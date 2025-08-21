Получите все материалы CNews по ключевому слову
PulseAudio PolypAudio кроссплатформенный звуковой сервер
УПОМИНАНИЯ
PulseAudio и организации, системы, технологии, персоны:
|GitHub 916 3
|Nvidia Corp 3635 2
|Microsoft Corporation 25015 2
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
|Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 331 1
|Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
|Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
|Elisa 35 1
|ZSpace 3 1
|Red Hat 1332 1
|Google LLC 12061 1
|Apple Inc 12371 1
|Xiaomi 1870 1
|HP Inc. 5728 1
|LG Electronics 3652 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 1
|Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 24 1
|Volkerding Patrick - Фолькердинг Патрик 1 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52908 2
|Россия - РФ - Российская федерация 152226 2
|США - Кентукки 79 1
|Германия - Федеративная Республика 12844 1
|Южная Корея - Республика 6772 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14532 1
|Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 50 1
|DistroWatch 11 1
|Liliputing 69 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379316, в очереди разбора - 738635.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.