Индексная книга (каталог) CNews*
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Украина Киевская область
СОБЫТИЯ
Публикаций - 24, упоминаний - 25
Украина и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 5
|Олейников Денис 4 1
|Стефанюк Олег 1 1
|Ульянченко Вера 2 1
|Семенов Александр 168 1
|Фридман Михаил 146 1
|Хорошковский Валерий 6 1
|Комаров Александр 24 1
|Кузьмичев Алексей 54 1
|Фирташ Дмитрий 9 1
|Авен Петр 67 1
|Хан Герман 56 1
|Изосимов Александр 192 1
|Лукин Глеб 19 1
|Ющенко Виктор 39 1
|Уманский Олег 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11580 6
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 897 3
|РБК Украина 12 1
|Bigmir)net 21 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 694 1
|Лига.нет 12 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|НаУКМА - Национальный университет Киево-Могилянская академия - Киево-Могилянская академия Национальный университет 4 1
|НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.