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Elisa

Elisa

СОБЫТИЯ

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01.07.2026 Рубить не бороды, а провода. Сосед России на карте мира уничтожил свою сеть стационарных телефонов 1
22.07.2024 Крупнейший оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию: Не хочет демонтировать «железо» Huawei 1
21.09.2023 Xiaomi нарвалась на санкции Запада, ее смартфоны запрещают продавать. Во всем виновата Россия 1
11.01.2022 Continental использует систему маркировки от Utrace 1
24.01.2020 Nokia подписала 63 коммерческих контракта на развертывание сетей 5G 1
30.04.2019 Чистая прибыль ZTE по итогам квартала составила 863 млн юаней 1
01.03.2019 На пороге эпохи 5G: новинки от ZTE на MWC 2019 1
25.02.2019 ZTE осваивает 5G 1
11.12.2018 Nokia, Elisa и Efore установили коммерческую базовую станцию с жидкостным охлаждением 1
27.07.2016 Tele2 расширила роуминговую сеть в ближнем зарубежье 1
16.12.2015 В Финляндии создают сотового оператора для россиян 1
28.01.2014 Elisa выбрала NSN в качестве единственного поставщика решений для сети LTE 1
18.06.2013 Системы Digital Signage становятся многокомпонентными 1
16.02.2012 Tele2 выбрал решения Nokia Siemens Networks для испытаний технологии LTE в диапазоне 1800 МГц 1
09.01.2012 Финскому провайдеру приказали заблокировать доступ к The Pirate Bay 1
18.03.2011 Щёголев: сотовые операторы представят к 1 мая предложения по снижению тарифов на международный роуминг 1
01.12.2010 Parking.ru и «Elisa Россия» запустили новую услугу: быстрое внедрение Microsoft Dynamics CRM 1
12.03.2010 МТС разрешила подключать два номера на одну SIM-карту 1
11.03.2010 МТС вводит услугу подключения двух телефонных номеров на одну SIM-карту 1
18.02.2010 Tele2 открыл Camel-роуминг в Финляндии 1
29.04.2009 Видеоконференцсвязь: какова реальная экономия? 1
10.04.2008 Анонсирован выпуск Mandriva Linux 2008 Spring 1
17.09.2007 РН "Союз" доверили французские разведспутники 1
27.04.2007 Сотовые операторы передали обращение правительства Эстонии 1
26.04.2007 В наномире выявлены необычные свойства воды 1
23.01.2007 Прибалтика: рекорд на сотовом рынке экс-СССР 1
16.05.2006 Digita и Nokia подписали контракт на использование DVB-H 1
31.08.2005 Тестирование мобильного ТВ в Финляндии прошло успешно 1
09.03.2005 Nokia запустила "живое" ТВ в мобильнике 1
28.10.2004 МТС планирует стать третьим сотовым оператором в Латвии 1
27.01.2004 В Эстонии объявлен конкурс на четвертую 3G-лицензию 1
20.10.2003 Слежка через мобильник приживется в Европе? 1
14.05.2003 Эстония выставит на продажу 4 лицензии на 3G-связь 1
15.02.2002 Финская Elisa заключила соглашение о сотрудничестве с Vodafone 1
05.06.2001 Правительство Норвегии сократит свою долю в Telenor c 78% до 34% 1
23.04.2001 Финская Elisa Communications выбрала Nokia и Siemens поставщиками оборудования для сети мобильной связи 3-го поколения 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Elisa и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3307 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 10
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 5
Vodafone Group 1411 5
CK Hutchison Drei Austria 5 3
Siemens AG - Siemens Group 2665 3
ZTE Corporation 799 3
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 3
Samsung Electronics 11003 2
Cisco Systems 5352 2
Microsoft Corporation 25695 2
LG Electronics 3725 2
Sony 6720 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 2
Nvidia Corp 3947 1
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 29 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 222 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 373 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 1
LG Uplus - LG U+ 33 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 340 1
Питерская группа связистов 441 1
Auvix - Аувикс 22 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1028 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 1
Bouygues Telecom 65 1
Vodafone Italy - Omnitel Pronto Italia 23 1
Elisa Saunalahti - Saunalahti Group - Saunalahti Oyj - Jippii Group 18 1
Aethra 15 1
Orange Polska - Telekomunikacja Polska - Centertel 42 1
Telia Eesti AS - Eesti Telekom AS - Elion Enterprises Limited - Eesti Telefon - Eesti Mobiiltelefon 16 1
Tele2 AB - Tele2 Eesti 1 1
Cubio Communications - Nevatel 9 1
Ростелеком 10862 1
МегаФон 10614 1
SAP SE 5575 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Arianespace 87 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Союзпечать 6 1
Thales Systemes Aeroportes SA 1 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 269 1
РЖД - Российские железные дороги 2083 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 430 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
SoftBank Group 283 1
Судебная власть - Judicial power 2476 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 127 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 510 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 214 1
Helsinki Business Hub - Агентство по развитию столичного региона Финляндии 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5394 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29556 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22742 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10022 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26537 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13755 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26134 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2536 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9221 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7532 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4354 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9365 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9638 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17851 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61094 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2622 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5342 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15931 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12077 3
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ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 65 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2161 2
Apache Camel 73 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
ZTE Titan 1 1
МТС Коннект - MTS Connect 49 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 1
Mandriva Linux 86 1
AMD Radeon HD 282 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 1
Utrace Goods 1 1
Airbus EADS Astrium - Myriade 3 1
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 1
PulseAudio - PolypAudio - кроссплатформенный звуковой сервер 11 1
SUSE Immunix - AppArmor 18 1
Unify OpenScape Video 5 1
Microsoft Windows Mobile 5 193 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Nokia NetAct 16 1
SUSE Linux ALSA - SUSE Linux Advanced Linux Sound Architecture 17 1
GStreamer 17 1
Linux OS 11430 1
Linux KDE Plasma 260 1
Nokia Symbian OS 1408 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
Microsoft Outlook 1501 1
Mozilla Firefox - браузер 1938 1
Google Android 9 - Android Pie 217 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 1
Huawei 5G CPE Pro - Маршрутизатор 8 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 276 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 378 1
Apache OpenOffice 490 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 151 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Козлов Владимир 6 1
Криевс Ритварс 15 1
Прокопенко Сергей 9 1
Аверин Алексей 5 1
Солонин Виталий 90 1
Астафьева Ирина 37 1
Герман Андрей 24 1
Сельков Андрей 15 1
Жуков Виктор 11 1
Флёров Евгений 8 1
Игнаткин Сергей 7 1
Краев Дмитрий 1 1
Овчинников Евгений 2 1
Потапов Максим 1 1
Златова Екатерина 2 1
Фуфаев Алексей 2 1
Хайкина Ирина 2 1
Аверьянов Антон 22 1
Рейман Леонид 1064 1
Щеголев Игорь 699 1
Тихонова Кристина 47 1
Баринов Александр 44 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 40 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Брюквин Юрий 300 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164644 16
Европа 24907 9
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18964 5
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Швеция - Королевство 3771 4
Финляндия - Хельсинки 252 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 3
Япония 13759 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 3
Латвия - Латвийская Республика 833 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19380 2
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 2
Италия - Итальянская Республика 4494 2
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Чехия - Чешская Республика 1345 2
Литва - Литовская Республика 672 2
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Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 1
Китай - Хунань 22 1
Казахстан - Республика 6002 1
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Земля - планета Солнечной системы 10829 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3127 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8488 1
Польша - Республика 2028 1
Европа Восточная 3137 1
Канада 5058 1
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Германия - Федеративная Республика 13154 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27037 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5524 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5425 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6968 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 86 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2092 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11645 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5079 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33390 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6591 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3950 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8806 1
Энергетика - Energy - Energetically 5793 1
Аренда 2659 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 381 1
Зоология - наука о животных 2867 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 880 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1282 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2692 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 888 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1317 1
Импортозамещение - параллельный импорт 612 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6660 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1390 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
Euronews - телеканал 52 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 2
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Physical Review Letters 160 1
Phys.org 972 1
Vnunet 224 1
Бизнес&Балтия 2 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Helsingin Sanomat 17 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
FashionTV 16 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
FT - Financial Times 1287 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6077 1
ITResearch 123 1
Wainhouse Research 40 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8550 1
Gartner - Гартнер 3649 1
Markets&Markets Research 113 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
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