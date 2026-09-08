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Positive Technologies PT NAD PT Network Attack Discovery PT Network Forensics

Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) отмечена в реестре российского ПО как продукт, который использует технологии искусственного интеллекта. Операторы могут создавать в PT NAD пользовательские правила профилирования для обнаружения интересующих их аномалий. Профилировать трафик можно по разным метрикам, например по количеству соединений или объему входящего трафика. С помощью ML-технологий правила обучаются на типичном трафике, и все необходимые параметры для их срабатывания определяются автоматически. Профилирование помогает выявить угрозу даже на тех узлах, которые ранее не попадали в спектр обучения модели машинного обучения.

СОБЫТИЯ

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08.09.2026 Positive Technologies: доля компаний с активностью вредоносного ПО в России и СНГ выросла в полтора раза

Эксперты Positive Technologies проанализировали результаты пилотных проектов PT Network Attack Discovery (PT NAD), проведенных во II полугодии 2025 г. и I полугодии 2026

04.09.2026 Точный детект и управляемое сдерживание позволяют клиентам PT NAD 13.0 эффективнее реагировать на кибератаку

Positive Technologies представила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) — 13.0. Главное в релизе: облачное детектирование, сдерж
10.06.2026 Агрохолдинг «Дороничи» усилил защиту от целевых атак с помощью PT Sandbox и PT NAD

сложных угроз PT Anti-APT. Решение строится на базе системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и песочницы для обнаружения новейшего вредоносного ПО PT
Трафик — идеальный объект анализа?

ли компания эффективно противостоять угрозам. Поэтому Positive Technologies выпускает новую версию PT Network Attack Discovery (PT NAD) 13.0  — продукта для поведенческого анализа сетевого тра
24.03.2026 СГМК выстроила киберзащиту на продуктах Positive Technologies

стве основы SOC. Источником данных о сети выступает система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD). Внедрение продуктов проводилось при участии SoftMall. С
23.03.2026 Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery совместима с «Ред Виртуализацией»

т» объявили о завершении тестирования совместимости системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) с системой виртуализации серверов и рабочих станций «Ред
24.02.2026 Пользователи PT NAD 12.4 могут управлять дочерними системами через центральную консоль

Positive Technologies представила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) — 12.4. Главное в релизе — расширение возможностей управ
Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика

как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика Мария Молодцова менеджер по продуктовому маркетингу PT Network Attack Discovery Статистика последних лет и новости об атаках на российские компан
Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям?

афика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям? Олег Хныков менеджер по продуктовому маркетингу PT Network Attack Discovery В 2019 г. аналитическое агентство Gartner включило решения класса
05.09.2025 Positive Technologies и К2 Cloud обеспечат мониторинг киберугроз в облачной сетевой инфраструктуре

объединяют усилия для защиты бизнеса от киберугроз. Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и платформа К2 Cloud прошли тестирование на совместимост
03.09.2025 Axoft и «АйТи-Тандем» внедрили PT Network Attack Discovery в региональной строительной компании

спертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершили внедрение продукта Positive Technologies PT Network Attack Discovery (PT NAD) в региональной строительной компании. В результате проек
16.07.2025 PT NAD помог компании «Ортикс» обнаружить киберугрозы в сетевом трафике

Компания «Ортикс», владеющая сетью из 59 ортопедических салонов по всей России, выбрала PT Network Attack Discovery (PT NAD) для анализа трафика. Уже на этапе пилотного тестирования
05.06.2025 Positive Technologies: производительность PT NAD выросла более чем на 30%

Positive Technologies представила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) — 12.3. Главное в релизе — рост производительности PT NA
07.03.2025 Сигнатурный движок PT NAD теперь обрабатывает трафик в три раза быстрее

Positive Technologies представила новую версию системы поведенческого анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) — 12.2. Главное в релизе: централизованное управление и

05.03.2025 Совместное решение Positive Technologies и «АртЭКС» позволяет разбирать зашифрованный TLS-трафик

аммных продуктов «АртЭКС» протестировали интеграцию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и ArtX TLSproxy — ПО, предназначенного для расшифровки л
18.11.2024 Positive Technologies помогла устранить уязвимости нулевого дня в российской ВКС-системе Vinteo

tive Technologies (PT ESC) Андрей Тюленев с помощью системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) выявил кибератаку на российскую компанию. Детальный анал
30.10.2024 Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах

Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) успешно протестирована на совместимость с платформой для
23.09.2024 PT Network Attack Discovery 12.1 может в 3 раза быстрее индексировать трафик

Positive Technologies выпустила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD). Главное в релизе 12.1 — поддержка актуальной версии хра
26.06.2024 Информационно-технологический центр Республики Бурятия защищает госсектор с помощью продуктов Positive Technologies

роит результативную кибербезопасность. Первым шагом на пути к этому стало внедрение MaxPatrol SIEM, PT Network Attack Discovery (PT NAD) и MaxPatrol VM. Проект проводится при поддержке партнера
17.06.2024 «Гарда» и Positive Technologies объединяют усилия для эффективной защиты сетей

абируемую архитектуру сети и передачу копий трафика посредством оптимизации нагрузки как на систему PT Network Attack Discovery (PT NAD), так и на продуктивную сеть. При этом интеграция функцио
04.06.2024 В реестре российского ПО появилась первая система анализа трафика с искусственным интеллектом — PT NAD

Благодаря технологиям машинного обучения PT Network Attack Discovery (PT NAD) позволяет создавать пользовательские правила профилирова
04.07.2023 PT NAD 11.1 с помощью поведенческого анализа выявляет еще шесть вредоносных активностей

новую версию системы поведенческого анализа трафика для выявления атак на периметре и внутри сети — PT Network Attack Discovery (PT NAD). В PT NAD 11.1 появились статистические и поведенческие

10.02.2023 Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность

тных проектов по внедрению в российских компаниях системы поведенческого анализа сетевого трафика — PT Network Attack Discovery (PT NAD). Эта система позволяет выявлять сетевые атаки и нежелате
13.12.2022 PT Network Attack Discovery еженедельно выявляет около 3000 попыток проникновения в инфраструктуру «Генбанка»

метра и контроля внутреннего трафика систему поведенческого анализа трафика Positive Technologies — PT Network Attack Discovery (PT NAD). Критерием при выборе PT NAD среди других продуктов клас
27.10.2022 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery

Positive Technologies представила PT Network Attack Discovery версии 11. Главное в релизе — выявление еще большего (+20%) колич
01.08.2022 В MaxPatrol SIEM добавлены новые правила обнаружения угроз, требующих оперативного реагирования

большей точностью и меньшим количеством ложных срабатываний — благодаря интеграции c MaxPatrol VM и PT Network Attack Discovery (PT NAD). Добавленные правила детектируют атаки на Active Directo
01.06.2022 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery

а новую версию системы анализа сетевого трафика (NTA) для выявления атак на периметре и внутри сети PT Network Attack Discovery (PT NAD) 10.3. Среди главных отличий релиза — обнаружение медленн
20.01.2022 Softline помогла ОЭК обезопасить сеть с помощью PT Network Attack Discovery

внедрила в «Объединенной энергетической компании» (ОЭК) систему глубокого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD), которая позволит оперативно выявлять и расследовать даж
11.03.2021 Пользователи PT Network Attack Discovery смогут видеть данные обо всех выявленных угрозах в единой ленте

Positive Technologies выпустила очередную версию системы глубокого анализа трафика PT Network Attack Discovery (10.1). Она позволяет выявлять атаки с использованием новых модул
15.10.2020 «Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика

и «Ростелеком-Солар» запустили сервис по глубокому анализу сетевого трафика (NTA) на основе решения PT Network Attack Discovery (PT NAD). Система глубокого анализа трафика интегрирована в сущес
30.07.2020 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery

Positive Technologies выпустила 10 версию системы анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD). Обновленная система определяет доменные учетные записи

18.02.2020 PT Network Attack Discovery научилась отображать стадию атаки по матрице ATT&CK

Positive Technologies выпустила девятую версию системы анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD), которая позволит пользователям увидеть, на каком этапе

27.11.2019 Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры

той статье расскажем, как можно использовать NTA для безопасности инфраструктуры на примере системы PT Network Attack Discovery (PT NAD). Основных сценариев использования пять: выявление атак н
14.06.2018 Positive Technologies сообщила о запуске коммерческой версии системы анализа трафика и сетевого расследования инцидентов

ения сетевой безопасности, предназначенного для анализа сетевого трафика и расследования инцидентов PT Network Attack Discovery (PT NAD). Продукт успешно прошел длительную апробацию в крупных и

Публикаций - 178, упоминаний - 292

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1839 171
Positive Technologies - PT SWARM 54 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5723 11
К2Тех - K2Tech 373 7
Orion soft - Орион софт - 345 7
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 250 7
Cisco Systems 5383 7
Microsoft Corporation 25872 7
9704 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3186 7
Google LLC 12801 6
К2Тех - К2 Кибербезопасность 55 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1254 6
Telegram Group 3004 6
InnoSTage - Инностейдж 224 5
K2 - К2РУ - SourceCode 153 4
ВирусБлокАда 17 4
Yandex - Яндекс 9374 4
Softline - Софтлайн 3802 4
Microsoft Corporation - GitHub 1099 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1455 4
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 443 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 532 4
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 194 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1127 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 352 3
AnyDesk Software GmbH 61 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 3
Lazy Koala - Хакерская группировка 6 3
К2Тех - К2 НейроТех 54 3
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 973 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 671 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 210 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 812 3
Информзащита 949 3
Citrix Systems 871 3
Selectel - Селектел 557 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 637 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 506 2
TeamViewer 139 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1913 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 7
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 4
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 210 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
СГМК - Сибирская горно-металлургическая компания 4 2
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 99 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9056 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 125 2
Royal Dutch Shell - Шелл 236 1
АльфаСтрахование СГ 401 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 158 1
Zenden Group - Дом одежды 66 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 264 1
Фаберлик - Faberlic 116 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 107 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 109 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 39 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
MODIS - Одежда 3000 59 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 19 1
Рельеф-центр 6 1
ОСК - Янтарь - Прибалтийский судостроительный завод 5 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 1
Nordic Star - Borenius 2 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1827 1
Айсберри ТД - Iceberry 11 1
Лукойл Калининградморнефть 6 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
УЭСК - Уренгойская электросетевая компания - УГЭС - Уренгойгорэлектросеть 5 1
Synergetic - Синергетик 9 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 14 1
Арикапитал УК 7 1
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2025 18
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5268 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4606 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12452 16
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 499 115
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5847 65
Positive Technologies - PT Sandbox 120 61
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 171 55
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 190 47
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 108 47
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 109 22
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 94 20
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 12
Positive Technologies - PT Knockin 19 12
Microsoft Windows 17015 12
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 152 11
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 313 9
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 29 8
Linux OS 11657 8
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 149 7
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1711 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3735 6
Positive Technologies - PT Fusion - Единый портал для работы с данными о киберугрозах 17 6
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 279 5
Positive Technologies - MaxPatrol Endpoint Security 11 5
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 242 4
Positive Technologies - PT Platform 9 4
Positive Technologies - XSpider - сканер уязвимостей 38 4
Positive Technologies - PT Container Security 23 4
Positive Technologies - PT Dephaze 18 4
Positive Technologies - MaxPatrol EPP - MaxPatrol Endpoint Protection Platform 16 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1232 4
Huawei Cloud 86 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 155 3
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 38 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 3
OpenVPN 87 3
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 75 3
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 65 3
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 3
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 15 3
Филиппов Максим 55 9
Баранов Денис 24 6
Ефанов Дмитрий 7 6
Ключников Михаил 20 5
Шипулин Кирилл 7 5
Осипов Сергей 43 5
Казаков Денис 7 5
Еременко Виктор 5 5
Новиков Алексей 67 4
Пустовой Максим 36 4
Клепче Владимир 4 4
Соловьев Алексей 97 3
Курнаков Иван 5 3
Рогачев Илья 6 3
Вишняков Алексей 19 3
Кувшинов Денис 29 3
Абрамов Никита 15 3
Чурсина Анастасия 3 3
Прохоров Иван 9 3
Грузин Максим 3 3
Бублий Илья 3 3
Данилин Алексей 22 3
Зинкевич Сергей 79 2
Авезова Яна 20 2
Назаров Владимир 19 2
Сурнин Олег 5 2
Симис Борис 17 2
Назаров Егор 8 2
Федонин Сергей 4 2
Хныков Олег 4 2
Резников Роман 10 2
Макарова Алла 2 2
Руденко Евгений 7 2
Кораблев Денис 23 2
Чунижеков Федор 10 2
Мариничев Юрий 12 2
Григорян Александр 15 2
Леднев Алексей 3 2
Максимов Константин 6 2
Орехов Вилионор 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 168405 115
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55078 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19366 10
Беларусь - Белоруссия 6355 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14861 9
Казахстан - Республика 6113 7
Индия - Bharat 5910 6
Германия - Федеративная Республика 13299 6
Ближний Восток 3170 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 5
Франция - Французская Республика 8203 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1947 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1231 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1681 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1276 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1431 4
Саудовская Аравия - Королевство 675 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1155 3
Нидерланды 3769 3
Таджикистан - Республика 962 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1314 3
Азия - Азиатский регион 5955 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19766 3
Израиль 2871 3
Бразилия - Федеративная Республика 2533 3
Узбекистан - Республика 2043 3
Египет - Арабская Республика 1109 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 476 2
Катар 193 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 679 2
Индийский океан - Персидский залив 236 2
Африка Северная 263 2
Армения - Республика 2469 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8686 2
Польша - Республика 2038 2
Европа Восточная 3140 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3676 2
Африка - Африканский регион 3649 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3073 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58433 53
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54082 44
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11973 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7548 17
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3948 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18395 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34294 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7946 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12435 12
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 637 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2362 11
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2863 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6868 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5176 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3136 10
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1291 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8164 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2803 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22021 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6743 8
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1786 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27660 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7587 7
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 427 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 7
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1240 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1875 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3820 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10541 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8321 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2961 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11488 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2471 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3095 4
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16348 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3334 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1907 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5826 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 432 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2488 1
Российская газета 300 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1293 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11595 1
TAdviser - Центр выбора технологий 492 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4072 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8676 5
Gartner - Гартнер 3673 5
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 153 2
Mordor Intelligence 35 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 2
IDC - International Data Corporation 4999 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 145 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 96 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews Мишень 188 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Gartner Magic Quadrant Hyperconverged Infrastructure 2 1
Fortune Business Insights 32 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 185 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 80 1
Positive Technologies - Positive Education 30 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 331 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 216 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 106 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 758 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 2 1
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 176 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 606 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1743 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 773 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 5
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 5
GITEX Technology - международная выставка 48 2
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2200 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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