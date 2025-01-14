Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Wireguard VPN Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей



14.01.2025 Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
22.11.2024 Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании 1
26.09.2024 Получены сертификаты ФСБ России на платформу BI.Zone Secure SD-WAN 1
03.09.2024 Подтверждена совместимость Efros DefOps и Ideco VPN 1
15.08.2023 В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата 1
09.08.2023 Блокировка VPN в России отменяется? Знаменитый протокол снова заработал после внезапного заточения в «черном списке» 1
03.08.2023 BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN 1
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 1
12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана 1
01.06.2022 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery 1
11.04.2022 Захватывающие истории VPN-сервисов в России: интернет-трафик клиентов Yota на них вырос в 69 раз с начала года 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
18.05.2021 PPTP-подключение — что это такое и безопасно ли оно 1
26.03.2021 BI.Zone представила новое решение класса SD-WAN со встроенными функциями безопасности 1
28.12.2020 Bi.Zone и «Криптонит» разработали отечественную версию протокола Wireguard 4
27.01.2020 Выпущено ядро Linux 5.5 1
10.12.2019 Под угрозой взлома ПК на Linux. Могут быть затронуты Android, macOS и iOS 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Wireguard VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 6
Telegram Group 1983 3
Ideco - Айдеко 71 3
Intel Corporation 12197 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
GitHub 814 2
Google LLC 11775 2
Microsoft Corporation 24625 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Samsung Electronics 10254 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Oracle Corporation 6688 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Crypto AG 34 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 1
MikroTik 34 1
Citrix Systems 812 1
Broadcom - VMware 2359 1
Huawei 3933 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Cisco Systems 5114 1
А-Реал Консалтинг 4 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 13 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
CyberGhost VPN 5 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Check Point Software Technologies 760 1
Fortinet 387 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
ZyXEL Communications 291 1
Sophos - SophosLabs 414 1
Trend Micro 601 1
HPE - Juniper Networks 426 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 22 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 24 1
Kerio Technologies 64 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Unsplash 763 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 10
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 298 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 5
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 5
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 650 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 73 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 4
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 4
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 4
SSTP - Secure Socket Tunneling Protocol 12 4
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 176 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 3
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 255 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
OpenVPN 68 11
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 5
Linux OS 9936 4
Google Android 13994 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Apple iOS 7809 2
Red Hat - Linux Fedora 221 2
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 2
Сбер - BI.Zone CyberEdge 2 2
Proton Technologies - ProtonVPN 20 2
ExpressVPN 21 2
Microsoft Windows 15656 2
Terona VPN 2 2
OISF - Suricata IPS/IDS 16 2
Apple macOS 2059 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
AMD Radeon FreeSync 186 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 1
StatCounter 395 1
Linux Lockdown - Функция безопасности 8 1
SUSE openSUSE 92 1
Intel Tiger Lake 63 1
MINIX - UNIX-совместимая операционная система 17 1
Intel Jasper Lake 5 1
Linux BinderFS - файловая система 2 1
Broadcom BCM chip 55 1
Google Adiantium - протокол шифрования данных 2 1
Linux - Debian GNU 463 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 1
Microsoft Point-to-Point Encryption - MPPE 2 1
Сахарчук Дмитрий 4 3
Зайцев Михаил 260 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Хачатуров Вартан 11 1
Меджлумов Муслим 19 1
Колегов Денис 1 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Ефанов Дмитрий 5 1
Кулин Филипп 51 1
Багин Дмитрий 1 1
Миронов Кирилл 1 1
Иванов Антон 74 1
Хомутов Дмитрий 31 1
Кудрявцев Алексей 39 1
Князев Евгений 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Нидерланды 3517 1
Япония 13282 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Китай - Центральный 13 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Английский язык 6634 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Phoronix 40 1
South China Morning Post 56 1
SCMP - South China Morning Post 18 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще