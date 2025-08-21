Разделы

PulseAudio PolypAudio кроссплатформенный звуковой сервер


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 Вышла Simply Linux 11.0: игры и лаунчеры, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025, резервное копирование и шифрование системы 1
21.02.2024 Вернулась к жизни главная мобильная ОС до эпохи Android и iPhone. Впервые за пять лет обновился прямой потомок Palm OS 1
07.11.2023 В Linux добавляют «синий экран смерти» как у Windows 1
04.02.2022 Древнейший дистрибутив Linux обновился впервые за 6 лет 1
27.12.2021 Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах 1
26.05.2010 Вышел новый релиз Fedora 13 1
27.11.2008 Анонсирован релиз Fedora 10 1
21.10.2008 Анонсирован релиз IcedTea6 1.3 1
06.08.2008 Анонсирована альфа-версия Fedora 10 1
24.04.2008 Ubuntu Hardy Heron вышел в свет 1
10.04.2008 Анонсирован выпуск Mandriva Linux 2008 Spring 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

PulseAudio и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 916 3
Nvidia Corp 3635 2
Microsoft Corporation 25015 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 331 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Elisa 35 1
ZSpace 3 1
Red Hat 1332 1
Google LLC 12061 1
Apple Inc 12371 1
Xiaomi 1870 1
HP Inc. 5728 1
LG Electronics 3652 1
Royal Dutch Shell - Шелл 220 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25377 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25055 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 629 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12749 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5593 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26473 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7909 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31162 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14164 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12737 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3990 2
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 256 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1531 2
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 149 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9536 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21712 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 633 1
ARM - Advanced RISC Machine 450 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4285 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 321 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 175 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21441 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2194 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 966 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2641 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 230 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4365 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3049 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70153 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14755 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1043 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7944 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11812 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6593 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 438 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2716 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2651 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6086 1
Оцифровка - Digitization 4789 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 757 1
Linux OS 10565 7
Linux KDE Plasma 240 6
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 234 6
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 233 6
Linux - Debian GNU 511 3
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 32 3
Red Hat RPM - Package Manager 162 3
Nokia Symbian OS 1402 2
Linux Slackware 30 2
SUSE openSUSE 96 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 536 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 910 2
Mozilla Firefox - браузер 1903 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2397 2
Tuxedo Computers Manjaro 10 2
Fedora Russian 8 2
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 137 2
Microsoft Windows 16085 2
SUSE Linux 202 1
Apple iPod 1538 1
Oracle Java - язык программирования 3272 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 898 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 198 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7212 1
Intel Core - Семейство процессоров 1224 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1898 1
Red Hat Linux 204 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1054 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 957 1
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 17 1
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 33 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1752 1
Apple iPod Touch 746 1
Apache OpenOffice 482 1
Linux GNU - Gentoo 41 1
GNU GNOME Shotwell 9 1
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 1
Linux - Debian PureOS 9 1
Continuum Analytics - Anaconda 15 1
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 26 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 24 1
Volkerding Patrick - Фолькердинг Патрик 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52908 2
Россия - РФ - Российская федерация 152226 2
США - Кентукки 79 1
Германия - Федеративная Республика 12844 1
Южная Корея - Республика 6772 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14532 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 50 1
DistroWatch 11 1
Liliputing 69 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2539 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379316, в очереди разбора - 738635.
Создано именных указателей - 181424.
