Positive Technologies PT ESC PT Expert Security Center PT CSIRT PT Computer Security Incident Response Team
|22.01.2025
|
Эксперты Positive Technologies выявили финансово мотивированную APT-группировку, которая оставалась незамеченной минимум полтора года
Группа киберразведки экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center – PT ESC) выявила и отследила новую APT-группировку – DarkGaboon. Д
|27.03.2024
|
Positive Technologies: киберпреступники нацелены на телекоммуникации и военно-промышленный комплекс на Ближнем Востоке
Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) провели всестороннее исследование деятельности APT-группир
|17.07.2023
|
Группировка Space Pirates нацелилась на ключевые отрасли экономики России
Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) зафиксировали новую волну атак хакерской группировки Space
|24.05.2023
|
Более 6 тысяч правил Positive Technologies для выявления киберугроз используются в системе «С-терра СОВ»
оржений «C-терра СОВ» компании «С-терра сиэспи». Правила, созданные экспертным центром безопасности PT Expert Security Center (PT ESC), позволяют выявлять попытки эксплуатации уязвимостей в сет
|16.01.2023
|
Больше половины атак в 2022 г. было совершено квалифицированными злоумышленниками
Эксперты PT Expert Security Center рассказали о результатах расследований киберинцидентов в 2022 г. Бо
|09.12.2022
|
Второй RedLine: Positive Technologies предупреждает российские компании о набирающем популярность вредоносном ПО BlueFox
тоянного отслеживания угроз ИБ специалистами экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) было обнаружено вредоносное ПО, которое похищает логины и пароли п
|09.12.2022
|
PT Expert Security Center: группировка Cloud Atlas атакует госсектор Восточной Европы и Азии
Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) отследили новую активность хакерской группировки Cloud Atl
|17.10.2022
|
Модификация зловредов под известные песочницы: Positive Technologies обнаружила вредоносное ПО, заточенное под обход PT Sandbox
Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) впервые выявили вредоносное ПО, которое при проверке, где оно запу
|27.10.2021
|
Концерн «Автоматика» и Positive Technologies объявили о сотрудничестве
ой и информационной безопасности НИИ «Масштаб» подтвердили совместимость правил обнаружения атак от PT Expert Security Center с работой межсетевых экранов нового поколения Zenator. Теперь с цел
|03.08.2021
|
Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России
Экспертный центр безопасности компании Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) выявил новые атаки группировки APT31 и изучил ее новый инс
|15.10.2020
|
Песочница PT Sandbox получила расширенные возможности по выявлению целевых атак
ия базы уникальных правил для поведенческого анализа файлов. Эти правила, создаваемые специалистами PT Expert Security Center (PT ESC) в рамках исследования угроз информационной безопасности (t
|08.09.2020
|
Кибергруппировка Winnti атаковала разработчиков софта по всему миру
Экспертный центр безопасности компании Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) выявил новую атаку группировки Winnti, а также изучил ее н
|22.07.2019
|
Эксперты PT Expert Security Center предсказывают атаки кибергруппировки RTM
Экперты центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center) исследуют активность злоумышленников из RTM с 2018 года. Интересы
|03.12.2015
|
Positive Technologies создает экспертный центр для защиты компаний от новых угроз
лять ретроспективный анализ для обнаружения сложных угроз и целенаправленных атак. «В рамках работы PT Expert Security Center мы готовы помогать другим компаниям и центрам мониторинга, — расска
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Новиков Алексей 60 18
|Кувшинов Денис 18 13
|Вишняков Алексей 11 8
|Осипов Сергей 41 7
|Авезова Яна 16 6
|Тюрин Антон 8 5
|Филиппов Максим 48 5
|Гойденко Денис 4 4
|Данилин Алексей 22 3
|Синицын Артем 6 3
|Даренский Дмитрий 15 3
|Кириллова Ксения 2 2
|Симис Борис 15 2
|Мурашов Николай 11 2
|Колосков Даниил 2 2
|Гузаиров Айдар 56 2
|Кораблев Денис 18 2
|Осипов Александр 87 2
|Андреев Максим 37 2
|Назаров Егор 8 2
|Леднев Алексей 3 2
|Леонов Александр 6 2
|Бадаев Александр 2 2
|Стрельцов Дмитрий 9 2
|Зиненко Ольга 10 1
|Савельев Михаил 42 1
|Ключников Михаил 18 1
|Талеб Нассим Николас 1 1
|Якимов Николай 1 1
|Красавина Евгения 6 1
|Войтенко Андрей 1 1
|Качалин Алексей 5 1
|Александров Антон 11 1
|Цветков Михаил 5 1
|Максютин Павел 1 1
|Юракова Яна 8 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Полян Евгений 2 1
|Ефанов Дмитрий 5 1
|Душа Игорь 22 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
|Forbes - Форбс 821 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
|Neowin 140 1
|Российская газета 271 1
|Gartner - Гартнер 3556 2
|Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
|Juniper Research 522 1
|NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 843 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337792, в очереди разбора - 771516.
Создано именных указателей - 167302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.