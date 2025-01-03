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Индексная книга (каталог) CNews*
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Комаров Александр



03.01.2025 Украина договорилась с Илоном Маском о прямом подключении смартфонов к Starlink 1
21.05.2024 «Ростелеком» представил отечественную базовую станцию стандарта GSM/LTE 1
14.02.2024 «Ростелеком» испытал российские базовые станции 4G. Серийное производство начнется до конца года 1
13.02.2024 Компания «Булат» получила положительные результаты тестирования прототипа отечественной базовой станции GSM/LTE 1
22.01.2024 Уничтожение ИТ-инфраструктуры крупнейшего сотового оператора Украины обойдется его хозяевам в $95 миллионов 1
13.12.2023 Уничтожена ИТ-инфраструктура крупнейшего сотового оператора Украины 1
31.10.2023 Как понять, что цифровой продукт готов: чек-лист для разработчиков 1
31.05.2023 «Ростелеком» заполучил контроль над производителем телеком-оборудования, из которого только что вышел «Ростех» 1
15.05.2023 Знаменитый разработчик процессоров «Элвис» стал совладельцем системообразующего ИТ-предприятия сразу после выхода «Ростеха» 1
03.05.2023 Власти оштрафовали системообразующее ИТ-предприятие на 80 миллионов. «Ростех» вышел из числа совладельцев через три дня 1
22.11.2022 Назад в будущее: Сотовая связь на Украине деградирует до точечного покрытия 1
11.04.2022 У принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» производителя телеком-«железа» вдвое рухнули выручка и прибыль 1
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 1
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
13.12.2018 Владелец «Билайна» нашел себе постоянного гендиректора. Им стала знакомая Барака Обамы 1
17.09.2018 Украинскую «сестру» «Билайна» может возглавить экс-замглавы Администрации Порошенко 1
19.07.2018 У хозяина «Билайна» появился постоянный руководитель 1
21.06.2016 Оборот между «Beeline Казахстан» и CyberPlat за 10 лет превысил $580 млн 1
12.03.2014 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2014» 1
28.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе» 1
01.12.2010 Институт «НижневартовскНИПИнефть» выбрал Model Studio CS 1
09.07.2009 Годовое общее собрание акционеров «ТТК-Самара»: итоги 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Комаров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 8
Киевстар - Kyivstar 539 8
Ростелеком 9700 7
Ростелеком - Булат НИЦ 28 7
Vodafone Group 1370 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 4
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 126 4
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 3
МегаФон 8805 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 3
Microsoft Corporation 24625 2
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
АйТи 1365 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 2
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 2
ИКС 318 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Qtech - Кьютэк 170 2
Xerox 1139 1
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 12 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Deutsche Telekom 911 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 60 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 4
Альфа-Групп 696 3
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
NanduQ - Qiwi 996 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 20 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 1
Роснефть - РН-Тюменнефтегаз 3 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Darnitsa Group 3 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Нафтогаз Украины 7 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Федеральное казначейство России 1772 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
СБУ - Служба безопасности Украины 89 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Президент Украины 123 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Правительство Челябинской области 63 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 717 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
НТР - Новые телеком-решения 26 2
WhatsApp Messenger 1081 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 45 1
CSoft Model Studio CS 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Veon Wholesale Services 5 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 41 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 136 1
Чернышов Петр 13 3
Ерошок Иван 3 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 2
Шимкив Дмитрий 7 2
Лысенко Эдуард 308 2
Албычев Александр 150 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Чернякова Елена 29 2
Фролов Сергей 34 2
Гаттаров Руслан 144 2
Кузнецова Лариса 13 2
Гуральников Сергей 164 2
Курмангалиева Бикеш 8 2
Васильев Егор 7 2
Чучелов Андрей 44 2
Романов Алексей 48 2
Никуличев Андрей 43 2
Антонов Александр 77 2
Власов Сергей 98 2
Попов Алексей 336 2
Керценбаум Кирилл 21 2
Финк Дмитрий 16 2
Стрельцов Андрей 60 2
Павлов Николай 13 2
Деянышев Вадим 19 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Кимяшова Екатерина 2 2
Фридман Михаил 134 2
Осеевский Михаил 315 2
Кузьмичев Алексей 48 2
Косогов Андрей 27 2
Хан Герман 49 2
Авен Петр 56 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
Порошенко Петр 27 1
Литовченко Игорь 23 1
Schlaeffer Christopher - Шлаеффер Кристофер 1 1
Aamir Hafeez Ibrahim - Амир Хафез Ибрагим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 20
Украина 7608 9
Казахстан - Республика 5525 4
Италия - Итальянская Республика 4352 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Украина - Киев 1125 3
Евразия - Евразийский континент 607 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Канада 4881 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 2
Россия - УФО - Челябинская область 1210 2
Россия - ПФО - Саратовская область 726 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 2
Россия - ПФО - Пензенская область 589 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 214 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 231 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Америка Южная 850 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 153 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 422 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Английский язык 6634 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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