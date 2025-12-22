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Singtel Optus Cable & Wireless Optus Expan OptusNet Optus Software
СОБЫТИЯ
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|22.12.2025
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Бежавшая из России Nokia причастна к гибели людей из-за инженерной халатности
Халатность привела к смерти Австралийская телеком-компания Optus из-за технического сбоя не смогла корректно направить звонки своих абонентов в экстренн
|25.12.2013
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Huawei и Optus запустили первую в мире сеть LTE TDD с агрегированием несущих частот
Компания Huawei стала партнером австралийского оператора Optus по первому в мире запуску в эксплуатацию технологии агрегации несущих частот (Carrier A
|31.05.2007
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Huawei провела испытания первой в Австралии сети UMTS900
Компания Huawei Technologies успешно завершила испытания первой в Австралии сети 3G UMTS900 вместе со своим партнером Optus. Испытания передатчиков UMTS900 проводились компанией Optus в центрально-западном регионе Нового Южного Уэльса при участии персонала Huawei и Optus. UMTS900 — идеальный
|24.11.2005
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Optus ведет переговоры о покупке Telecom
Подразделение Optus компании SingTel и молодая австралийская телекоммуникационная компания SP Telemedia ведут переговоры о покупке новозеландской Telecom Corpза 850 млн. австралийских долларов ($629 млн.). T
|14.04.2003
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Австpалия: Optus обучит студентов через спутник, Vodafone отказывается от корпоративного рынка
Австpалийский опеpатоp Optus получил контpакт стоимостью примерно $6 млн. на создание спутниковой системы дистанционного обpазования для студентов, обучающихся дома в Западной Австpалии. Это часть многомиллионного пp
|31.03.2003
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Optus проведет расширение своей GSM-сети
Австралийская компания Optus объявила, что она значительно увеличит охват мобильной связью штата Виктория, потратив свыше $53,5 млн. на монтаж 220 новых базовых станций к 2004 г. 58% инвестиций компании Optus
|31.01.2003
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Lucent поставит технологию передачи голоса по цифровым абонентским линиям австралийскому оператору Optus
В четверг Lucent Technologies подписала крупный контракт с австралийским оператором Optus на поставку и установку системы передачи голоса по цифровым абонентским линиям (VoDSL). После внедрения системы в сеть с ней будет работать подразделение Optus - XYZed. В ассортиме
|06.11.2002
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Optus и Singtel создадут региональную IP-сеть для страховой компании Marsh
Два оператора в азиатско-тихоокеанском регионе - Optus и Singtel - получили многомиллионный контракт на создание региональной сети страховой компании Marsh Pty Ltd. Контракт рассчитан на два года. За это время Optus и SingTel соединят
|27.09.2002
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Австралийская компания Optus выбирает решения Alcatel для строительства мультисервисной многопротокольной сети
Alcatel объявил о подписании соглашения с австралийским оператором связи Optus на поставку платформы маршрутизирующего коммутатора Alcatel 7670 для опорной сети. Платформа Alcatel 7670 является надежным фундаментом для построения мультисервисных сетей нового поколен
|31.05.2002
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SingTel и Optus начали предоставлять в Австралии услуги хостинга и обработки данных
Австралийский провайдер Optus в сотрудничестве с Singapore Telecommunications начал предоставление сервиса хостинга и управления данными EXPAN на территории Австралии. Данный сервис рассчитан на транснациональных корп
|16.05.2002
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Virgin Group вложит 40,02 млн. евро в австралийскую Virgin Mobile
млн. австралийских долларов (40,02 млн. евро) в Virgin Mobile, ее совместное предприятие с SingTel Optus. Вложение капитала, в конечном счете, приведет к уменьшению доли SingTel Optus в
|05.04.2002
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Nortel Networks поставит оборудование для Optus
Австралийский оператор Optus cообщил о подписании контракта сроком на 5 лет с канадским производителем Nortel Networks на поставку оборудования для организации сети следующего поколения. Сумма контракта оценивается в
|05.11.2001
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Hutchison уступила часть клиентов австралийской Optus
Hutchison Telecommunications, австралийский филиал компании Hutchison Whampoa, продаcт клиентскую базу услуг связи стандарта GSM компании Optus за $43 млн. По условиям соглашения, Optus выплатит Hutchison $10 млн. для обеспечения бесперебойного обслуживания 260 тыс. абонентов на переходный период. Hutchison оказывал услуги
|06.09.2001
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Сингапурская SingTel получила разрешение на приобретение австралийской Cable & Wireless Optus
ании Singapore Telecommunications Ltd. (SingTel) приобрести австралийскую компанию Cable & Wireless Optus Ltd. - оператора телекоммуникационных спутников серии Optus. Австралийское прави
|22.08.2001
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Банкротство One.Tel уменьшило прибыли Cable & Wireless Optus
Вторая по значению австралийская телефонная компания Cable & Wireless Optus Ltd сообщила о снижении прибыли в первом полугодии на A$100 млн., из которых A$68 млн.
|02.04.2001
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Nokia поставит 3G-систему оператору Cable & Wireless Optus в Австралии
Финская компания Nokia анонсировала подписание соглашение с оператором Cable & Wireless Optus на поставку оборудования и развертывание сети мобильной связи третьего поколения в Авст
|26.03.2001
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Cable & Wireless приняла предложение SingTel о приобретении Optus за $9 млрд.
Сингапурская компания Singapore Telecommunications предложила за австралийскую компанию Optus A$17,2 млрд. ($9 млрд.). Владелец контрольного пакета акций Optus компания Cable & Wireless согласилась на это предложение. Британской Vodafone, которая также претендовала на покуп
|13.03.2001
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SingTel предложила $8,9 млрд. за австралийскую Cable & Wireless Optus
ore Telecommunications (SingTel) предложила за приобретение австралийской компании Cable & Wireless Optus сумму в 17,5 млрд. австралийских долларов ($8,9 млрд.), сообщила Computer Daily News. П
|22.12.2000
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Vodafone предложила $10 млрд. за австралийскую Cable & Wireless Optus
ская группа Vodafone Group Plc предложила австралийскому оператору мобильной связи Cable & Wireless Optus по меньшей мере A$18 млрд. ($10 млрд.) за приобретение компании, сообщила газета The Au
|15.12.2000
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Telecom New Zealand приобретет активы австралийской Optus
ия Telecom New Zealand сообщила о намерении приобрести часть активов австралийской Cable & Wireless Optus (CWO), которые последняя выставила на продажу. Компания-покупатель не сообщила условий
|26.10.2000
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NTT DoCoMo отказалась комментировать возможное приобретение доли австралийской Optus
nancial Times по поводу возможного приобретения японским гигантом доли австралийской Cable&Wireless Optus совместно с новозеланской Telecom Corp., сообщает totaltele.com. В статье Financial Tim
|06.09.2000
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Nokia поставит систему GPRS австралийскому оператору Cable & Wireless Optus
Австралийская компания Cable & Wireless Optus заключила соглашение с финской Nokia, по которому Nokia поставит решение GPRS для существующих сетей мобильной связи стандартов GSM900 и 1800. Основным преимуществом сист
|29.08.2000
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Cable & Wireless может продать 52,5% акций в австралийской Optus
Times, намерена продать 52,5% своих акций в австралийской компании мобильной связи Cable & Wireless Optus Ltd., второго по значению оператора Австралии. Эти акции могут быть куплены американски
|23.03.2000
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Packer, Microsoft и Cable & Wireless Optus, возможно, создадут $8,45 млрд. альянс по развитию широкополосных сетей в Австралии
алийское информационное агентство Packer ведёт переговоры с компаниями Microsoft и Cable & Wireless Optus о создании $8,45 млрд. альянса по развитию широкополосных сетей, обеспечивающих высокую
|07.12.1999
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Акции C&W Optus взлетают на слухах о слиянии с Virgin
Акции компании Cable & Wireless Optus Ltd. достигли рекордного значения, поднявшись в цене на 11%, когда инвесторы отреагиров
|03.12.1999
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Компания C&W Optus выиграла тендер на $320 млн. от Computer Sciences
Вторая по величине австралийская телекоммуникационная компания Cable & Wireless Optus Ltd., сообщает, что выиграла тендер на поставку услуг связи для третьей по величине аме
|02.12.1999
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C&W Optus заключает контракт на $320 млн c Computer Sciences
Cable & Wireless Optus Ltd., второй по значению австралийский оператор телекоммуникаций, заявила о заключении
|18.08.1999
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Excite@Home и Cable Wireless Optus создают СП в Австралии
Excite@Home, провайдер высокоскоростного выхода в Интернет, и австралийская телекоммуникационная компания Cable Wireless Optus могут инвестировать до $47 млн. в свое совместное предприятие в Австралии, @Home Australia. Это СП будет предоставлять выход в Интернет для кабельных модемов.
|11.06.1999
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Excite@Home и Cable & Wireless Optus создали СП для предоставления кабельных информационных услуг в Австралии
Excite@Home и кабельный оператор Cable & Wireless Optus создали совместное предприятие для предоставления кабельных информационных услуг в Австралии. Предположительно, Excite@Home будет обслуживать около 2,2 млн австралийских
|07.05.1999
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Вышла новая версия факс-сервера FACSys Fax Messaging Gateway для Microsoft Windows NT
Компания "ТерраЛинк", официальный дистрибутор продукции Optus Software на территории СНГ, объявила вчера о выходе новой версии факс-сервера FACSys Fa
Singtel Optus Cable & Wireless и организации, системы, технологии, персоны:
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