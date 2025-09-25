Кибербезопасность ENF Enterprise Network Firewall Межсетевой экран Корпоративный фаервол

На российском рынке появился новый межсетевой экран Ideco NGFW Novum вом стеке с использованием технологий DPDK и VPP. Они обеспечивают прямой доступ к сетевым картам с минимальными задержками и ускоряют пакетную обработку на многоядерных системах. Полнофункциональный межсетевой экран корпоративного уровня с собственным прокси-сервером, сигнатурами и DPI обеспечивает производительность до 200 Гбит/с и способен обрабатывать до 1 млн TCP-сессий в секунду. Файр

Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран До февраля 2022 г. сегмент корпоративных межсетевых экранов был полностью занят зарубежными игроками — и когда они покинули российский рынок, компании остались без защиты. Каки

Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» включен в реестр отечественного ПО и/или предотвращения вторжений (атак)». Также «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» находится в процессе сертификации ФСТЭК России, решение проходит лабораторные испытания для сертификации по профилю защиты межсетевой экран типов Б и Д, в 2025 г. запланирована сертификация по типам А и ММЭ (многофункциональный межсетевой экран). Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» – это со

Ученые УрФУ разработают межсетевой экран ащитить компьютеры от таких видов киберугроз, как фишинг, бэкдор-доступ, DDoS-атаки и других. Данная разработка входит в портфель проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра. «Межсетевой фильтр предназначен для фильтрации трафика на входе в сложные компьютерные системы, которые используются в промышленности, нефте- и газодобывающем секторе, оборудовании для сотовой и

Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V ства, в котором реализован пакетный фильтр L4 (транспортный уровень OSI) на скорости провода 1 Гбит/с и обработке трафика на L7 (уровень приложения OSI) на скоростях несколько десятков Мбит/с. Сейчас межсетевой экран имеет 2 порта. Стекирование предусмотрено архитектурой, как внутри межсетевого экрана, так и при их объединении как законченных устройств. Отказоустойчивость реализуется в рамк

«Росэлектроника» представила межсетевой экран с функциями обнаружения вторжений Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил межсетевой экран Zenator SE с функциями обнаружения вторжений. Решение обеспечивает коммутацию, маршрутизацию и фильтрацию трафика, в том числе ограниченного доступа, для создания доверенных се

UDV Group представила первый в России межсетевой экран на архитектуре RISC-V Компания UDV Group, российский разработчик в сфере кибербезопасности, представила межсетевой экран на свободной аппаратной архитектуре RISC-V. Представители UDV Group продемонстрировали рабочий прототип межсетевого экрана UDV Industrial Firewall для применения в промышленных

Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate Российский провайдер облачных услуг и ЦОД для бизнеса Linxdatacenter запустил в промышленную эксплуатацию виртуальный межсетевой экран следующего поколения NGFW для комплексной защиты ресурсов в облаке. В качестве основы решения выбрана разработка отечественного вендора UserGate. Об этом CNews сообщили предста

Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? Одно из таких решений — межсетевой экран на базе операционной системы FreeBSD под названием Интернет Контроль Сервер (ИКС), который позволяет в едином веб-интерфейсе настроить все нужное для корпоративной сети и оптим

Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate Облачный провайдер Datafort заключил партнерское соглашение с компаний Usergate, которая занимается разработкой средств сетевой безопасности. В частности, теперь клиентам Datafort доступен межсетевой экран следующего поколения Usergate по модели SaaS. Клиентам Datafort доступны несколько моделей межсетевых экранов Usergate различной производительности. А разнообразные варианты по

«Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate в инфраструктуре «Газпром ЦПС» ИТ-компания «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate для обеспечения управления сетевой безопасностью в инфраструктуре «Газпром ЦПС» – оператора по созданию единых цифровых систем. Одним из мероприятий плана миграции на

РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» РТИ представила межсетевой экран специального назначения с функцией маршрутизатора, созданный для безопасной работы с информацией до уровня «совершенно секретно». Сертификация по требованиям ФСТЭК и МО России,

Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500 «Сател» получила обновленный сертификат соответствия на средство защиты информации - межсетевой экран, реализованный в устройствах сетевой безопасности серии Cisco ASA 5500. Сертификат был выдан Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (ФС

Компания «Фактор-ТС» переоформила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран Dionis DPS ия «Фактор-ТС» успешно прошла сертификационные испытания и получила сертификат соответствия ФСТЭК России на ПАК DIONIS DPS ПАК Dionis DPS соответствует требованиям ФСТЭК России: по 4 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типов А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.В4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требования к системам обнаружения

Межсетевые экраны Fortinet сертифицированы на соответствие новым требованиям ФСТЭК России Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортн

Компания Fortinet получила сертификаты на соответствие новым требованиям ФСТЭК Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортн

Fortinet представила межсетевой экран с пропускной способностью 1 Тбит/с щенности пользователей и данных».Серия корпоративных межсетевых экранов Fortinet 3000 включает в себя средства высочайшей производительности в компактном форм-факторе. Выпустив на рынок корпоративный межсетевой экран FortiGate 3980E, компания Fortinet расширяет эту линейку корпоративных решений.Корпоративный межсетевой экран FortiGate 3980E — средство сетевой безопасности, пропускная

Старые методы не работают: требования к межсетевым экранам изменились ь – не замкнутое информационное пространство. Зачастую это распределенная сеть, связанная с внешним ЦОДом, использующая облака и периферию, состоящая из множества сегментов. Современный корпоративный межсетевой экран должен обладать соответствующими функциями для ее защиты. Что именно нужно компаниям от файрвола, рассказывает наша инфографика. Инфографика: (нажмите, чтобы просмотреть полнос

D-Link представил межсетевой экран NetDefend UTM DFL-870 FL-870, предназначенного для комплексного решения задач управления, мониторинга и обслуживания безопасной сетевой инфраструктуры в распределенных корпоративных сетях. Как рассказали CNews в компании, межсетевой экран DFL-870 оснащен шестью настраиваемыми портами Gigabit Ethernet (по умолчанию – 2 WAN-порта, 1 DMZ-порт и 3 LAN-порта), консольным портом mini-USB и двумя USB-портами (зарезерви

Fortinet выпускает корпоративный межсетевой экран нового поколения FortiGate 6040E Компания Fortinet объявила о расширении системы безопасности и выходе на рынок корпоративного межсетевого экрана FortiGate 6040E. Межсетевой экран FortiGate 6040E является первым продуктом в серии 6000, в которую впоследствии войдут другие высокопроизводительные корпоративные межсетевые экраны. Новый корпоративный межс

ФСТЭК России сертифицировала межсетевой экран «Континент» для защиты гостайны Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что межсетевой экран (МЭ), входящий в состав новой версии комплекса «Континент», сертифицирован ФСТЭК России по требованиям руководящих документов ко 2-му классу защищенности для межсетевых экранов

Fortinet анонсировала компактный межсетевой экран для ЦОДов ЦОД основного межсетевого экрана со сверхмалой задержкой приложений, который может использоваться для внутренних и внешних сообществ, требующих разных уровней доверия и межсетевых функций (например: межсетевой экран + VPN, межсетевой экран + IPS, межсетевой экран нового поколения, защита от усовершенствованных угроз и т.д.). В момент создания или реконструкции центра обработк

Потери российских мобильных операторов от отмены внутрисетевого роуминга составят 3-5% от их совокупной операционной выручки Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования «Национальный (межсетевой) и внутрисетевой роуминг: мировая практика», в котором проанализирован и обобщен опыт ряда стран, а также построены сценарии последствий отмены межсетевого роуминга в России. Примени

Для абонентов «МегаФона» в Челябинской области включен межсетевой аварийный роуминг В городах Челябинской области (Чебаркуле, Златоусте. Касли и Снежинске) и в самом Челябинске для абонентов «МегаФона» с 10:30 по Москве включен межсетевой аварийный роуминг. Тарифный план в аварийном роуминге для абонентов пострадавшей компании не изменится, сообщают в Роскомнадзоре. Причина «молчания» базовых станций оператора связи у

Консорциум OVCC назвал компании, которые примут участие в формировании первого пакета услуг межсетевой видеосвязи компании-члены консорциума: AT&T, BCS Global, Bharti Airtel, BT, Glowpoint, Orange Business Services и Verizon. «Эти члены консорциума OVCC будут предлагать первые в отрасли услуги высококачественной межсетевой видеосвязи, использование которых для корпоративных пользователей будет ничуть не сложнее, чем проведение телефонных конференций, — говорит Эндрю Макфадзен (Andrew McFadzen), президе

Аппаратный межсетевой экран FortiGate-60C сертифицирован ФСТЭК России несанкционированного доступа. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» по 4-му классу защищённости для межсетевых экранов (РД МЭ-4). В целом сертифицированный аппаратный межсетевой экран FortiGate-60C может использоваться для создания автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно и при создании информационных систем персональных данных до 2-г

Межсетевой экран Ideco ICS 3 получил сертификат ФСТЭК России Компания «Айдеко» сообщила о прохождении программным комплексом «Межсетевой экран Ideco ICS 3», созданным на основе российского интернет-шлюза Ideco ICS, сертификации в ФСТЭК России. Полученный сертификат ФСТЭК № 2283 удостоверяет, что ПК МЭ Ideco ICS 3 соот

Netgear представил новый межсетевой экран для малых предприятий Компания Netgear представила новое решение для обеспечения информационной безопасности малых предприятий – межсетевой экран ProSafe Wireless-N VPN Firewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел доступа к сетям Wireless-N с SSL и IPsec VPN. Скомбинировав эти две важные функции, Ne

AT&T добавила опцию Cisco ASA в управляемый межсетевой экран T, предназначенное для заказчиков любого размера, подходит для малых и средних предприятий. Межсетевые экраны AT&T с функцией Cisco ASA (Premises Based Cisco ASA Firewall Option) включают программный межсетевой экран AT&T с масштабируемым комплексным управлением, мониторингом и поддержкой. Они позволяют заказчикам лучше защищать сетевую инфраструктуру, имеющую выход в интернет. Заказчик мож

ZyXEL представила новые решения Компания ZyXEL начала поставки на российский рынок трех новых моделей межсетевых экранов, а также двух новых беспроводных решений. Представлены ZyWALL 2 EE (межсетевой экран), ZyWALL 5 EE (межсетевой экран с демилитаризованной зоной) и ZyWALL 35 EE (межсетевой экран с двумя WAN-интерфейсами и демилитаризованной зоной). Все модели имею

U.S.Robotics выпустил межсетевой экран с поддержкой систем хранения NAS Компания U.S. Robotics выпустила для новое оборудование USR8200 Firewall/VPN (Virtual Private Network)/NAS (Network Attached Storage) Router. Этот межсетевой экран/маршрутизатор VPN/NAS имеет развитую технологию обеспечения безопасности для защиты сетей малых компаний и удаленных офисов. Новый маршрутизатор представляет собой единственный

Lucent представил новый межсетевой экран На днях компания Lucent Technologies представила новый межсетевой экран Lucent VPN Firewall Brick 1100, являющийся старшим представителем линии продуктов Firewall Brick. Продукт предназначен для крупных предприятий и организаций, предъявляющих повы

D-Link обновил аппаратный межсетевой экран с поддержкой VPN Компания D-Link представила новую модель аппаратного межсетевого экрана с поддержкой VPN, предназначенную для защиты сетей малых и средних предприятий. Межсетевой экран DFL-600 обладает широкими возможностями для защиты сети от несанкционированного доступа, включая систему обнаружения и блокировки атак, фильтрацию содержимого пакетов, построен

D-Link DFL-100 - межсетевой экран для SOHO-сетей Компания D-Link, производитель сетевого оборудования, представила новую модель межсетевого экрана для защиты сетевых ресурсов малых и средних офисов. D-Link DFL-100 – это межсетевой экран с возможностями интернет-шлюза, услугами виртуальных частных сетей (VPN) и 3-портовый коммутатор одновременно. Он имеет 3 порта 10/100 Mбит/с. Для организации безопасного соеди

Армия США приобрела лицензии на межсетевой экран Symantec Desktop Firewall 2.0 Агентство по безопасности информационных систем (Defence Information Systems Agency - DISA) США лицензировало межсетевой экран Symantec - Symantec Desktop Firewall v2.0 для использования на двух миллионах компьютеров министерства обороны США. Кроме того, были лицензирован также Norton Antivirus 2002 дл

Symantec представляет Enterprise Firewall 7.0 и Enterprise VPN 7.0 Корпорация Symantec объявила о выходе Symantec Enterprise Firewall 7.0 и Symantec Enterprise VPN 7.0 для Windows 2000/NT и Solaris, сообщает компания CPS . Новые версии Symantec Enterprise Firewall и Symantec Enterprise VPN, по заявл