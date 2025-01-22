Эксперты PT Expert Security Center рассказали о результатах расследований киберинцидентов в 2022 г. Бо

тоянного отслеживания угроз ИБ специалистами экспертного центра безопасности Positive Technologies ( PT Expert Security Center ) было обнаружено вредоносное ПО, которое похищает логины и пароли п

Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies ( PT Expert Security Center ) впервые выявили вредоносное ПО, которое при проверке, где оно запу