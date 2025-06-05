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Ефанов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Positive Technologies: производительность PT NAD выросла более чем на 30% 1
23.09.2024 PT Network Attack Discovery 12.1 может в 3 раза быстрее индексировать трафик 1
27.10.2022 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery 1
01.06.2022 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery 1
11.03.2021 Пользователи PT Network Attack Discovery смогут видеть данные обо всех выявленных угрозах в единой ленте 1
21.09.2007 Медведев-Рейман: 720 млн на открытое ПО для школ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ефанов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1302 4
Google LLC 11965 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2087 1
GitHub 876 1
Telegram Group 2228 1
Лента - Сеть розничной торговли 2153 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12077 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29147 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26062 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24885 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30627 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4170 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20860 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12351 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12912 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4189 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 291 2
Оповещение и уведомление - Notification 4903 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 254 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11497 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5045 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16373 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5359 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31983 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 376 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1167 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 930 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 810 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 631 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3822 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 994 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21220 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 853 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9685 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1929 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1739 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1989 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 205 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10608 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2234 1
Webhook - Вебхук - метод расширения или изменения поведения веб-страницы или веб-приложения с помощью обратных вызовов 13 1
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 62 1
VLAN - VxLAN - Virtual eXtensible Local Area Network - Виртуальная расширенная частная сеть - Функция виртуального расширения локальной сети 32 1
Оцифровка - Digitization 4713 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 261 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 111 4
Microsoft Windows 15915 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 141 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 19 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Positive Technologies - PT Sandbox 84 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 376 1
Linux OS 10257 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 107 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 112 1
Гарбуз Николай 4 1
Леднев Алексей 3 1
Сомс Леонид 9 1
Королев Тимофей 3 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Смирнов Алексей 243 1
Рейман Леонид 1052 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 917 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1542 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52716 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 1
Информатика - computer science - informatique 1095 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1743 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 572 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9150 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5024 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 944 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2569 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
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