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Ефанов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Ефанов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1302 4
|Google LLC 11965 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2087 1
|GitHub 876 1
|Telegram Group 2228 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12077 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
|Гарбуз Николай 4 1
|Леднев Алексей 3 1
|Сомс Леонид 9 1
|Королев Тимофей 3 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149421 3
|Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 917 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1542 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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