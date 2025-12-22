Singtel Optus Cable & Wireless

Бежавшая из России Nokia причастна к гибели людей из-за инженерной халатности Халатность привела к смерти Австралийская телеком-компания Optus из-за технического сбоя не смогла корректно направить звонки своих абонентов в экстренн

Huawei и Optus запустили первую в мире сеть LTE TDD с агрегированием несущих частот Компания Huawei стала партнером австралийского оператора Optus по первому в мире запуску в эксплуатацию технологии агрегации несущих частот (Carrier A

Huawei провела испытания первой в Австралии сети UMTS900 Компания Huawei Technologies успешно завершила испытания первой в Австралии сети 3G UMTS900 вместе со своим партнером Optus. Испытания передатчиков UMTS900 проводились компанией Optus в центрально-западном регионе Нового Южного Уэльса при участии персонала Huawei и Optus. UMTS900 — идеальный

Optus ведет переговоры о покупке Telecom Подразделение Optus компании SingTel и молодая австралийская телекоммуникационная компания SP Telemedia ведут переговоры о покупке новозеландской Telecom Corpза 850 млн. австралийских долларов ($629 млн.). T

Австpалия: Optus обучит студентов через спутник, Vodafone отказывается от корпоративного рынка Австpалийский опеpатоp Optus получил контpакт стоимостью примерно $6 млн. на создание спутниковой системы дистанционного обpазования для студентов, обучающихся дома в Западной Австpалии. Это часть многомиллионного пp

Optus проведет расширение своей GSM-сети Австралийская компания Optus объявила, что она значительно увеличит охват мобильной связью штата Виктория, потратив свыше $53,5 млн. на монтаж 220 новых базовых станций к 2004 г. 58% инвестиций компании Optus

Lucent поставит технологию передачи голоса по цифровым абонентским линиям австралийскому оператору Optus В четверг Lucent Technologies подписала крупный контракт с австралийским оператором Optus на поставку и установку системы передачи голоса по цифровым абонентским линиям (VoDSL). После внедрения системы в сеть с ней будет работать подразделение Optus - XYZed. В ассортиме

Optus и Singtel создадут региональную IP-сеть для страховой компании Marsh Два оператора в азиатско-тихоокеанском регионе - Optus и Singtel - получили многомиллионный контракт на создание региональной сети страховой компании Marsh Pty Ltd. Контракт рассчитан на два года. За это время Optus и SingTel соединят

Австралийская компания Optus выбирает решения Alcatel для строительства мультисервисной многопротокольной сети Alcatel объявил о подписании соглашения с австралийским оператором связи Optus на поставку платформы маршрутизирующего коммутатора Alcatel 7670 для опорной сети. Платформа Alcatel 7670 является надежным фундаментом для построения мультисервисных сетей нового поколен

SingTel и Optus начали предоставлять в Австралии услуги хостинга и обработки данных Австралийский провайдер Optus в сотрудничестве с Singapore Telecommunications начал предоставление сервиса хостинга и управления данными EXPAN на территории Австралии. Данный сервис рассчитан на транснациональных корп

Virgin Group вложит 40,02 млн. евро в австралийскую Virgin Mobile млн. австралийских долларов (40,02 млн. евро) в Virgin Mobile, ее совместное предприятие с SingTel Optus. Вложение капитала, в конечном счете, приведет к уменьшению доли SingTel Optus в

Nortel Networks поставит оборудование для Optus Австралийский оператор Optus cообщил о подписании контракта сроком на 5 лет с канадским производителем Nortel Networks на поставку оборудования для организации сети следующего поколения. Сумма контракта оценивается в

Hutchison уступила часть клиентов австралийской Optus Hutchison Telecommunications, австралийский филиал компании Hutchison Whampoa, продаcт клиентскую базу услуг связи стандарта GSM компании Optus за $43 млн. По условиям соглашения, Optus выплатит Hutchison $10 млн. для обеспечения бесперебойного обслуживания 260 тыс. абонентов на переходный период. Hutchison оказывал услуги

Сингапурская SingTel получила разрешение на приобретение австралийской Cable & Wireless Optus ании Singapore Telecommunications Ltd. (SingTel) приобрести австралийскую компанию Cable & Wireless Optus Ltd. - оператора телекоммуникационных спутников серии Optus. Австралийское прави

Банкротство One.Tel уменьшило прибыли Cable & Wireless Optus Вторая по значению австралийская телефонная компания Cable & Wireless Optus Ltd сообщила о снижении прибыли в первом полугодии на A$100 млн., из которых A$68 млн.

Nokia поставит 3G-систему оператору Cable & Wireless Optus в Австралии Финская компания Nokia анонсировала подписание соглашение с оператором Cable & Wireless Optus на поставку оборудования и развертывание сети мобильной связи третьего поколения в Авст

Cable & Wireless приняла предложение SingTel о приобретении Optus за $9 млрд. Сингапурская компания Singapore Telecommunications предложила за австралийскую компанию Optus A$17,2 млрд. ($9 млрд.). Владелец контрольного пакета акций Optus компания Cable & Wireless согласилась на это предложение. Британской Vodafone, которая также претендовала на покуп

SingTel предложила $8,9 млрд. за австралийскую Cable & Wireless Optus ore Telecommunications (SingTel) предложила за приобретение австралийской компании Cable & Wireless Optus сумму в 17,5 млрд. австралийских долларов ($8,9 млрд.), сообщила Computer Daily News. П

Vodafone предложила $10 млрд. за австралийскую Cable & Wireless Optus ская группа Vodafone Group Plc предложила австралийскому оператору мобильной связи Cable & Wireless Optus по меньшей мере A$18 млрд. ($10 млрд.) за приобретение компании, сообщила газета The Au

Telecom New Zealand приобретет активы австралийской Optus ия Telecom New Zealand сообщила о намерении приобрести часть активов австралийской Cable & Wireless Optus (CWO), которые последняя выставила на продажу. Компания-покупатель не сообщила условий

NTT DoCoMo отказалась комментировать возможное приобретение доли австралийской Optus nancial Times по поводу возможного приобретения японским гигантом доли австралийской Cable&Wireless Optus совместно с новозеланской Telecom Corp., сообщает totaltele.com. В статье Financial Tim

Nokia поставит систему GPRS австралийскому оператору Cable & Wireless Optus Австралийская компания Cable & Wireless Optus заключила соглашение с финской Nokia, по которому Nokia поставит решение GPRS для существующих сетей мобильной связи стандартов GSM900 и 1800. Основным преимуществом сист

Cable & Wireless может продать 52,5% акций в австралийской Optus Times, намерена продать 52,5% своих акций в австралийской компании мобильной связи Cable & Wireless Optus Ltd., второго по значению оператора Австралии. Эти акции могут быть куплены американски

Packer, Microsoft и Cable & Wireless Optus, возможно, создадут $8,45 млрд. альянс по развитию широкополосных сетей в Австралии алийское информационное агентство Packer ведёт переговоры с компаниями Microsoft и Cable & Wireless Optus о создании $8,45 млрд. альянса по развитию широкополосных сетей, обеспечивающих высокую

Акции C&W Optus взлетают на слухах о слиянии с Virgin Акции компании Cable & Wireless Optus Ltd. достигли рекордного значения, поднявшись в цене на 11%, когда инвесторы отреагиров

Компания C&W Optus выиграла тендер на $320 млн. от Computer Sciences Вторая по величине австралийская телекоммуникационная компания Cable & Wireless Optus Ltd., сообщает, что выиграла тендер на поставку услуг связи для третьей по величине аме

C&W Optus заключает контракт на $320 млн c Computer Sciences Cable & Wireless Optus Ltd., второй по значению австралийский оператор телекоммуникаций, заявила о заключении

Excite@Home и Cable Wireless Optus создают СП в Австралии Excite@Home, провайдер высокоскоростного выхода в Интернет, и австралийская телекоммуникационная компания Cable Wireless Optus могут инвестировать до $47 млн. в свое совместное предприятие в Австралии, @Home Australia. Это СП будет предоставлять выход в Интернет для кабельных модемов.

Excite@Home и Cable & Wireless Optus создали СП для предоставления кабельных информационных услуг в Австралии Excite@Home и кабельный оператор Cable & Wireless Optus создали совместное предприятие для предоставления кабельных информационных услуг в Австралии. Предположительно, Excite@Home будет обслуживать около 2,2 млн австралийских