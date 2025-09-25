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Кибербезопасность ENF Enterprise Network Firewall Межсетевой экран Корпоративный фаервол

СОБЫТИЯ

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25.09.2025 На российском рынке появился новый межсетевой экран Ideco NGFW Novum

вом стеке с использованием технологий DPDK и VPP. Они обеспечивают прямой доступ к сетевым картам с минимальными задержками и ускоряют пакетную обработку на многоядерных системах. Полнофункциональный межсетевой экран корпоративного уровня с собственным прокси-сервером, сигнатурами и DPI обеспечивает производительность до 200 Гбит/с и способен обрабатывать до 1 млн TCP-сессий в секунду. Файр
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран

Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран До февраля 2022 г. сегмент корпоративных межсетевых экранов был полностью занят зарубежными игроками — и когда они покинули российский рынок, компании остались без защиты. Каки
01.10.2024 Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» включен в реестр отечественного ПО

и/или предотвращения вторжений (атак)». Также «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» находится в процессе сертификации ФСТЭК России, решение проходит лабораторные испытания для сертификации по профилю защиты межсетевой экран типов Б и Д, в 2025 г. запланирована сертификация по типам А и ММЭ (многофункциональный межсетевой экран). Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» – это со
05.07.2024 Ученые УрФУ разработают межсетевой экран

ащитить компьютеры от таких видов киберугроз, как фишинг, бэкдор-доступ, DDoS-атаки и других. Данная разработка входит в портфель проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра. «Межсетевой фильтр предназначен для фильтрации трафика на входе в сложные компьютерные системы, которые используются в промышленности, нефте- и газодобывающем секторе, оборудовании для сотовой и
07.09.2023 Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V

ства, в котором реализован пакетный фильтр L4 (транспортный уровень OSI) на скорости провода 1 Гбит/с и обработке трафика на L7 (уровень приложения OSI) на скоростях несколько десятков Мбит/с. Сейчас межсетевой экран имеет 2 порта. Стекирование предусмотрено архитектурой, как внутри межсетевого экрана, так и при их объединении как законченных устройств. Отказоустойчивость реализуется в рамк
18.08.2023 «Росэлектроника» представила межсетевой экран с функциями обнаружения вторжений

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил межсетевой экран Zenator SE с функциями обнаружения вторжений. Решение обеспечивает коммутацию, маршрутизацию и фильтрацию трафика, в том числе ограниченного доступа, для создания доверенных се
20.07.2023 UDV Group представила первый в России межсетевой экран на архитектуре RISC-V

Компания UDV Group, российский разработчик в сфере кибербезопасности, представила межсетевой экран на свободной аппаратной архитектуре RISC-V. Представители UDV Group продемонстрировали рабочий прототип межсетевого экрана UDV Industrial Firewall для применения в промышленных
17.05.2023 Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate

Российский провайдер облачных услуг и ЦОД для бизнеса Linxdatacenter запустил в промышленную эксплуатацию виртуальный межсетевой экран следующего поколения NGFW для комплексной защиты ресурсов в облаке. В качестве основы решения выбрана разработка отечественного вендора UserGate. Об этом CNews сообщили предста
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО?

Одно из таких решений — межсетевой экран на базе операционной системы FreeBSD под названием Интернет Контроль Сервер (ИКС), который позволяет в едином веб-интерфейсе настроить все нужное для корпоративной сети и оптим
31.01.2022 Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate

Облачный провайдер Datafort заключил партнерское соглашение с компаний Usergate, которая занимается разработкой средств сетевой безопасности. В частности, теперь клиентам Datafort доступен межсетевой экран следующего поколения Usergate по модели SaaS. Клиентам Datafort доступны несколько моделей межсетевых экранов Usergate различной производительности. А разнообразные варианты по
12.11.2021 «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate в инфраструктуре «Газпром ЦПС»

ИТ-компания «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate для обеспечения управления сетевой безопасностью в инфраструктуре «Газпром ЦПС» – оператора по созданию единых цифровых систем. Одним из мероприятий плана миграции на

30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус»

РТИ представила межсетевой экран специального назначения с функцией маршрутизатора, созданный для безопасной работы с информацией до уровня «совершенно секретно». Сертификация по требованиям ФСТЭК и МО России,
21.05.2021 Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500

«Сател» получила обновленный сертификат соответствия на средство защиты информации - межсетевой экран, реализованный в устройствах сетевой безопасности серии Cisco ASA 5500. Сертификат был выдан Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (ФС
06.11.2020 Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу
12.10.2020 Компания «Фактор-ТС» переоформила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран Dionis DPS

ия «Фактор-ТС» успешно прошла сертификационные испытания и получила сертификат соответствия ФСТЭК России на ПАК DIONIS DPS ПАК Dionis DPS соответствует требованиям ФСТЭК России: по 4 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типов А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.В4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требования к системам обнаружения
18.05.2020 Fortinet представила производительный межсетевой экран
16.03.2020 Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F
28.03.2017 Межсетевые экраны Fortinet сертифицированы на соответствие новым требованиям ФСТЭК России

Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортн
28.03.2017 Компания Fortinet получила сертификаты на соответствие новым требованиям ФСТЭК

Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортн
09.02.2017 Fortinet представила межсетевой экран с пропускной способностью 1 Тбит/с

щенности пользователей и данных».Серия корпоративных межсетевых экранов Fortinet 3000 включает в себя средства высочайшей производительности в компактном форм-факторе. Выпустив на рынок корпоративный межсетевой экран FortiGate 3980E, компания Fortinet расширяет эту линейку корпоративных решений.Корпоративный межсетевой экран FortiGate 3980E — средство сетевой безопасности, пропускная
18.01.2017 Старые методы не работают: требования к межсетевым экранам изменились

ь – не замкнутое информационное пространство. Зачастую это распределенная сеть, связанная с внешним ЦОДом, использующая облака и периферию, состоящая из множества сегментов. Современный корпоративный межсетевой экран должен обладать соответствующими функциями для ее защиты. Что именно нужно компаниям от файрвола, рассказывает наша инфографика. Инфографика: (нажмите, чтобы просмотреть полнос
12.10.2016 D-Link представил межсетевой экран NetDefend UTM DFL-870

FL-870, предназначенного для комплексного решения задач управления, мониторинга и обслуживания безопасной сетевой инфраструктуры в распределенных корпоративных сетях. Как рассказали CNews в компании, межсетевой экран DFL-870 оснащен шестью настраиваемыми портами Gigabit Ethernet (по умолчанию – 2 WAN-порта, 1 DMZ-порт и 3 LAN-порта), консольным портом mini-USB и двумя USB-портами (зарезерви
18.05.2016 Fortinet выпускает корпоративный межсетевой экран нового поколения FortiGate 6040E

Компания Fortinet объявила о расширении системы безопасности и выходе на рынок корпоративного межсетевого экрана FortiGate 6040E. Межсетевой экран FortiGate 6040E является первым продуктом в серии 6000, в которую впоследствии войдут другие высокопроизводительные корпоративные межсетевые экраны. Новый корпоративный межс
02.12.2013 ФСТЭК России сертифицировала межсетевой экран «Континент» для защиты гостайны

Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что межсетевой экран (МЭ), входящий в состав новой версии комплекса «Континент», сертифицирован ФСТЭК России по требованиям руководящих документов ко 2-му классу защищенности для межсетевых экранов
11.10.2013 Fortinet анонсировала компактный межсетевой экран для ЦОДов

ЦОД основного межсетевого экрана со сверхмалой задержкой приложений, который может использоваться для внутренних и внешних сообществ, требующих разных уровней доверия и межсетевых функций (например: межсетевой экран + VPN, межсетевой экран + IPS, межсетевой экран нового поколения, защита от усовершенствованных угроз и т.д.). В момент создания или реконструкции центра обработк
04.03.2013 Потери российских мобильных операторов от отмены внутрисетевого роуминга составят 3-5% от их совокупной операционной выручки

Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования «Национальный (межсетевой) и внутрисетевой роуминг: мировая практика», в котором проанализирован и обобщен опыт ряда стран, а также построены сценарии последствий отмены межсетевого роуминга в России. Примени
15.02.2013 Для абонентов «МегаФона» в Челябинской области включен межсетевой аварийный роуминг

В городах Челябинской области (Чебаркуле, Златоусте. Касли и Снежинске) и в самом Челябинске для абонентов «МегаФона» с 10:30 по Москве включен межсетевой аварийный роуминг. Тарифный план в аварийном роуминге для абонентов пострадавшей компании не изменится, сообщают в Роскомнадзоре. Причина «молчания» базовых станций оператора связи у
08.06.2012 Консорциум OVCC назвал компании, которые примут участие в формировании первого пакета услуг межсетевой видеосвязи

компании-члены консорциума: AT&T, BCS Global, Bharti Airtel, BT, Glowpoint, Orange Business Services и Verizon. «Эти члены консорциума OVCC будут предлагать первые в отрасли услуги высококачественной межсетевой видеосвязи, использование которых для корпоративных пользователей будет ничуть не сложнее, чем проведение телефонных конференций, — говорит Эндрю Макфадзен (Andrew McFadzen), президе
03.10.2011 Аппаратный межсетевой экран FortiGate-60C сертифицирован ФСТЭК России

несанкционированного доступа. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» по 4-му классу защищённости для межсетевых экранов (РД МЭ-4). В целом сертифицированный аппаратный межсетевой экран FortiGate-60C может использоваться для создания автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно и при создании информационных систем персональных данных до 2-г
05.03.2011 Межсетевой экран Ideco ICS 3 получил сертификат ФСТЭК России

Компания «Айдеко» сообщила о прохождении программным комплексом «Межсетевой экран Ideco ICS 3», созданным на основе российского интернет-шлюза Ideco ICS, сертификации в ФСТЭК России. Полученный сертификат ФСТЭК № 2283 удостоверяет, что ПК МЭ Ideco ICS 3 соот
17.10.2008 Netgear представил новый межсетевой экран для малых предприятий

Компания Netgear представила новое решение для обеспечения информационной безопасности малых предприятий – межсетевой экран ProSafe Wireless-N VPN Firewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел доступа к сетям Wireless-N с SSL и IPsec VPN. Скомбинировав эти две важные функции, Ne
06.08.2007 AT&T добавила опцию Cisco ASA в управляемый межсетевой экран

T, предназначенное для заказчиков любого размера, подходит для малых и средних предприятий. Межсетевые экраны AT&T с функцией Cisco ASA (Premises Based Cisco ASA Firewall Option) включают программный межсетевой экран AT&T с масштабируемым комплексным управлением, мониторингом и поддержкой. Они позволяют заказчикам лучше защищать сетевую инфраструктуру, имеющую выход в интернет. Заказчик мож
05.03.2005 ZyXEL представила новые решения

Компания ZyXEL начала поставки на российский рынок трех новых моделей межсетевых экранов, а также двух новых беспроводных решений. Представлены ZyWALL 2 EE (межсетевой экран), ZyWALL 5 EE (межсетевой экран с демилитаризованной зоной) и ZyWALL 35 EE (межсетевой экран с двумя WAN-интерфейсами и демилитаризованной зоной). Все модели имею
12.07.2004 U.S.Robotics выпустил межсетевой экран с поддержкой систем хранения NAS

Компания U.S. Robotics выпустила для новое оборудование USR8200 Firewall/VPN (Virtual Private Network)/NAS (Network Attached Storage) Router. Этот межсетевой экран/маршрутизатор VPN/NAS имеет развитую технологию обеспечения безопасности для защиты сетей малых компаний и удаленных офисов. Новый маршрутизатор представляет собой единственный
16.01.2004 Lucent представил новый межсетевой экран

На днях компания Lucent Technologies представила новый межсетевой экран Lucent VPN Firewall Brick 1100, являющийся старшим представителем линии продуктов Firewall Brick. Продукт предназначен для крупных предприятий и организаций, предъявляющих повы
03.12.2003 D-Link обновил аппаратный межсетевой экран с поддержкой VPN

  Компания D-Link представила новую модель аппаратного межсетевого экрана с поддержкой VPN, предназначенную для защиты сетей малых и средних предприятий. Межсетевой экран DFL-600 обладает широкими возможностями для защиты сети от несанкционированного доступа, включая систему обнаружения и блокировки атак, фильтрацию содержимого пакетов, построен
06.06.2003 D-Link DFL-100 - межсетевой экран для SOHO-сетей

Компания D-Link, производитель сетевого оборудования, представила новую модель межсетевого экрана для защиты сетевых ресурсов малых и средних офисов. D-Link DFL-100 – это межсетевой экран с возможностями интернет-шлюза, услугами виртуальных частных сетей (VPN) и 3-портовый коммутатор одновременно. Он имеет 3 порта 10/100 Mбит/с. Для организации безопасного соеди
07.05.2002 Армия США приобрела лицензии на межсетевой экран Symantec Desktop Firewall 2.0

Агентство по безопасности информационных систем (Defence Information Systems Agency - DISA) США лицензировало межсетевой экран Symantec - Symantec Desktop Firewall v2.0 для использования на двух миллионах компьютеров министерства обороны США. Кроме того, были лицензирован также Norton Antivirus 2002 дл
07.02.2002 Symantec представляет Enterprise Firewall 7.0 и Enterprise VPN 7.0

Корпорация Symantec объявила о выходе Symantec Enterprise Firewall 7.0 и Symantec Enterprise VPN 7.0 для Windows 2000/NT и Solaris, сообщает компания CPS . Новые версии Symantec Enterprise Firewall и Symantec Enterprise VPN, по заявл
23.03.2000 В сети UNet Приморского края введена услуга "межсетевой виртуальный канал"

ОАО "Электросвязь" Приморского края ввела услугу "межсетевой виртуальный канал" в сети передачи данных UNet, проекта начатого компанией еще в 1996 году. Unet включает в себя коммуникационную инфраструктуру, позволяющую учреждениям строить комп

Публикаций - 379, упоминаний - 382

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 30
Cisco Systems 5372 30
Microsoft Corporation 25775 30
Fortinet 452 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 24
Check Point Software Technologies 829 23
МегаФон 10742 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Broadcom - VMware 2610 20
Код Безопасности 812 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
Ростелеком 10948 16
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 15
Intel Corporation 12811 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 11
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 11
Oracle Corporation 7074 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
InfoWatch - Инфовотч 1185 10
Ideco - Айдеко 123 9
Netgear 253 8
WatchGuard Technologies 76 8
SAP SE 5601 8
Trend Micro 651 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Palo Alto Networks 209 7
Dell EMC 5180 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 6
ДиалогНаука 271 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 6
Yandex - Яндекс 9215 6
9594 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Почта России ПАО 2370 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Абсолют Банк 249 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Boeing 1031 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
Евросеть 1421 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Carrefour 23 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 90
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
OWASP - Open Web Application Security Project 146 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
WiMAX Forum 69 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
ISC - Internet Systems Consortium 4 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 284
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 193
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 118
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 101
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 96
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 89
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 85
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 84
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 82
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 73
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 63
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 63
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 58
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 57
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 51
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 50
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 48
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 47
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 43
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 43
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 41
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 37
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 37
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 36
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 36
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 35
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 35
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 35
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 33
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 33
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 33
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 32
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 31
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 308 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 31
Microsoft Windows 16882 31
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 30
Linux OS 11533 22
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 21
Microsoft Windows 2000 8678 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 15
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 10
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 10
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 8
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 8
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
Fortinet - FortiOS 43 8
Microsoft Azure 1526 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 8
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 7
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 57 7
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 7
Apple iOS 8583 7
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 6
Broadcom - VMware vSphere 614 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Apple iPhone 6 4861 5
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 5
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 5
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 28 5
Fortinet - FortiSIEM 21 5
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 5
Чернов Иван 40 6
Маннанов Альберт 11 5
Родионов Михаил 47 5
Коростелев Павел 43 4
Голов Андрей 53 4
Хомутов Дмитрий 62 4
Курашев Дмитрий 59 4
Погосян Тигран 26 4
Кораблев Денис 22 4
Натрусов Артем 313 3
Шадаев Максут 1210 3
Никифоров Николай 1138 3
Прибочий Михаил 44 3
Баринов Александр 44 3
Ляк Александр 51 3
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 3
Дбар Федор 51 3
Салахутдинов Артур 7 3
Шатсков Дмитрий 7 3
Блинов Михаил 73 2
Чаркин Евгений 317 2
Дягилев Василий 84 2
Мылицын Роман 111 2
Абакумов Евгений 227 2
Сотин Денис 216 2
Дергилёв Никита 44 2
Калугин Сергей 169 2
Чурсин Дмитрий 87 2
Раевский Алексей 77 2
Ардашев Андрей 2 2
Ульянов Николай 176 2
Теплицкий Дмитрий 88 2
Кожемяка Егор 15 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Айбашева Анна 98 2
Шаров Борис 73 2
Александров Александр 86 2
Шанин Алексей 6 2
Кубарев Алексей 59 2
Кадер Михаил 24 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 197
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 23
Европа 24963 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 11
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 8
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 764 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Канада 5081 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Ближний Восток 3154 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 4
США - Техас 1048 4
Япония 13807 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Турция - Турецкая республика 2620 3
Украина 7928 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 3
Россия - УФО - Челябинская область 1512 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 88
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 62
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 52
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 40
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 30
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 21
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 20
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 8
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 8
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 104 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
23ABC News 183 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Haaretz 12 1
Virus Bulletin 33 1
Network World 31 1
CVE Details 4 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Silicon.com 364 1
Computer Weekly 376 1
VNUNet.com 214 1
Newsbytes News Network 379 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
RCR News 107 1
Открытые системы ИД 176 1
cw360 84 1
allNetDevices 160 1
PCPro 53 1
ITnews 34 1
CIO Insight 5 1
CMP Net Asia 14 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Gartner - Гартнер 3658 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
IDC - International Data Corporation 4975 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
CNews Инновация года - награда 155 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Fortune Global 500 295 2
Forrester Research 834 1
Рустелеком ТК 305 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
ZK Research 8 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
Gartner Enterprise Firewall 2 1
Vanson Bourne 49 1
S&P 500 565 1
Forbes Global 2000 50 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 9 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
ITResearch 123 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Webtrends 18 1
Verizon DBIR 3 1
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 3 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Институт инженерной физики АНО 7 1
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 1
Università degli Studi di Milano - Statale di Milano - University of Milan - Миланский университет 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 3
CNews FORUM Кейсы 313 2
CNews AWARDS - награда 571 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Связь-Экспокомм 276 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
CeBIT 614 1
Fortinet Security Day 9 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
VMworld 29 1
Единый день голосования 143 1
Selectel TechDay 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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