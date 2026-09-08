Positive Technologies: доля компаний с активностью вредоносного ПО в России и СНГ выросла в полтора раза Эксперты Positive Technologies проанализировали результаты пилотных проектов PT Network Attack Discovery (PT NAD), проведенных во II полугодии 2025 г. и I полугодии 2026

Точный детект и управляемое сдерживание позволяют клиентам PT NAD 13.0 эффективнее реагировать на кибератаку Positive Technologies представила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) — 13.0. Главное в релизе: облачное детектирование, сдерж

Агрохолдинг «Дороничи» усилил защиту от целевых атак с помощью PT Sandbox и PT NAD сложных угроз PT Anti-APT. Решение строится на базе системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и песочницы для обнаружения новейшего вредоносного ПО PT

Трафик — идеальный объект анализа? ли компания эффективно противостоять угрозам. Поэтому Positive Technologies выпускает новую версию PT Network Attack Discovery (PT NAD) 13.0 — продукта для поведенческого анализа сетевого тра

СГМК выстроила киберзащиту на продуктах Positive Technologies стве основы SOC. Источником данных о сети выступает система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD). Внедрение продуктов проводилось при участии SoftMall. С

Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery совместима с «Ред Виртуализацией» т» объявили о завершении тестирования совместимости системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) с системой виртуализации серверов и рабочих станций «Ред

Пользователи PT NAD 12.4 могут управлять дочерними системами через центральную консоль Positive Technologies представила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) — 12.4. Главное в релизе — расширение возможностей управ

Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика Мария Молодцова менеджер по продуктовому маркетингу PT Network Attack Discovery Статистика последних лет и новости об атаках на российские компан

Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям? афика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям? Олег Хныков менеджер по продуктовому маркетингу PT Network Attack Discovery В 2019 г. аналитическое агентство Gartner включило решения класса

Positive Technologies и К2 Cloud обеспечат мониторинг киберугроз в облачной сетевой инфраструктуре объединяют усилия для защиты бизнеса от киберугроз. Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и платформа К2 Cloud прошли тестирование на совместимост

Axoft и «АйТи-Тандем» внедрили PT Network Attack Discovery в региональной строительной компании спертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершили внедрение продукта Positive Technologies PT Network Attack Discovery (PT NAD) в региональной строительной компании. В результате проек

PT NAD помог компании «Ортикс» обнаружить киберугрозы в сетевом трафике Компания «Ортикс», владеющая сетью из 59 ортопедических салонов по всей России, выбрала PT Network Attack Discovery (PT NAD) для анализа трафика. Уже на этапе пилотного тестирования

Positive Technologies: производительность PT NAD выросла более чем на 30% Positive Technologies представила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) — 12.3. Главное в релизе — рост производительности PT NA

Сигнатурный движок PT NAD теперь обрабатывает трафик в три раза быстрее Positive Technologies представила новую версию системы поведенческого анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) — 12.2. Главное в релизе: централизованное управление и

Совместное решение Positive Technologies и «АртЭКС» позволяет разбирать зашифрованный TLS-трафик аммных продуктов «АртЭКС» протестировали интеграцию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и ArtX TLSproxy — ПО, предназначенного для расшифровки л

Positive Technologies помогла устранить уязвимости нулевого дня в российской ВКС-системе Vinteo tive Technologies (PT ESC) Андрей Тюленев с помощью системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) выявил кибератаку на российскую компанию. Детальный анал

Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) успешно протестирована на совместимость с платформой для

PT Network Attack Discovery 12.1 может в 3 раза быстрее индексировать трафик Positive Technologies выпустила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD). Главное в релизе 12.1 — поддержка актуальной версии хра

Информационно-технологический центр Республики Бурятия защищает госсектор с помощью продуктов Positive Technologies роит результативную кибербезопасность. Первым шагом на пути к этому стало внедрение MaxPatrol SIEM, PT Network Attack Discovery (PT NAD) и MaxPatrol VM. Проект проводится при поддержке партнера

«Гарда» и Positive Technologies объединяют усилия для эффективной защиты сетей абируемую архитектуру сети и передачу копий трафика посредством оптимизации нагрузки как на систему PT Network Attack Discovery (PT NAD), так и на продуктивную сеть. При этом интеграция функцио

В реестре российского ПО появилась первая система анализа трафика с искусственным интеллектом — PT NAD Благодаря технологиям машинного обучения PT Network Attack Discovery (PT NAD) позволяет создавать пользовательские правила профилирова

PT NAD 11.1 с помощью поведенческого анализа выявляет еще шесть вредоносных активностей новую версию системы поведенческого анализа трафика для выявления атак на периметре и внутри сети — PT Network Attack Discovery (PT NAD). В PT NAD 11.1 появились статистические и поведенческие

Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность тных проектов по внедрению в российских компаниях системы поведенческого анализа сетевого трафика — PT Network Attack Discovery (PT NAD). Эта система позволяет выявлять сетевые атаки и нежелате

PT Network Attack Discovery еженедельно выявляет около 3000 попыток проникновения в инфраструктуру «Генбанка» метра и контроля внутреннего трафика систему поведенческого анализа трафика Positive Technologies — PT Network Attack Discovery (PT NAD). Критерием при выборе PT NAD среди других продуктов клас

Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery Positive Technologies представила PT Network Attack Discovery версии 11. Главное в релизе — выявление еще большего (+20%) колич

В MaxPatrol SIEM добавлены новые правила обнаружения угроз, требующих оперативного реагирования большей точностью и меньшим количеством ложных срабатываний — благодаря интеграции c MaxPatrol VM и PT Network Attack Discovery (PT NAD). Добавленные правила детектируют атаки на Active Directo

Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery а новую версию системы анализа сетевого трафика (NTA) для выявления атак на периметре и внутри сети PT Network Attack Discovery (PT NAD) 10.3. Среди главных отличий релиза — обнаружение медленн

Softline помогла ОЭК обезопасить сеть с помощью PT Network Attack Discovery внедрила в «Объединенной энергетической компании» (ОЭК) систему глубокого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD), которая позволит оперативно выявлять и расследовать даж

Пользователи PT Network Attack Discovery смогут видеть данные обо всех выявленных угрозах в единой ленте Positive Technologies выпустила очередную версию системы глубокого анализа трафика PT Network Attack Discovery (10.1). Она позволяет выявлять атаки с использованием новых модул

«Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика и «Ростелеком-Солар» запустили сервис по глубокому анализу сетевого трафика (NTA) на основе решения PT Network Attack Discovery (PT NAD). Система глубокого анализа трафика интегрирована в сущес

Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery Positive Technologies выпустила 10 версию системы анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD). Обновленная система определяет доменные учетные записи

PT Network Attack Discovery научилась отображать стадию атаки по матрице ATT&CK Positive Technologies выпустила девятую версию системы анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD), которая позволит пользователям увидеть, на каком этапе

Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры той статье расскажем, как можно использовать NTA для безопасности инфраструктуры на примере системы PT Network Attack Discovery (PT NAD). Основных сценариев использования пять: выявление атак н