Комаров Александр
Комаров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Чернышов Петр 13 3
|Ерошок Иван 3 3
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 2
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 2
|Шимкив Дмитрий 7 2
|Лысенко Эдуард 308 2
|Албычев Александр 150 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Чернякова Елена 29 2
|Фролов Сергей 34 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Кузнецова Лариса 13 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Курмангалиева Бикеш 8 2
|Васильев Егор 7 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Романов Алексей 48 2
|Никуличев Андрей 43 2
|Антонов Александр 77 2
|Власов Сергей 98 2
|Попов Алексей 336 2
|Керценбаум Кирилл 21 2
|Финк Дмитрий 16 2
|Стрельцов Андрей 60 2
|Павлов Николай 13 2
|Деянышев Вадим 19 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Кимяшова Екатерина 2 2
|Фридман Михаил 134 2
|Осеевский Михаил 315 2
|Кузьмичев Алексей 48 2
|Косогов Андрей 27 2
|Хан Герман 49 2
|Авен Петр 56 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
|Порошенко Петр 27 1
|Литовченко Игорь 23 1
|Schlaeffer Christopher - Шлаеффер Кристофер 1 1
|Aamir Hafeez Ibrahim - Амир Хафез Ибрагим 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
|Forbes - Форбс 817 1
|Интерфакс Украина 12 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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