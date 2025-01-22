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Positive Technologies PT ESC PT Expert Security Center PT CSIRT PT Computer Security Incident Response Team



22.01.2025 Эксперты Positive Technologies выявили финансово мотивированную APT-группировку, которая оставалась незамеченной минимум полтора года

Группа киберразведки экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center – PT ESC) выявила и отследила новую APT-группировку – DarkGaboon. Д
27.03.2024 Positive Technologies: киберпреступники нацелены на телекоммуникации и военно-промышленный комплекс на Ближнем Востоке

Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) провели всестороннее исследование деятельности APT-группир
17.07.2023 Группировка Space Pirates нацелилась на ключевые отрасли экономики России

Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) зафиксировали новую волну атак хакерской группировки Space
24.05.2023 Более 6 тысяч правил Positive Technologies для выявления киберугроз используются в системе «С-терра СОВ»

оржений «C-терра СОВ» компании «С-терра сиэспи». Правила, созданные экспертным центром безопасности PT Expert Security Center (PT ESC), позволяют выявлять попытки эксплуатации уязвимостей в сет
16.01.2023 Больше половины атак в 2022 г. было совершено квалифицированными злоумышленниками

Эксперты PT Expert Security Center рассказали о результатах расследований киберинцидентов в 2022 г. Бо
09.12.2022 Второй RedLine: Positive Technologies предупреждает российские компании о набирающем популярность вредоносном ПО BlueFox

тоянного отслеживания угроз ИБ специалистами экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) было обнаружено вредоносное ПО, которое похищает логины и пароли п
09.12.2022 PT Expert Security Center: группировка Cloud Atlas атакует госсектор Восточной Европы и Азии

Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) отследили новую активность хакерской группировки Cloud Atl
17.10.2022 Модификация зловредов под известные песочницы: Positive Technologies обнаружила вредоносное ПО, заточенное под обход PT Sandbox

Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) впервые выявили вредоносное ПО, которое при проверке, где оно запу
27.10.2021 Концерн «Автоматика» и Positive Technologies объявили о сотрудничестве

ой и информационной безопасности НИИ «Масштаб» подтвердили совместимость правил обнаружения атак от PT Expert Security Center с работой межсетевых экранов нового поколения Zenator. Теперь с цел
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России

Экспертный центр безопасности компании Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) выявил новые атаки группировки APT31 и изучил ее новый инс
15.10.2020 Песочница PT Sandbox получила расширенные возможности по выявлению целевых атак

ия базы уникальных правил для поведенческого анализа файлов. Эти правила, создаваемые специалистами PT Expert Security Center (PT ESC) в рамках исследования угроз информационной безопасности (t
08.09.2020 Кибергруппировка Winnti атаковала разработчиков софта по всему миру

Экспертный центр безопасности компании Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) выявил новую атаку группировки Winnti, а также изучил ее н
22.07.2019 Эксперты PT Expert Security Center предсказывают атаки кибергруппировки RTM

Экперты центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) исследуют активность злоумышленников из RTM с 2018 года. Интересы

03.12.2015 Positive Technologies создает экспертный центр для защиты компаний от новых угроз

лять ретроспективный анализ для обнаружения сложных угроз и целенаправленных атак. «В рамках работы PT Expert Security Center мы готовы помогать другим компаниям и центрам мониторинга, — расска

Публикаций - 126, упоминаний - 176

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1185 120
Microsoft Corporation 24640 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1890 6
Telegram Group 2004 5
Space Pirates - Хакерская группировка 7 5
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 4
ICEFOG - Хакерская группировка 6 4
TaskMasters - Хакерская группировка 5 4
Cloud Atlas - Клауд Атлас 13 4
Google LLC 11788 4
Lazy Koala - Хакерская группировка 4 4
Apple Inc 12111 3
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 3
TA505 - Хакерские группировки 7 3
Yandex - Яндекс 7367 3
Siemens AG - Siemens Group 2591 3
Conti - Хакерская группировка 37 3
InnoSTage - Инностейдж 145 3
Cisco Systems 5115 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 624 2
SAP SE 5279 2
Intel Corporation 12201 2
Citrix Systems 813 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 2
APT-C - Donot - Хакерская группировка 4 2
Winnti - Хакерская группировка 11 2
Gamaredon - Хакерская группировка 4 2
NetWalker - Хакерская группировка 7 2
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 10 2
Oracle Corporation 6696 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 2
Dropbox 498 2
Positive Technologies - PT SWARM 13 2
Broadcom - VMware 2364 2
Acunetix 5 2
Dark River - Хакерская группировка 2 2
Atlassian 118 2
1С-Битрикс - Bitrix 580 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 2
Лента - Сеть розничной торговли 2086 2
Альфа-Банк 1773 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Ростовводоканал 1 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
Абсолют Банк 230 1
Honda Motor Company 234 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 1
Верный - торговая сеть 291 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 971 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
Ак Барс Банк 272 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 655 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Yara - Яра 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4110 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
OIC - Organisation of Islamic Cooperation - Организация исламского сотрудничества 4 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27511 125
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12639 88
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 75
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 645 47
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6138 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29741 45
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2197 42
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 593 39
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7428 30
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1426 30
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 28
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19392 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30765 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7590 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4084 14
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2234 14
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 656 14
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 13
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 390 12
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 773 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 11
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 719 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24169 11
Дистанционное управление - Удалённое управление 1131 11
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2148 11
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 591 10
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 139 10
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2659 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16157 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11968 10
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 821 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4458 55
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 342 50
Positive Technologies - PT Sandbox 72 29
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 28
Microsoft Windows 15683 23
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 97 16
Linux OS 9968 15
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Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 39 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 6
Microsoft Exchange 1715 6
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 6
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 5
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 927 5
Google Android 14014 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 4
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 4
Microsoft Office 3739 4
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 4
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Microsoft Windows PowerShell 177 4
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Microsoft Windows 10 1762 3
Apple iOS 7817 3
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Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 141 3
Apple macOS 2067 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 640 3
Python - высокоуровневый язык программирования 935 3
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 277 3
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Таджикистан - Республика 860 3
Узбекистан - Республика 1727 3
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Ближний Восток 2945 3
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1733 2
Турция - Турецкая республика 2357 2
Таиланд - Королевство 817 2
Израиль 2732 2
Китай - Тайвань 3990 2
Канада 4886 2
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Сербия - Республика 337 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 16
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29125 11
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8681 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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