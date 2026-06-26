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Украина Черниговская область Чернигов
СОБЫТИЯ
Украина и организации, системы, технологии, персоны:
|Фролова Светлана 42 2
|Гайдук Олег 5 1
|Вишневский Анатолий 2 1
|Рубаков Валерий 3 1
|Дзюбенко Антон 1 1
|Федосеев Егор 1 1
|Бужилов Александр 1 1
|Тен Евгения 3 1
|Бейбутов Эльман 22 1
|Басовская Наталия 1 1
|Кардашев Николай 1 1
|Kałużny Jakub - Калужны Якуб 1 1
|Стефанюк Олег 1 1
|Копийко Олег - Копейка Олег 3 1
|Шелемба Михаил 4 1
|Базыль Артем 12 1
|Мулкиджанян Армен 1 1
|Дмитренко Александр 2 1
|Беззубкин Игорь 40 1
|Магазинник Игорь 7 1
|Метёлкин Николай 4 1
|Gupta Aditya - Гупта Адитья 1 1
|Кижватов Илья 1 1
|Свердлов Александр 1 1
|Oswald David - Освальд Дэвид 1 1
|Чемерис Александр 1 1
|Marco Talmon - Марко Талмон 9 1
|Дуров Павел 325 1
|Собянин Сергей 530 1
|Ермаков Валерий 139 1
|Тулаганов Руслан 21 1
|Порошенко Петр 27 1
|Миронов Сергей 64 1
|Райгородский Андрей 50 1
|Егоров Михаил 27 1
|Зверев Владимир 5 1
|Проживальский Олег 11 1
|Закрепин Евгений 62 1
|Золотухин Сергей 5 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11536 6
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
|РИА Новости 1028 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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