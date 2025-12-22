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Singtel Optus Cable & Wireless Optus Expan OptusNet Optus Software

СОБЫТИЯ

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22.12.2025 Бежавшая из России Nokia причастна к гибели людей из-за инженерной халатности

Халатность привела к смерти Австралийская телеком-компания Optus из-за технического сбоя не смогла корректно направить звонки своих абонентов в экстренн
25.12.2013 Huawei и Optus запустили первую в мире сеть LTE TDD с агрегированием несущих частот

Компания Huawei стала партнером австралийского оператора Optus по первому в мире запуску в эксплуатацию технологии агрегации несущих частот (Carrier A
31.05.2007 Huawei провела испытания первой в Австралии сети UMTS900

Компания Huawei Technologies успешно завершила испытания первой в Австралии сети 3G UMTS900 вместе со своим партнером Optus. Испытания передатчиков UMTS900 проводились компанией Optus в центрально-западном регионе Нового Южного Уэльса при участии персонала Huawei и Optus. UMTS900 — идеальный
24.11.2005 Optus ведет переговоры о покупке Telecom

Подразделение Optus компании SingTel и молодая австралийская телекоммуникационная компания SP Telemedia ведут переговоры о покупке новозеландской Telecom Corpза 850 млн. австралийских долларов ($629 млн.). T
14.04.2003 Австpалия: Optus обучит студентов через спутник, Vodafone отказывается от корпоративного рынка

Австpалийский опеpатоp Optus получил контpакт стоимостью примерно $6 млн. на создание спутниковой системы дистанционного обpазования для студентов, обучающихся дома в Западной Австpалии. Это часть многомиллионного пp
31.03.2003 Optus проведет расширение своей GSM-сети

Австралийская компания Optus объявила, что она значительно увеличит охват мобильной связью штата Виктория, потратив свыше $53,5 млн. на монтаж 220 новых базовых станций к 2004 г. 58% инвестиций компании Optus

31.01.2003 Lucent поставит технологию передачи голоса по цифровым абонентским линиям австралийскому оператору Optus

В четверг Lucent Technologies подписала крупный контракт с австралийским оператором Optus на поставку и установку системы передачи голоса по цифровым абонентским линиям (VoDSL). После внедрения системы в сеть с ней будет работать подразделение Optus - XYZed. В ассортиме
06.11.2002 Optus и Singtel создадут региональную IP-сеть для страховой компании Marsh

Два оператора в азиатско-тихоокеанском регионе - Optus и Singtel - получили многомиллионный контракт на создание региональной сети страховой компании Marsh Pty Ltd. Контракт рассчитан на два года. За это время Optus и SingTel соединят

27.09.2002 Австралийская компания Optus выбирает решения Alcatel для строительства мультисервисной многопротокольной сети

Alcatel объявил о подписании соглашения с австралийским оператором связи Optus на поставку платформы маршрутизирующего коммутатора Alcatel 7670 для опорной сети. Платформа Alcatel 7670 является надежным фундаментом для построения мультисервисных сетей нового поколен
31.05.2002 SingTel и Optus начали предоставлять в Австралии услуги хостинга и обработки данных

Австралийский провайдер Optus в сотрудничестве с Singapore Telecommunications начал предоставление сервиса хостинга и управления данными EXPAN на территории Австралии. Данный сервис рассчитан на транснациональных корп
16.05.2002 Virgin Group вложит 40,02 млн. евро в австралийскую Virgin Mobile

млн. австралийских долларов (40,02 млн. евро) в Virgin Mobile, ее совместное предприятие с SingTel Optus. Вложение капитала, в конечном счете, приведет к уменьшению доли SingTel Optus в
05.04.2002 Nortel Networks поставит оборудование для Optus

Австралийский оператор Optus cообщил о подписании контракта сроком на 5 лет с канадским производителем Nortel Networks на поставку оборудования для организации сети следующего поколения. Сумма контракта оценивается в
05.11.2001 Hutchison уступила часть клиентов австралийской Optus

Hutchison Telecommunications, австралийский филиал компании Hutchison Whampoa, продаcт клиентскую базу услуг связи стандарта GSM компании Optus за $43 млн. По условиям соглашения, Optus выплатит Hutchison $10 млн. для обеспечения бесперебойного обслуживания 260 тыс. абонентов на переходный период. Hutchison оказывал услуги
06.09.2001 Сингапурская SingTel получила разрешение на приобретение австралийской Cable & Wireless Optus

ании Singapore Telecommunications Ltd. (SingTel) приобрести австралийскую компанию Cable & Wireless Optus Ltd. - оператора телекоммуникационных спутников серии Optus. Австралийское прави
22.08.2001 Банкротство One.Tel уменьшило прибыли Cable & Wireless Optus

Вторая по значению австралийская телефонная компания Cable & Wireless Optus Ltd сообщила о снижении прибыли в первом полугодии на A$100 млн., из которых A$68 млн.

02.04.2001 Nokia поставит 3G-систему оператору Cable & Wireless Optus в Австралии

Финская компания Nokia анонсировала подписание соглашение с оператором Cable & Wireless Optus на поставку оборудования и развертывание сети мобильной связи третьего поколения в Авст
26.03.2001 Cable & Wireless приняла предложение SingTel о приобретении Optus за $9 млрд.

Сингапурская компания Singapore Telecommunications предложила за австралийскую компанию Optus A$17,2 млрд. ($9 млрд.). Владелец контрольного пакета акций Optus компания Cable & Wireless согласилась на это предложение. Британской Vodafone, которая также претендовала на покуп
13.03.2001 SingTel предложила $8,9 млрд. за австралийскую Cable & Wireless Optus

ore Telecommunications (SingTel) предложила за приобретение австралийской компании Cable & Wireless Optus сумму в 17,5 млрд. австралийских долларов ($8,9 млрд.), сообщила Computer Daily News. П
22.12.2000 Vodafone предложила $10 млрд. за австралийскую Cable & Wireless Optus

ская группа Vodafone Group Plc предложила австралийскому оператору мобильной связи Cable & Wireless Optus по меньшей мере A$18 млрд. ($10 млрд.) за приобретение компании, сообщила газета The Au
15.12.2000 Telecom New Zealand приобретет активы австралийской Optus

ия Telecom New Zealand сообщила о намерении приобрести часть активов австралийской Cable & Wireless Optus (CWO), которые последняя выставила на продажу. Компания-покупатель не сообщила условий

26.10.2000 NTT DoCoMo отказалась комментировать возможное приобретение доли австралийской Optus

nancial Times по поводу возможного приобретения японским гигантом доли австралийской Cable&Wireless Optus совместно с новозеланской Telecom Corp., сообщает totaltele.com. В статье Financial Tim
06.09.2000 Nokia поставит систему GPRS австралийскому оператору Cable & Wireless Optus

Австралийская компания Cable & Wireless Optus заключила соглашение с финской Nokia, по которому Nokia поставит решение GPRS для существующих сетей мобильной связи стандартов GSM900 и 1800. Основным преимуществом сист
29.08.2000 Cable & Wireless может продать 52,5% акций в австралийской Optus

Times, намерена продать 52,5% своих акций в австралийской компании мобильной связи Cable & Wireless Optus Ltd., второго по значению оператора Австралии. Эти акции могут быть куплены американски
23.03.2000 Packer, Microsoft и Cable & Wireless Optus, возможно, создадут $8,45 млрд. альянс по развитию широкополосных сетей в Австралии

алийское информационное агентство Packer ведёт переговоры с компаниями Microsoft и Cable & Wireless Optus о создании $8,45 млрд. альянса по развитию широкополосных сетей, обеспечивающих высокую
07.12.1999 Акции C&W Optus взлетают на слухах о слиянии с Virgin

Акции компании Cable & Wireless Optus Ltd. достигли рекордного значения, поднявшись в цене на 11%, когда инвесторы отреагиров
03.12.1999 Компания C&W Optus выиграла тендер на $320 млн. от Computer Sciences

Вторая по величине австралийская телекоммуникационная компания Cable & Wireless Optus Ltd., сообщает, что выиграла тендер на поставку услуг связи для третьей по величине аме
02.12.1999 C&W Optus заключает контракт на $320 млн c Computer Sciences

Cable & Wireless Optus Ltd., второй по значению австралийский оператор телекоммуникаций, заявила о заключении

18.08.1999 Excite@Home и Cable Wireless Optus создают СП в Австралии

Excite@Home, провайдер высокоскоростного выхода в Интернет, и австралийская телекоммуникационная компания Cable Wireless Optus могут инвестировать до $47 млн. в свое совместное предприятие в Австралии, @Home Australia. Это СП будет предоставлять выход в Интернет для кабельных модемов.
11.06.1999 Excite@Home и Cable & Wireless Optus создали СП для предоставления кабельных информационных услуг в Австралии

Excite@Home и кабельный оператор Cable & Wireless Optus создали совместное предприятие для предоставления кабельных информационных услуг в Австралии. Предположительно, Excite@Home будет обслуживать около 2,2 млн австралийских

07.05.1999 Вышла новая версия факс-сервера FACSys Fax Messaging Gateway для Microsoft Windows NT

Компания "ТерраЛинк", официальный дистрибутор продукции Optus Software на территории СНГ, объявила вчера о выходе новой версии факс-сервера FACSys Fa

Публикаций - 88, упоминаний - 116

Singtel Optus Cable & Wireless и организации, системы, технологии, персоны:

SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 26
Vodafone Group 1412 18
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 17
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 7
Huawei 4677 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 6
CK Hutchison Asia Telecom Group - Hutchison Telecom - Hutchison Telecommunications International Limited 54 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
TerraLink - ТерраЛинк 292 5
AT&T Inc 1726 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
Microsoft Corporation 25775 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
China Mobile 436 4
CK Hutchison Holdings 175 3
Optus XYZed 3 3
Brooktrout Technology 10 3
Samsung Electronics 11065 3
МегаФон 10742 3
HP Inc. 5883 3
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 51 3
Fujitsu 2105 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Virgin Group 144 3
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 3
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 3
Globe Telecom 32 3
Telkom Indonesia - Telkomsel 19 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
MCI Worldcom 126 3
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 3
Bharti Enterprises Group 57 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Империя-Фарма 91 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 1
Temasek Holdings 22 1
Boeing 1031 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Ford 435 1
SoftBank Group 284 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
Citi - Citibank 158 1
DNP - Dai Nippon Printing 24 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Arianespace 87 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 2
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Правительство Чешской Республики - органы государственной власти 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
NORDUnet - National research and education networks 6 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 3
CBOSS rtBilling 4 2
CBOSS rtb 9 2
FreePik 1841 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Nokia Symbian OS 1411 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 2
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 14 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Ciena WaveLogic 12 1
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 1
CBOSS vmail - система голосовой/факс почты 8 1
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 1
CBOSS ssc - вспомогательный коммутационный центр 7 1
CBOSS isp 6 1
Vodafone HSPA-сеть 1 1
Boeing 601 - BSS-601 - коммерческая космическая платформа для телекоммуникационных спутников 6 1
Vodafone live! 20 1
Vodafone Mobile Connect 4 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
IBM Datacap 11 1
Nokia Alcatel-Lucent - PacketStar 16 1
Nokia 3650 25 1
Nokia 6650 12 1
Gilat SkyBlaster VSAT 3 1
Office Noa - Nancy Codec 3 1
Стек Софт - Onyma Billing - Onyma OSS - Onyma CRM 8 1
Maxmind GeoIP 2 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Dell Mobile Connect 23 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Довгань Дмитрий 3 1
Орехов Валентин 3 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Berger Patrick - Берджер Патрик 1 1
Schmid Hans - Шмид Ганс 2 1
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 1
Водясов Алексей 222 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Комаров Александр 24 1
Федотов Дмитрий 9 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Бобровский Александр 3 1
Piotrowski Tom - Петровски Том 1 1
Репин Николай 18 1
Пономаренко Анатолий 5 1
Ткачев Дмитрий 32 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
Новая Зеландия 737 16
Япония 13807 15
Сингапур - Республика 1953 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Европа 24964 9
Канада 5082 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Индия - Bharat 5870 5
Индонезия - Республика 1058 5
Австралия - Сидней 276 5
Фиджи - Республика 31 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Китай - Тайвань 4245 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Филиппины - Республика 599 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 4
Швеция - Королевство 3782 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Таиланд - Королевство 926 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
США - Торонто 273 3
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 72 3
Казахстан - Республика 6048 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
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Аренда 2687 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Английский язык 7030 2
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
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Total Telecom 613 9
FT - Financial Times 1296 5
Newsbytes News Network 379 4
Australian IT News 51 3
Times 661 3
The Register - The Register Hardware 1784 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
SpaceNews 73 1
Axel Springer - Telegraph Media Group - Sunday Telegraph 17 1
Bloomberg 1627 1
PhoneArena 75 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Известия ИД 770 1
Politico 29 1
AppleInsider 400 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
News Corp - News Corporation 221 1
Silicon 494 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Telecom.paper 194 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Faulkner Information Services 100 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Forrester Research 834 1
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Gartner - Dataquest 353 1
Moody's Investors Service 136 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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