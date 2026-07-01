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Elisa
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 36, упоминаний - 36
Elisa и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Владимир 6 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Прокопенко Сергей 9 1
|Аверин Алексей 5 1
|Солонин Виталий 90 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Герман Андрей 24 1
|Сельков Андрей 15 1
|Жуков Виктор 11 1
|Флёров Евгений 8 1
|Игнаткин Сергей 7 1
|Краев Дмитрий 1 1
|Овчинников Евгений 2 1
|Потапов Максим 1 1
|Златова Екатерина 2 1
|Фуфаев Алексей 2 1
|Хайкина Ирина 2 1
|Аверьянов Антон 22 1
|Рейман Леонид 1064 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Тихонова Кристина 47 1
|Баринов Александр 44 1
|Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 40 1
|Tommi Juhani Uitto 11 1
|Брюквин Юрий 300 1
|ITResearch 123 1
|Wainhouse Research 40 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8550 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
|Markets&Markets Research 113 1
|Рустелеком ТК 305 1
|Frost & Sullivan 207 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.