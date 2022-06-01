Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery

Positive Technologies представила новую версию системы анализа сетевого трафика (NTA) для выявления атак на периметре и внутри сети PT Network Attack Discovery (PT NAD) 10.3. Среди главных отличий релиза — обнаружение медленных сканирований сети, выявление несанкционированных подключений и появление разбора протоколов туннелирования VXLAN и Geneve. Все нововведения позволяют выявлять действия атакующего на ранних стадиях атаки.

В PT NAD 10.3 реализовано детектирование новых узлов в сети, которое помогает обнаружить угрозы в том сегменте сети компании, где они возникают редко.

«Система самообучаема, что позволяет исключить из анализа те сегменты сети, где появление новых хостов является частью рабочего процесса. Например, гостевой Wi-Fi или тестовую часть сети. В случае появления неизвестного ПК в бухгалтерии или в отделе разработки PT NAD отправит уведомление. Подобные инциденты встречаются как в практике крупных компаний, так и указаны в списке угроз матрицы MITRE ATT&CK», — отметил Дмитрий Ефанов, руководитель разработки PT NAD компании Positive Technologies.

Начиная с этой версии продукт начал выявлять медленное сканирование, которое могут реализовать злоумышленники. Оно используется атакующими для того, чтобы затруднить обнаружение сетевой разведки. На практике злоумышленник может анализировать сеть в течение суток, отправляя минимальное количество пакетов за единицу времени. Подобная активность, как правило, уходит от внимания средств мониторинга, а новая функциональность PT NAD позволяет выявить распределенные во времени сканирования.

Также PT NAD 10.3 теперь обнаруживает NTLM-Relay атаки. Это эффективные MITM-атаки (man in the middle, или атаки «человек посередине»), в ходе которых злоумышленник вмешивается в процесс аутентификации по протоколу NTLM между клиентом (жертвой) и сервером. Успешная реализация атаки позволяет злоумышленнику получить доступ к серверу с привилегиями атакуемого пользователя. Таким образом злоумышленник может осуществлять перемещение по сети (lateral movement) и получать доступ к критически важным системам, например контроллеру домена.

Помимо этого, в ленту активностей PT NAD 10.3 добавилось перечисление пользовательских сеансов. То есть ИБ-специалисту стало проще выявлять атаки, нацеленные на получение информации о пользователях, прошедших аутентификацию на узле.

Что касается изменений в интерфейсе системы, в продукте появилась возможность выполнять операции с несколькими активностями сразу: можно включать и отключать отслеживания активностей или отменять предыдущее действие.

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Еще одно нововведение: операторы могут быстро переходить к просмотру информации об IP-адресах, доменах и файлах, которые принимали участие в сетевых взаимодействиях, с той страницы интерфейса, где они отображаются.

Помимо этого, начиная с версии 10.3, операторы могут настраивать поиск опасных и потенциально опасных активностей.

С точки зрения работы с продуктом PT NAD 10.3 стал проще — сейчас ИБ-специалисту для обнаружения и локализации атаки достаточно предпринять стандартные действия, описанные в рекомендациях базы знаний экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center).

Еще одно важное дополнение — изменение работы с загрузкой правил и репутационных списков из базы знаний экспертного центра Positive Technologies. Появилась возможность настроить локальное зеркало публичного сервера Positive Technologies с обновлениями, чтобы PT NAD мог получать обновления, работая в изолированном от интернета сегменте сети.

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Среди других улучшений в версии 10.3 — определение новых протоколов в трафике, таких как Lotus Notes, WireGuard, Redis и появление разбора протоколов туннелирования VXLAN и Geneve.