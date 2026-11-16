Обнуленный хакерами российский хостинг-провайдер подвергся мощнейшей DDoS-атаке

Хостинг-провайдер Beget, в начале ноября 2026 г. взломанный хакерами, подвергся DDoS-атаке мощностью 2,1 Тбит/с. Это произошло одновременно с ходом восстановления инфраструктуры провайдера.

DDoS-атак против «Бегет»

Хостинг-провайдер Beget (ООО «Бегет») сообщил о мощной DDoS-атаке на его сервера. «Атакующие последовательно перебирают наши подсети, пытаясь нарушить доступность сервисов, - заявили в компании 15 ноября 2026 г. – Судя по характеру атаки, она направлена на нарушение наших планов по восстановлению после инцидента».

Первоначально Beget сообщил, что мощность атаки составляет 850 Гбит/с, затем мощность атаки выросла до 2,1 Тбит/с. «В связи с высокой интенсивностью и перебором сетевых диапазонов у некоторых пользователей могли возникать временные проблемы с доступом к отдельным ресурсам, в том числе Ozon, Wildberries, Сбербанку, - добавили в компании. – У части пользователей могут обрываться уже установленные FTTP/SSH-сессии».

Сгенерировано ИИ Хостинг-провайдер Beget, в начале ноября 2026 г. взломанный хакерами, подвергся DDoS-атаке мощностью 2,1 Тбит/с

В то же время в Beget отметили, что DDoS-атаки являются «частью повседневной работы крупного хостинг-провайдера». В компании утверждают, что атака не повлияла на восстановление ранее разрушенной инфраструктуры.

Хакерская атака против Beget

В ночь с 1 на 2 ноября 2026 г. Beget подвергся мощной хакерской атаке. По данным самой компании, злоумышленники получили доступ к управляющему контуру всей архитектуры с последующим запуском обнуляющих скриптов. При этом файловые бэкапы всего хостинга и облачной инфраструктуры были сохранены, но бинарные бэкапы VPS были полностью утеряны.

Все данные по VPS компании восстановить не удалось. В компании прогнозируют, что восстановление будет восстановлено только для половины пользователей. ООО «Бегет» уведомила клиентов о возникновении форс-мажорных обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), которые препятствуют надлежащему исполнению части ее обязательств по предоставлению услуг.

Последствия атаки на Beget

Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ, регулятор доменных зон .Ru и .РФ) приостановил аккредитацию Beget. В числе прочего это означает, что домены клиентов Beget, срок регистрации не был продлен, будут продлены.

Проблемы у Beget привели к сбоям у различных клиентов провайдера. Так, не работал сайт ЦРПТ - оператора обязательной маркировки товаров «Честный знак». В ряд регионов были проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте. Были недоступны и ресурсы некоторых СМИ.

Хроники восстановления инфраструктуры Beget

В Beget утверждают, что по состоянию на 15 ноября 2026 г. была восстановлена работа 215 тыс. сайтов. Завершается восстановление виртуального хостинга и функциональность панели управления. Для пользователей виртуального хостинга была восстановлена работа разделов Crontab и Backup.

Также была восстановлена работа 94% выделенных серверов. Кроме того, была налажена возможность запрашивать Authinfo-кодов для доменов в зонах .Ru, .РФ и .SU. Это позволяет переносить домены к другим регистраторам.