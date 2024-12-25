Леонов Александр
Леонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|NanduQ - Qiwi 996 1
|Boeing 1009 1
|Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
|Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
|Солдатов Сергей 18 1
|Егоров Александр 85 1
|Конявский Валерий 10 1
|Родионов Евгений 4 1
|Фролов Геннадий 4 1
|Жуков Николай 1 1
|Куканова Наталья 2 1
|Заитов Эльдар 1 1
|Усанов Алексей 4 1
|Juniper Research 522 1
|ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
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