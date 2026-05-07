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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Кентукки

США - Кентукки

СОБЫТИЯ


07.05.2026 Восстание машин стартовало. Нейросеть месяцами выдавала себя за врача и даже подделала номер лицензии 1
14.01.2026 В 13 штатах Америки массовые отключения электричества и рост тарифов. Построили слишком много ЦОДов 1
30.05.2025 Мультимиллионер две недели пытал делового партнера, вымогая у него пароль от кошелька с биткоинами 1
29.10.2024 Хакер прикинулся мертвым, чтобы не платить алименты, и попал в тюрьму на семь лет 1
05.04.2024 Сисадмин 33 года притворялся другим человеком, украв его личность, набрав кредитов, и отправив его в тюрьму и психушку 1
13.02.2023 Сайты НАТО взломаны. США подозревают российских хакеров 1
11.10.2022 Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet 1
20.05.2022 Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса 1
04.02.2022 Древнейший дистрибутив Linux обновился впервые за 6 лет 1
11.01.2021 Nissan, Toyota, Volkswagen и Ford сокращают производство и закрывают заводы из-за дефицита чипов 1
17.04.2019 Google сломал все дороги в городе, куда поставлял бесплатный интернет, и свернул проект 1
14.11.2017 Человек просидел в тюрьме лишние полгода из-за компьютерной ошибки 1
08.06.2017 Старейшая компьютерная игра возродилась в открытом коде 1
01.12.2016 США узаконили право ФБР на взлом ПК по всему миру 1
09.09.2015 «Ланит ДВ» завершил проектирование современной библиотеки Морского государственного университета им. адмирала Невельского 1
02.09.2015 Победа над аутизмом - дело техники 1
19.03.2012 NCR развивает свою партнерскую программу с целью выхода на новые рынки 1
04.11.2011 Саблезубая белка наконец-то изучена 1
02.09.2011 Для получения водорода нужны только солнце и вода 1
15.07.2011 Вся нефть на Земле произошла от одной водоросли 1
29.09.2009 Восточный Университет Кентукки опубликовал персональные данные сотрудников в Сети 1
16.02.2009 Пятница, тринадцатое: болид над Кентукки 1
12.02.2009 Два американских банка пострадали от утечки данных 1
28.04.2008 В опухолях легких обнаружены вирусы кори 1
03.04.2008 Parallels разгоняется перед IPO 1
02.04.2008 Parallels купила производителя ПО для автоматизации хостинга 1
27.03.2008 Выявлен побочный эффект интерферирующих РНК 1
07.02.2008 Серия торнадо признана самой смертоносной в США за последние 20 лет 1
09.11.2007 "Черный рыцарь": танк-робот 1
20.08.2007 В США резко растет потребление обезболивающих препаратов 1
17.08.2007 Арест: русский пытался обокрасть миллиардера с помощью Сети 1
03.07.2007 Atlantis доставлен в Космический центр Кеннеди 1
12.03.2007 2006 год стал рекордным для мобильной связи 1
10.11.2006 Иммунная система побеждает рак 1
10.11.2006 Иммунная система побеждает рак 1
25.08.2006 Умер "отец" коммерческих суперкомпьютеров 1
11.08.2006 Dell получил заказ на $100 млн 1
17.11.2005 Медитация активизирует деятельность мозга 1

Публикаций - 83, упоминаний - 83

США и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - Lexmark Int 303 23
Microsoft Corporation 25775 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
AT&T Mobility - Alltel Wireles - Alltel Communications 43 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Google LLC 12688 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Apple Inc 13154 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Verysell ОБИНКО - Объединенная Интеграторская Компания 33 2
Verysell Telecom - Верисел Телеком 42 2
Verysell ОБИНКО - РПИ Эксперт 19 2
Verysell ОБИНКО - вИнтегро - MicroAge 22 2
KillNet - Хакерская группировка 17 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Seagate Technology 766 2
AT&T Inc 1725 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
ELKO Group - Элко Групп - АБ-Трейд - Абсолют-Трейд - Торговый дом Абсолют 44 2
Ninestar Corporation - Ninestar Image Tech - G&G - Static Control Components, SCC - Apex Technology - Apex Microelectronics 18 2
ModernGigabyte 8 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 2
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 2
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 1
R-Style Services 12 1
T.Hunter 74 1
Софт-Троник - Soft-Tronik - СТ Нетворкинг 12 1
Anthropic 160 1
AT&T - TeleCorp PCS 8 1
Charter Communications 41 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Broadcom - VMware 2610 1
Alphabet 177 1
Dell EMC 5180 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
BMW Group 482 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Volkswagen Group - VW 308 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Ford 434 1
JCB International 146 1
Honda Motor Company - HND 240 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 1
Белый Ветер 365 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Фонд цифрового равенства Луисвилля 1 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 20
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 18
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Nissan Note - субкомпактвэн 1 1
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
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PulseAudio - PolypAudio - кроссплатформенный звуковой сервер 11 1
Xerox - Lexmark MarkVision Professional 4 1
Xerox - Lexmark Forms Printer 1 1
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Linux - SLS - Softlanding Linux System 1 1
NASA OSIRIS-REx 10 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
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Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 1
Linux KDE Plasma 265 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
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Microsoft Windows 16882 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
Microsoft Azure 1526 1
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