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Индексная книга (каталог) CNews*
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Украина Черниговская область Чернигов

Украина - Черниговская область - Чернигов

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Промышленный гигант тестирует российскую ERP для замены SAP в ключевых бизнес-процессах 1
08.10.2025 Подключение к умным технологиям в приморских селах выросло на 40% 1
18.03.2025 В Новобелозёровку и Садовое Омской области впервые пришла связь 4G «МегаФона» 1
16.01.2025 «МегаФон» развивает LTE-сеть в Приморском крае 1
28.07.2023 МТС обеспечила цифровыми сервисами приморскую Черниговку 1
26.01.2021 «Ростелеком» цифровизирует предприятия агрохолдинга «Агротек» 1
20.01.2021 Власти предупредили об опасности слияния двух постсоветских телеком-гигантов 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 2
29.09.2016 Связь восстановлена во всех пострадавших от ЧС населенных пунктах Приморья 1
25.08.2016 Определены финалисты проекта «Кибербаталии» 1
22.08.2016 Украинская полиция переходит с Viber на Telegram 1
25.07.2016 «Мегафон» расширяет сеть салонов связи в Приморье 1
03.03.2016 Шесть поселков Приморского края получили доступ к оптической сети «Ростелекома» 1
03.09.2014 Евгений Закрепин, Евгения Тен - Телеком обеспечивает 45% оборота группы 1
25.02.2014 Сформирована первая группа участников Positive Hack Days IV 1
12.02.2013 «Поликомбанк» подключил сервис денежных переводов системы Contact 2
18.01.2013 Банк «Демарк» стал участником системы Contact 1
09.10.2012 В Москве пройдет VII «Фестиваль науки» 1
04.07.2012 Казначейство Украины в Черниговской области под защитой Dr.Web 2
20.06.2012 «Телфин» дополнил свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Белгорода 1
10.05.2012 «Телфин» начал подключать виртуальные телефонные номера Украины 1
31.05.2010 Украина утилизирует за средства НАТО стрелковое оружие 1
02.06.2009 На «Яндекс.Картах» появились все областные центры Украины 1
14.04.2009 Славутич стал цифровым городом 2
27.11.2007 NXP инвестирует в будущих российских технических специалистов 1
21.09.2007 "Интертелеком" ввел в эксплуатацию сеть в Ивано-Франковске 1
22.06.2007 UMC получила дополнительные частоты GSM-900 в Закарпатской области 1
19.06.2007 UMC получила дополнительные частоты GSM-1800 в пяти областях Украины 1
25.05.2007 Украинский телеком: без войны не обойтись 1
16.11.2005 НКРС Украины выдала 4 крупнейшим украинским операторам сотовой связи дополнительные лицензии 1
28.10.2005 Ericsson и украинский "Астелит" подписали контракт на расширение сети GSM 1
31.03.2005 ITC расширяет СDMA-сеть на Украине 1
06.09.2004 WellCOM расширяет радиоохват Украины 1
31.08.2004 WellCOM расширяет охват Украины 1
25.08.2004 Сеть Wellcom развернута в Крыму 1
18.08.2004 Сеть WellCOM запущена в Херсоне 1
03.06.2004 "Киевстар" получил кредит на развитие GPRS 1
04.07.2003 В Приморье подешевел доступ в интернет 1
21.02.2002 Украинские пользователи смогут выходить в интернет бесплатно 1

Публикаций - 39, упоминаний - 43

Украина и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 5
UMC - United Microelectronics Corporation 339 5
Ростелеком 10857 4
МегаФон 10595 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 4
Киевстар - Kyivstar 568 3
Астелит 137 3
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9461 2
Укртелеком - Ukrtelecom 244 2
Интертелеком - Intertelecom 38 2
ЛайфТелеком - Телфин 284 2
PentestIT - Пентестит 4 1
Rakuten Viber Media 10 1
Mavenir 17 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 263 1
ITC - International Telecommunication Company - ИТК - Интернешенел Телекомьюникешен Компани - CDMA Украина - CDMA Ukraine 7 1
Atracom - Атраком 1 1
Kasper & Oswald GmbH 1 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1817 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 909 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3304 1
Dr.Web - Доктор Веб 1292 1
Cisco Systems 5350 1
Yandex - Яндекс 9088 1
Huawei 4493 1
Meta Platforms - Facebook 4605 1
InfoWatch - Инфовотч 1167 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1315 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5797 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1727 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3084 1
Telegram Group 2876 1
Philips 2096 1
Vodafone Group 1411 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4858 1
Рексофт - Reksoft 485 1
Deutsche Telekom 952 1
ProCredit Holding - ProCredit Bank - ПроКредит Банк 4 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Агротек - Черниговский Агрохолдинг 2 1
Агротек Холдинг 7 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Cargotec - Карготек РУС - Калмар, Kalmar Industries - Hiab, MacGregor 7 1
Mega Image 1 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
Поликомбанк 1 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 75 1
Piraeus Bank - Пиреус Банк 2 1
Идея Банк - Idea Bank - СОМБелБанк - ЮнионБанк 4 1
Horion Capital 1 1
Toby Carvery 1 1
eBay Inc 1638 1
Газпром ПАО 1483 1
Альфа-Банк 1966 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 298 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 1
Carrefour 23 1
Яндекс.Лавка 309 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Europcar 7 1
Wetherspoons 1 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Политех - Политехнический музей 34 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 19 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
Providence Equity Partners 20 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13626 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5593 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5924 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3049 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1530 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1530 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 1
Федеральное казначейство России 1939 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2831 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
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BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22722 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29540 12
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Ермаков Валерий 139 1
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Порошенко Петр 27 1
Миронов Сергей 64 1
Райгородский Андрей 50 1
Егоров Михаил 27 1
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Проживальский Олег 11 1
Закрепин Евгений 62 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164462 14
Украина - Житомирская область - Житомир 29 13
Украина - Одесса 196 11
Украина - Харьковская область - Харьков 221 11
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 10
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1412 8
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 8
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47258 5
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Украина - Киевская область 23 2
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ДНР - Мариуполь 30 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52967 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6963 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33352 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21375 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2090 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17995 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15848 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3817 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7389 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6518 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1820 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1829 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1900 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7705 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27005 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9071 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6060 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10807 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1133 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 786 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5979 1
Энергетика - Energy - Energetically 5784 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3122 1
Аренда 2656 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2838 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2785 1
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