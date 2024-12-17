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Солдатов Сергей



17.12.2024 83% российских корпораций считают SOC ответом на рост киберугроз 1
29.08.2024 В компании «Велесстрой» на 29% снизили среднюю стоимость обучения сотрудников с помощью автоматизации 1
06.08.2024 «Лаборатория Касперского»: в первом полугодии 2024 г. кратно выросло число атак на сферы телекоммуникаций и строительства 1
30.07.2024 В компании «Велесстрой» в 30 раз повысили эффективность процессов производственной безопасности с помощью автоматизации 1
04.04.2024 «Лаборатория Касперского»: в 2023 году наиболее атакуемыми отраслями стали промышленность, финансы и ИТ 1
15.11.2023 Злоумышленники обратили внимание на здравоохранение и телеком: «Лаборатория Касперского» представила статистику по киберинцидентам 1
Рейтинг RPA-платформ 2022 1
27.04.2023 В 2022 году «Лаборатория Касперского» ежедневно выявляла более 3 критичных инцидентов 1
14.11.2022 Сергей Солдатов -

Сергей Солдатов, CIO «Велесстрой»: «Нам важно наличие большого опыта у вендора, помощь при внедрении и постоянное развитие RPA-платформы»

 1
21.07.2021 «Лаборатория Касперского»: почти каждый десятый инцидент кибербезопасности в организациях — критический 1
08.04.2020 Алексей Чувашов, 65apps -

У государства и корпораций свои требования к мобильной разработке

 1
30.05.2017 «НижневартовскНИПИнефть» внедрил систему контроля времени TimeInformer 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1
27.10.2016 В Москве пройдет конференция по кибербезопасности ZeroNights 2016 1
30.01.2015 «Тинькофф Банк» использует систему IRIS для защиты платежных каналов от мошенничества 1
05.03.2014 Qiwi выбрал IRIS 5 для защиты от мошенников 1
25.02.2014 Сформирована первая группа участников Positive Hack Days IV 1
19.09.2011 Россия: по мобильной рекламе чаще всего кликают вечером 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Солдатов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 8
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 154 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 2
8213 2
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 24 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 1
SolidSoft - СолидСофт 20 1
PentestIT - Пентестит 4 1
SAP SE 5279 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
65apps - 65 Гигабайт 8 1
Велесстрой СМУ 12 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
NanduQ - Qiwi 996 2
eBay Inc 1619 1
Альфа-Банк 1769 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Visa International 1949 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 4
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
Script - Скрипт 488 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 56 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 148 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
ГОСТ 34 - Информационная технология - Разработка автоматизированной системы управления (АСУ) 33 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Google Android устройства-девайсы 720 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 5
Microsoft Office 3734 3
Google Android 13994 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
PIX RPA Platform. 75 2
Microsoft Office Excel 1197 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Apple iOS 7809 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 70 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 109 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
1С:EHS Комплексная производственная безопасность 1 1
Солдатов Алексей 98 4
von Altrock Constantin - фон Альтрок Константин 3 2
Арефьев Андрей 51 1
Бондаренко Александр 39 1
Лукацкий Алексей 119 1
Егоров Михаил 15 1
Куранда Антон 8 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Акимов Евгений 38 1
Золотухин Сергей 5 1
Воронова Мария 11 1
Макешин Анатолий 17 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Кочетков Владимир 11 1
Тезейкин Алексей 2 1
Леонов Александр 6 1
Чаплыгин Роман 20 1
Седов Олег 6 1
Бешков Андрей 6 1
Петухов Андрей 7 1
Чувашов Алексей 2 1
Родионов Евгений 4 1
Ложкин Сергей 43 1
Куканова Наталья 2 1
Стельченко Дмитрий 1 1
Ельцин Борис. 88 1
Федосеев Егор 1 1
Баев Андрей 9 1
Kałużny Jakub - Калужны Якуб 1 1
Задоя Артем 3 1
Дмитренко Александр 2 1
Заитов Эльдар 1 1
Музипов Фарит 4 1
Gupta Aditya - Гупта Адитья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Европа 21768 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Америка - Американский регион 2160 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 36 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Болгария - Республика 772 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 31 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Английский язык 6634 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
WapStart 45 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Defcon 45 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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