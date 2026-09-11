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Украина Киевская область

Украина - Киевская область

СОБЫТИЯ


11.09.2026 Российские войска поразили пункты управления и дата-центры Украины 1
13.12.2023 Уничтожена ИТ-инфраструктура крупнейшего сотового оператора Украины 1
29.01.2020 На Украине стало одним сотовым оператором меньше 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
02.07.2012 «Корус Консалтинг» автоматизировал склад торговой сети АТБ 1
18.01.2010 Украинский оператор Freshtel ввел в коммерческую эксплуатацию сеть WiMAX в Киеве 1
05.12.2008 Генпрокуратура Украины автоматизирует документооборот на базе СЭД «Летограф» 1
11.03.2008 Украинский блоггер решил «вызвать» ипотечный кризис 1
26.12.2007 На Украине задержаны контрабандные компьютеры на сумму ~ $19,8 млн. 1
04.12.2007 "Топ НЕТ" охватит беспроводной сетью 50% территории Киева 1
13.11.2007 «Топ НЕТ» станет оператором телефонии 1
10.09.2007 Украина: Google продолжает лидировать 1
23.05.2007 В Киевской области построят парк для демонстрации научных достижений 1
24.04.2007 "XIII Век. Слава или смерть". Бета-тест 1
26.03.2007 2007: OPTiMA-WorkFlow внедрили 13 организаций 1
27.10.2006 Nokia подписала договор с "Укртелекомом" на поставку оборудования для сетей 3G 1
14.04.2006 Число сотовых абонентов на Украине в марте 2006 г. выросло на 2,7% 2
06.04.2006 Ericsson в рамках договора на $200 млн. поставит УРС оборудование Mobile Softswitch 1
19.01.2006 На Украине 2,4 млн уникальных интернетчиков 1
16.11.2005 НКРС Украины выдала 4 крупнейшим украинским операторам сотовой связи дополнительные лицензии 1
11.11.2005 "ВымпелКом" приобрел "Украинские радиосистемы" 1
26.07.2004 Украинский оператор ITC разворачивает сеть CDMA2000 1
21.06.2004 "Голден Телеком" запустит на Украине услуги MMS 1
23.09.2003 Ericsson представил решение Ethernet DSL Access на российском рынке 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Украина и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9535 5
Киевстар - Kyivstar 569 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Vodafone Group 1412 3
UMC - United Microelectronics Corporation 339 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 3
Yandex - Яндекс 9311 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15988 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 825 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1009 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 2
Укртелеком - Ukrtelecom 244 2
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 2
Астелит 137 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Optima UpScale Soft 33 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
ITC - International Telecommunication Company - ИТК - Интернешенел Телекомьюникешен Компани - CDMA Украина - CDMA Ukraine 7 1
Unicorn Games Studio - Юникорн Студио 18 1
ДатаИнфо НПК 5 1
Huawei 4698 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 1
9657 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1496 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
Yahoo! 3728 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
Manhattan Associates 64 1
Тримоб - TriMob 35 1
Google LLC 12755 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Летограф - Letograf 80 1
Газпром ПАО 1497 2
Альфа-Групп 745 2
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 2
АТБ-маркет 2 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1797 1
Cargotec - Карготек РУС - Калмар, Kalmar Industries - Hiab, MacGregor 7 1
Mega Image 1 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 94 1
Piraeus Bank - Пиреус Банк 2 1
Идея Банк - Idea Bank - СОМБелБанк - ЮнионБанк 4 1
Toby Carvery 1 1
ProCredit Holding - ProCredit Bank - ПроКредит Банк 4 1
Альфа-Банк 1985 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 352 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 326 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 1
Carrefour 23 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Group DF 7 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 286 1
Europcar 7 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 1
Wetherspoons 1 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 506 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Bershka 4 1
H&M 25 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 4
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 3
СБУ - Служба безопасности Украины 98 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Кабинет министров Украины - Министерство цифровой трансформации Украины - Государственное агентство по вопросам науки инноваций и информатизации Украины 4 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 55 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Президент Украины 128 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29821 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26476 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23078 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36525 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7556 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12280 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9350 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54417 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18188 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14061 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2643 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4512 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18451 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10791 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10283 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4050 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1255 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9678 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1500 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3255 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1885 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3750 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2957 1
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 197 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13555 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10793 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1714 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10286 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35476 1
Умные платформы 2001 1
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3209 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15507 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10442 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28467 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8724 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3376 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5553 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17063 1
Microsoft Windows XP 2432 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3122 1
Microsoft Windows 16963 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 894 1
Mozilla Firefox - браузер 1957 1
Opera Browser - Браузер 1057 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 572 1
Microsoft DirectX 725 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 38 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Manhattan Associates - Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 669 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
Олейников Денис 4 1
Стефанюк Олег 1 1
Ульянченко Вера 2 1
Семенов Александр 168 1
Фридман Михаил 146 1
Хорошковский Валерий 6 1
Комаров Александр 24 1
Кузьмичев Алексей 54 1
Фирташ Дмитрий 9 1
Авен Петр 67 1
Хан Герман 56 1
Изосимов Александр 192 1
Лукин Глеб 19 1
Ющенко Виктор 39 1
Уманский Олег 1 1
Украина 7940 22
Украина - Киев 1154 19
Россия - РФ - Российская федерация 167475 10
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 177 5
Украина - Одесса 197 3
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 2
Норвегия - Королевство 1864 2
Финляндия - Финляндская Республика 3703 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8631 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 2
Австрия - Австрийская Республика 1359 2
Украина - Харьковская область - Харьков 222 2
Украина - Черниговская область - Чернигов 39 2
ДНР - Донецкая область 25 1
Украина - Львовская область 7 1
Украина - Закарпатская область - Закарпатье 8 1
Украина - Хмельницкая область - Хмельницкий 24 1
Чехия - Пардубице 1 1
Украина - Киевская область - Борисполь 14 1
Украина - Новгород-Северский 1 1
Украина - Волынская область - Волынь 8 1
Украина - Волынская область - Волынь - Луцк 14 1
Украина - Ивано-Франковск 37 1
Украина - Закарпатская область - Ужгород 8 1
Италия - Пьемонт - Турин 45 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19273 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54953 1
Казахстан - Республика 6082 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4219 1
Европа 25008 1
Земля - планета Солнечной системы 10892 1
Дания - Королевство 1339 1
Словения - Республика 255 1
Швеция - Королевство 3792 1
Исландия 255 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19660 1
Польша - Республика 2035 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6090 4
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5663 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9115 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6231 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5540 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3068 1
POI - points of interest 173 1
Запугивание и шантаж 187 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6587 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11732 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8298 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7561 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11580 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 897 3
РБК Украина 12 1
Bigmir)net 21 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 694 1
Лига.нет 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
НаУКМА - Национальный университет Киево-Могилянская академия - Киево-Могилянская академия Национальный университет 4 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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