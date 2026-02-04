Разделы

Microsoft Windows NTLM NT LAN Manager протокол сетевой аутентификации


04.02.2026 BI.Zone TDR: в среднем на одну конечную точку приходится 2–3 мисконфигурации 1
22.10.2025 Нечего сидеть за компьютером. Microsoft сломала Windows 11 – теперь в нее нельзя даже зайти. Опрос 1
24.09.2025 «Инферит» и «Т1 Иннотех» подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» и службы каталогов «Эллес» 1
16.07.2025 Система мониторинга, сбора и анализа ИБ-событий R-Vision SIEM получила обновление экспертизы 2
16.07.2025 Positive Technologies представила июльский дайджест трендовых уязвимостей 1
16.05.2025 Positive Technologies представила майский дайджест трендовых уязвимостей 3
11.04.2025 Positive Technologies представила апрельский дайджест трендовых уязвимостей 2
04.04.2025 MaxPatrol SIEM получил свыше 60 новых правил для обнаружения актуальных атак 1
12.12.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за ноябрь 2
30.11.2024 Как супераппы изменили рабочее взаимодействие в бизнесе и в чем секрет популярности корпоративных супераппов 1
08.10.2024 Innostage подготовила план защиты от атак через поставщиков 1
23.09.2024 PT Network Attack Discovery 12.1 может в 3 раза быстрее индексировать трафик 1
20.09.2024 Positive Technologies: хакеры для проведения атак используют VPN для удаленного доступа 1
29.07.2024 В MaxPatrol SIEM добавлено около 70 новых правил обнаружения актуальных киберугроз 2
05.03.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за февраль 2024 1
15.02.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года 1
03.10.2023 Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO 1
01.06.2022 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery 2
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light 1
02.06.2021 Вышла новая версия многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector 1
26.03.2019 В рассекреченной платформе АНБ для поиска уязвимостей нашли собственную «дыру» 3
23.10.2018 Кибероружие АНБ используется против России, Египта и Ирана 1
21.06.2017 Линуксоиды взбунтовались против отказа госорганов от закупок российского ПО 1
18.05.2017 Логины и пароли от Windows можно украсть с помощью функции «свернуть все окна» 2
26.05.2016 Red Hat Ansible 2.1 обеспечит автоматизированную настройку сетевых устройств, контейнеров, Windows и Azure 2
01.11.2012 Entensys оснастила UserGate Proxy & Firewall полноценным VPN-сервером и системой IDPS 1
06.07.2012 Club.CNews: Непростые простые пароли 1
21.11.2011 Microsoft присоединилась к разработке Samba 1
14.10.2010 «Айдеко» представила новую версию интернет-шлюза Ideco ICS 1
22.07.2008 Анонсированы две новые редакции «1С-Битрикс: Управление сайтом» 1
04.07.2008 Анонсировано первое обновление Ubuntu 8.04 1
07.12.2007 Astaro представила новую версию ПО для защитного шлюза 1
21.11.2007 Blue Coat анонсирует новые разработки ProxySG: расширенная аутентификация 2
19.04.2007 Вышел Radmin 3.0 с поддержкой Vista 1
02.04.2007 Вышла новая версия Radmin 3.0 с поддержкой Vista 1
31.01.2007 Google обновил поисковик Mini 1
10.01.2007 Google обновил поисковики Search Appliance 1
09.12.2003 СА обновила ПО линейки AllFusion Modeling Suite 1
24.07.2003 Пароль Windows можно взломать за 13 секунд 1
29.10.2002 ФБР: рейтинг самых уязвимых интернет-приложений 1

Публикаций - 41, упоминаний - 53

Microsoft Windows NTLM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25321 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1538 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1617 3
Oracle Corporation 6897 3
Google LLC 12324 3
Smart-Soft - Смарт-Софт 66 2
Фаматек 22 2
Broadcom - VMware 2509 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5315 2
GitHub 988 2
Fortinet 410 2
CA Technologies - Computer Associates 387 2
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 15 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 1
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 122 1
Т1 Иннотех 205 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 39 1
CyberPeak - СайберПик 16 1
Nextcloud 36 1
Positive Technologies - PT SWARM 42 1
CyberOK - СайберОК 7 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 111 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 65 1
Wiz 23 1
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 66 1
SAP SE 5457 1
Cisco Systems 5232 1
Intel Corporation 12573 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Softline - Софтлайн 3321 1
9099 1
Check Point Software Technologies 803 1
Telegram Group 2631 1
Red Hat 1347 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 796 1
ZyXEL Communications 302 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 405 1
1С-Битрикс - Bitrix 628 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Лента - Сеть розничной торговли 2287 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1678 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13006 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 2
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 189 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7040 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 10
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2326 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 8
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 7
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 178 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 7
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 373 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5409 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 6
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 449 5
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 186 5
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2782 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 5
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 488 5
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 534 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2720 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2634 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 959 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1043 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4798 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 4
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 274 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8966 3
Microsoft Windows 16417 21
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1551 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 12
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 441 8
Linux OS 10997 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 955 6
Microsoft Windows 11 733 5
Microsoft Windows 10 1899 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1730 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 4
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 173 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 607 3
Oracle Java - язык программирования 3348 3
Mozilla Firefox - браузер 1920 3
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 145 3
Samba 154 3
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 2
Фаматек - DirectScreenTransfer - Video Hook Driver 4 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 948 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 827 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2106 2
Microsoft Office 365 988 2
Microsoft Outlook 1429 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 127 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 2
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 65 2
Microsoft Windows NT 887 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 2
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 38 2
Ivanti Neurons 4 1
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 19 1
Microsoft Office Online 31 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 31 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Щербаков Сергей 31 2
Ефанов Дмитрий 6 2
Шилак Ксения 28 1
Леонов Александр 7 1
Давидович Андрей 10 1
Песляк Александр 5 1
Cramer Tim - Крамер Тим 5 1
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 1
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 1
Glotzbach Matt - Гольцбах Мэтт 1 1
Ellison Jeremy - Эллисон Джереми 2 1
Басынин Никита 2 1
Gupta Sandy - Гупта Сэнди 6 1
Назаренко Ирина 46 1
Oechslin Philippe - Охслин Филипп 1 1
Гулина Диана 1 1
Тихомиров Николай 2 1
Мельникова Анастасия 433 1
Акимов Максим 192 1
Зайцев Михаил 317 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 1
Смирнов Алексей 256 1
Курашев Дмитрий 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53558 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18343 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13581 2
Индия - Bharat 5726 2
Германия - Федеративная Республика 12956 2
Швейцария - Лозанна 70 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4112 1
Европа 24675 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1306 1
Южная Корея - Республика 6874 1
Азия - Азиатский регион 5763 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Израиль 2787 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1785 1
Франция - Французская Республика 7995 1
Украина 7812 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2108 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Иран - Исламская Республика Иран 1125 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Египет - Арабская Республика 1052 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 26 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10413 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3255 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1056 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3212 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1188 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 270 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5900 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 12 1
The Verge - Издание 597 5
Silicon.com 364 1
WikiLeaks 120 1
BleepingComputer - Издание 426 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 130 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 2
Juniper Research 551 1
Gartner - Гартнер 3617 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
