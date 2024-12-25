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Леонов Александр



25.12.2024 Эксперты Positive Technologies определили главные тренды 2025 года в сфере уязвимостей 1
13.03.2024 Прекратили обновляться крупнейшие мировые базы уязвимостей. Хакеры ликуют, мир на грани ИБ-катастрофы 1
15.02.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года 1
27.10.2016 В Москве пройдет конференция по кибербезопасности ZeroNights 2016 1
14.10.2010 Luxoft открыл центр разработки в Польше 1
31.03.2004 23-26 марта прошла очередная конференция "Комплексная защита информации" 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Леонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Microsoft Corporation 24625 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Электросвязь 268 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Broadcom - VMware 2359 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Boeing 1009 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 235 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
Wiki - Вики - режим Википедии 233 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 279 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 242 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 85 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 170 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 254 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 2
Microsoft Windows 15657 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Microsoft Office 3734 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
FreePik 980 1
U.S. NVD - National Vulnerability Database 6 1
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Office 365 940 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Atlassian - Confluence 113 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
ESET NOD32 Internet Security 11 1
Солдатов Сергей 18 1
Егоров Александр 85 1
Конявский Валерий 10 1
Родионов Евгений 4 1
Фролов Геннадий 4 1
Жуков Николай 1 1
Куканова Наталья 2 1
Заитов Эльдар 1 1
Усанов Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Польша - Республика 1959 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Румыния 728 1
Украина - Киев 1125 1
Украина - Одесса 188 1
Польша - Краков 25 1
Казахстан - Республика 5526 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Украина 7608 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Таджикистан - Республика 859 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 174 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Индия - Bharat 5434 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Английский язык 6634 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 20 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Juniper Research 522 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Defcon 45 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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