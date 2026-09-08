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Positive Technologies PT NAD PT Network Attack Discovery PT Network Forensics
Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) отмечена в реестре российского ПО как продукт, который использует технологии искусственного интеллекта. Операторы могут создавать в PT NAD пользовательские правила профилирования для обнаружения интересующих их аномалий. Профилировать трафик можно по разным метрикам, например по количеству соединений или объему входящего трафика. С помощью ML-технологий правила обучаются на типичном трафике, и все необходимые параметры для их срабатывания определяются автоматически. Профилирование помогает выявить угрозу даже на тех узлах, которые ранее не попадали в спектр обучения модели машинного обучения.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|08.09.2026
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Positive Technologies: доля компаний с активностью вредоносного ПО в России и СНГ выросла в полтора раза
Эксперты Positive Technologies проанализировали результаты пилотных проектов PT Network Attack Discovery (PT NAD), проведенных во II полугодии 2025 г. и I полугодии 2026
|04.09.2026
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Точный детект и управляемое сдерживание позволяют клиентам PT NAD 13.0 эффективнее реагировать на кибератаку
Positive Technologies представила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) — 13.0. Главное в релизе: облачное детектирование, сдерж
|10.06.2026
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Агрохолдинг «Дороничи» усилил защиту от целевых атак с помощью PT Sandbox и PT NAD
сложных угроз PT Anti-APT. Решение строится на базе системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и песочницы для обнаружения новейшего вредоносного ПО PT
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Трафик — идеальный объект анализа?
ли компания эффективно противостоять угрозам. Поэтому Positive Technologies выпускает новую версию PT Network Attack Discovery (PT NAD) 13.0 — продукта для поведенческого анализа сетевого тра
|24.03.2026
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СГМК выстроила киберзащиту на продуктах Positive Technologies
стве основы SOC. Источником данных о сети выступает система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD). Внедрение продуктов проводилось при участии SoftMall. С
|23.03.2026
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Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery совместима с «Ред Виртуализацией»
т» объявили о завершении тестирования совместимости системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) с системой виртуализации серверов и рабочих станций «Ред
|24.02.2026
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Пользователи PT NAD 12.4 могут управлять дочерними системами через центральную консоль
Positive Technologies представила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) — 12.4. Главное в релизе — расширение возможностей управ
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Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика
как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика Мария Молодцова менеджер по продуктовому маркетингу PT Network Attack Discovery Статистика последних лет и новости об атаках на российские компан
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Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям?
афика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям? Олег Хныков менеджер по продуктовому маркетингу PT Network Attack Discovery В 2019 г. аналитическое агентство Gartner включило решения класса
|05.09.2025
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Positive Technologies и К2 Cloud обеспечат мониторинг киберугроз в облачной сетевой инфраструктуре
объединяют усилия для защиты бизнеса от киберугроз. Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и платформа К2 Cloud прошли тестирование на совместимост
|03.09.2025
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Axoft и «АйТи-Тандем» внедрили PT Network Attack Discovery в региональной строительной компании
спертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершили внедрение продукта Positive Technologies PT Network Attack Discovery (PT NAD) в региональной строительной компании. В результате проек
|16.07.2025
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PT NAD помог компании «Ортикс» обнаружить киберугрозы в сетевом трафике
Компания «Ортикс», владеющая сетью из 59 ортопедических салонов по всей России, выбрала PT Network Attack Discovery (PT NAD) для анализа трафика. Уже на этапе пилотного тестирования
|05.06.2025
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Positive Technologies: производительность PT NAD выросла более чем на 30%
Positive Technologies представила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) — 12.3. Главное в релизе — рост производительности PT NA
|07.03.2025
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Сигнатурный движок PT NAD теперь обрабатывает трафик в три раза быстрее
Positive Technologies представила новую версию системы поведенческого анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) — 12.2. Главное в релизе: централизованное управление и
|05.03.2025
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Совместное решение Positive Technologies и «АртЭКС» позволяет разбирать зашифрованный TLS-трафик
аммных продуктов «АртЭКС» протестировали интеграцию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и ArtX TLSproxy — ПО, предназначенного для расшифровки л
|18.11.2024
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Positive Technologies помогла устранить уязвимости нулевого дня в российской ВКС-системе Vinteo
tive Technologies (PT ESC) Андрей Тюленев с помощью системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) выявил кибератаку на российскую компанию. Детальный анал
|30.10.2024
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Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах
Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) успешно протестирована на совместимость с платформой для
|23.09.2024
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PT Network Attack Discovery 12.1 может в 3 раза быстрее индексировать трафик
Positive Technologies выпустила новую версию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD). Главное в релизе 12.1 — поддержка актуальной версии хра
|26.06.2024
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Информационно-технологический центр Республики Бурятия защищает госсектор с помощью продуктов Positive Technologies
роит результативную кибербезопасность. Первым шагом на пути к этому стало внедрение MaxPatrol SIEM, PT Network Attack Discovery (PT NAD) и MaxPatrol VM. Проект проводится при поддержке партнера
|17.06.2024
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«Гарда» и Positive Technologies объединяют усилия для эффективной защиты сетей
абируемую архитектуру сети и передачу копий трафика посредством оптимизации нагрузки как на систему PT Network Attack Discovery (PT NAD), так и на продуктивную сеть. При этом интеграция функцио
|04.06.2024
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В реестре российского ПО появилась первая система анализа трафика с искусственным интеллектом — PT NAD
Благодаря технологиям машинного обучения PT Network Attack Discovery (PT NAD) позволяет создавать пользовательские правила профилирова
|04.07.2023
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PT NAD 11.1 с помощью поведенческого анализа выявляет еще шесть вредоносных активностей
новую версию системы поведенческого анализа трафика для выявления атак на периметре и внутри сети — PT Network Attack Discovery (PT NAD). В PT NAD 11.1 появились статистические и поведенческие
|10.02.2023
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Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность
тных проектов по внедрению в российских компаниях системы поведенческого анализа сетевого трафика — PT Network Attack Discovery (PT NAD). Эта система позволяет выявлять сетевые атаки и нежелате
|13.12.2022
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PT Network Attack Discovery еженедельно выявляет около 3000 попыток проникновения в инфраструктуру «Генбанка»
метра и контроля внутреннего трафика систему поведенческого анализа трафика Positive Technologies — PT Network Attack Discovery (PT NAD). Критерием при выборе PT NAD среди других продуктов клас
|27.10.2022
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Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery
Positive Technologies представила PT Network Attack Discovery версии 11. Главное в релизе — выявление еще большего (+20%) колич
|01.08.2022
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В MaxPatrol SIEM добавлены новые правила обнаружения угроз, требующих оперативного реагирования
большей точностью и меньшим количеством ложных срабатываний — благодаря интеграции c MaxPatrol VM и PT Network Attack Discovery (PT NAD). Добавленные правила детектируют атаки на Active Directo
|01.06.2022
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Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery
а новую версию системы анализа сетевого трафика (NTA) для выявления атак на периметре и внутри сети PT Network Attack Discovery (PT NAD) 10.3. Среди главных отличий релиза — обнаружение медленн
|20.01.2022
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Softline помогла ОЭК обезопасить сеть с помощью PT Network Attack Discovery
внедрила в «Объединенной энергетической компании» (ОЭК) систему глубокого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD), которая позволит оперативно выявлять и расследовать даж
|11.03.2021
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Пользователи PT Network Attack Discovery смогут видеть данные обо всех выявленных угрозах в единой ленте
Positive Technologies выпустила очередную версию системы глубокого анализа трафика PT Network Attack Discovery (10.1). Она позволяет выявлять атаки с использованием новых модул
|15.10.2020
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«Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика
и «Ростелеком-Солар» запустили сервис по глубокому анализу сетевого трафика (NTA) на основе решения PT Network Attack Discovery (PT NAD). Система глубокого анализа трафика интегрирована в сущес
|30.07.2020
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Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery
Positive Technologies выпустила 10 версию системы анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD). Обновленная система определяет доменные учетные записи
|18.02.2020
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PT Network Attack Discovery научилась отображать стадию атаки по матрице ATT&CK
Positive Technologies выпустила девятую версию системы анализа трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD), которая позволит пользователям увидеть, на каком этапе
|27.11.2019
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Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры
той статье расскажем, как можно использовать NTA для безопасности инфраструктуры на примере системы PT Network Attack Discovery (PT NAD). Основных сценариев использования пять: выявление атак н
|14.06.2018
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Positive Technologies сообщила о запуске коммерческой версии системы анализа трафика и сетевого расследования инцидентов
ения сетевой безопасности, предназначенного для анализа сетевого трафика и расследования инцидентов PT Network Attack Discovery (PT NAD). Продукт успешно прошел длительную апробацию в крупных и
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Филиппов Максим 55 9
|Баранов Денис 24 6
|Ефанов Дмитрий 7 6
|Ключников Михаил 20 5
|Шипулин Кирилл 7 5
|Осипов Сергей 43 5
|Казаков Денис 7 5
|Еременко Виктор 5 5
|Новиков Алексей 67 4
|Пустовой Максим 36 4
|Клепче Владимир 4 4
|Соловьев Алексей 97 3
|Курнаков Иван 5 3
|Рогачев Илья 6 3
|Вишняков Алексей 19 3
|Кувшинов Денис 29 3
|Абрамов Никита 15 3
|Чурсина Анастасия 3 3
|Прохоров Иван 9 3
|Грузин Максим 3 3
|Бублий Илья 3 3
|Данилин Алексей 22 3
|Зинкевич Сергей 79 2
|Авезова Яна 20 2
|Назаров Владимир 19 2
|Сурнин Олег 5 2
|Симис Борис 17 2
|Назаров Егор 8 2
|Федонин Сергей 4 2
|Хныков Олег 4 2
|Резников Роман 10 2
|Макарова Алла 2 2
|Руденко Евгений 7 2
|Кораблев Денис 23 2
|Чунижеков Федор 10 2
|Мариничев Юрий 12 2
|Григорян Александр 15 2
|Леднев Алексей 3 2
|Максимов Константин 6 2
|Орехов Вилионор 4 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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