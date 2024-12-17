Солдатов Сергей
Солдатов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 1
|Солдатов Алексей 98 4
|von Altrock Constantin - фон Альтрок Константин 3 2
|Арефьев Андрей 51 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Егоров Михаил 15 1
|Куранда Антон 8 1
|Кандыбович Дмитрий 17 1
|Акимов Евгений 38 1
|Золотухин Сергей 5 1
|Воронова Мария 11 1
|Макешин Анатолий 17 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Кочетков Владимир 11 1
|Тезейкин Алексей 2 1
|Леонов Александр 6 1
|Чаплыгин Роман 20 1
|Седов Олег 6 1
|Бешков Андрей 6 1
|Петухов Андрей 7 1
|Чувашов Алексей 2 1
|Родионов Евгений 4 1
|Ложкин Сергей 43 1
|Куканова Наталья 2 1
|Стельченко Дмитрий 1 1
|Ельцин Борис. 88 1
|Федосеев Егор 1 1
|Баев Андрей 9 1
|Kałużny Jakub - Калужны Якуб 1 1
|Задоя Артем 3 1
|Дмитренко Александр 2 1
|Заитов Эльдар 1 1
|Музипов Фарит 4 1
|Gupta Aditya - Гупта Адитья 1 1
|УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
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