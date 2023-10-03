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Вышли обновления российского веб-сервера Angie PRO

Компания «Веб-сервер» анонсировала выпуск новой версии российского Веб-сервера Angie PRO 1.3.0. Об этом CNews сообщили представители компании «Веб-сервер».

Обновленная версия включает в себя несколько значимых изменений: поддержка условной привязки соединений с проксируемыми серверами — это позволяет проксировать NTLM-соединения с проверкой подлинности, используемые с технологиями Microsoft, например Exchange или Active Directory; новый метод балансировки нагрузки между проксируемыми серверами, который опирается на подсчет среднего времени ответа сервера на запросы (в частности, это актуально при замене Citrix ADC, F5 BigIP и аналогичных решений), а также соответствующие метрики в API; различные возможности встраивания в мониторинг, в том числе визуальная страница веб-мониторинга — Console Light, которая отображает ключевые показатели нагрузки и производительности сервера.

Версия Angie PRO 1.3.0 включила в себя все последние обновления веб-сервера с открытым исходным кодом Angie 1.3.0, перечисленные далее.

Одним из главных новшеств является поддержка нескольких паттернов сопоставления URI запроса для одного и того же контекста конфигурации (директива «location»). Это позволяет сократить объем конфигурации и снизить вероятность пользовательских ошибок. Также в новой версии расширены возможности получения статистики в формате Prometheus, что упрощает построение систем мониторинга в современной инфраструктуре за счет дополнительной настройки шаблонов с использованием меток и типизации.

Среди других заметных новшеств: версионирование конфигураций отдельных процессов Веб-сервера, что облегчает задачи мониторинга, поиска и устранения проблем; возможность получения текущей конфигурации сервера через HTTP API.

Два новшества, которые ранее были добавлены в версии 1.1.0 только для HTTP, теперь стали доступны и в контексте потоковой передачи данных (модуль «stream»): статистика для проксируемых серверов, которая расширяет покрытие функционала Angie метриками; динамическая адаптация списка адресов проксируемых серверов к изменениям в DNS, с учетом SRV-записей, что позволяет быстрее масштабировать сервисы и менять настройки без перерасхода ресурсов.

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Компания «Веб-сервер» — российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его проприетарной версии Angie PRO. Веб-сервер имеет сертификацию совместимости с отечественными операционными системами: Ред ОС, Astra Linux Special Edition, «Альт» и его ФСТЭК-версия «Альт СП» и был включен в реестр отечественного программного обеспечения (№ 17604).

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