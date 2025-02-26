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Дышлевой Юрий
|26.02.2025
|Производительность PT NGFW от Positive Technologies оказалась выше заявленной в документации 1
Дышлевой Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 322 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1212 1
|Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 131 1
|Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 44 1
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