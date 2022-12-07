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Кибербезопасность ENF Enterprise Network Firewall Межсетевой экран Корпоративный фаервол



Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран

Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран До февраля 2022 г. сегмент корпоративных межсетевых экранов был полностью занят зарубежными игроками — и когда они покинули российский рынок, компании остались без защиты. Каки
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО?

Одно из таких решений — межсетевой экран на базе операционной системы FreeBSD под названием Интернет Контроль Сервер (ИКС), который позволяет в едином веб-интерфейсе настроить все нужное для корпоративной сети и оптим
31.01.2022 Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate

Облачный провайдер Datafort заключил партнерское соглашение с компаний Usergate, которая занимается разработкой средств сетевой безопасности. В частности, теперь клиентам Datafort доступен межсетевой экран следующего поколения Usergate по модели SaaS. Клиентам Datafort доступны несколько моделей межсетевых экранов Usergate различной производительности. А разнообразные варианты по
12.11.2021 «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate в инфраструктуре «Газпром ЦПС»

ИТ-компания «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate для обеспечения управления сетевой безопасностью в инфраструктуре «Газпром ЦПС» – оператора по созданию единых цифровых систем. Одним из мероприятий плана миграции на

30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус»

РТИ представила межсетевой экран специального назначения с функцией маршрутизатора, созданный для безопасной работы с информацией до уровня «совершенно секретно». Сертификация по требованиям ФСТЭК и МО России,
21.05.2021 Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500

«Сател» получила обновленный сертификат соответствия на средство защиты информации - межсетевой экран, реализованный в устройствах сетевой безопасности серии Cisco ASA 5500. Сертификат был выдан Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации (ФС
06.11.2020 Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу

12.10.2020 Компания «Фактор-ТС» переоформила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран Dionis DPS

ия «Фактор-ТС» успешно прошла сертификационные испытания и получила сертификат соответствия ФСТЭК России на ПАК DIONIS DPS ПАК Dionis DPS соответствует требованиям ФСТЭК России: по 4 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типов А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.В4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требования к системам обнаружения
18.05.2020 Fortinet представила производительный межсетевой экран

16.03.2020 Fortinet представила межсетевой экран FortiGate 1800F

28.03.2017 Межсетевые экраны Fortinet сертифицированы на соответствие новым требованиям ФСТЭК России

Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортн
28.03.2017 Компания Fortinet получила сертификаты на соответствие новым требованиям ФСТЭК

Компания Fortinet объявила об успешном завершении сертификации межсетевых экранов FortiGate Enterprise Firewall на соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортн
09.02.2017 Fortinet представила межсетевой экран с пропускной способностью 1 Тбит/с

щенности пользователей и данных».Серия корпоративных межсетевых экранов Fortinet 3000 включает в себя средства высочайшей производительности в компактном форм-факторе. Выпустив на рынок корпоративный межсетевой экран FortiGate 3980E, компания Fortinet расширяет эту линейку корпоративных решений.Корпоративный межсетевой экран FortiGate 3980E — средство сетевой безопасности, пропускная
18.01.2017 Старые методы не работают: требования к межсетевым экранам изменились

ь – не замкнутое информационное пространство. Зачастую это распределенная сеть, связанная с внешним ЦОДом, использующая облака и периферию, состоящая из множества сегментов. Современный корпоративный межсетевой экран должен обладать соответствующими функциями для ее защиты. Что именно нужно компаниям от файрвола, рассказывает наша инфографика. Инфографика: (нажмите, чтобы просмотреть полнос
12.10.2016 D-Link представил межсетевой экран NetDefend UTM DFL-870

FL-870, предназначенного для комплексного решения задач управления, мониторинга и обслуживания безопасной сетевой инфраструктуры в распределенных корпоративных сетях. Как рассказали CNews в компании, межсетевой экран DFL-870 оснащен шестью настраиваемыми портами Gigabit Ethernet (по умолчанию – 2 WAN-порта, 1 DMZ-порт и 3 LAN-порта), консольным портом mini-USB и двумя USB-портами (зарезерви
18.05.2016 Fortinet выпускает корпоративный межсетевой экран нового поколения FortiGate 6040E

Компания Fortinet объявила о расширении системы безопасности и выходе на рынок корпоративного межсетевого экрана FortiGate 6040E. Межсетевой экран FortiGate 6040E является первым продуктом в серии 6000, в которую впоследствии войдут другие высокопроизводительные корпоративные межсетевые экраны. Новый корпоративный межс
02.12.2013 ФСТЭК России сертифицировала межсетевой экран «Континент» для защиты гостайны

Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что межсетевой экран (МЭ), входящий в состав новой версии комплекса «Континент», сертифицирован ФСТЭК России по требованиям руководящих документов ко 2-му классу защищенности для межсетевых экранов
11.10.2013 Fortinet анонсировала компактный межсетевой экран для ЦОДов

ЦОД основного межсетевого экрана со сверхмалой задержкой приложений, который может использоваться для внутренних и внешних сообществ, требующих разных уровней доверия и межсетевых функций (например: межсетевой экран + VPN, межсетевой экран + IPS, межсетевой экран нового поколения, защита от усовершенствованных угроз и т.д.). В момент создания или реконструкции центра обработк
04.03.2013 Потери российских мобильных операторов от отмены внутрисетевого роуминга составят 3-5% от их совокупной операционной выручки

Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования «Национальный (межсетевой) и внутрисетевой роуминг: мировая практика», в котором проанализирован и обобщен опыт ряда стран, а также построены сценарии последствий отмены межсетевого роуминга в России. Примени
15.02.2013 Для абонентов «МегаФона» в Челябинской области включен межсетевой аварийный роуминг

В городах Челябинской области (Чебаркуле, Златоусте. Касли и Снежинске) и в самом Челябинске для абонентов «МегаФона» с 10:30 по Москве включен межсетевой аварийный роуминг. Тарифный план в аварийном роуминге для абонентов пострадавшей компании не изменится, сообщают в Роскомнадзоре. Причина «молчания» базовых станций оператора связи у
08.06.2012 Консорциум OVCC назвал компании, которые примут участие в формировании первого пакета услуг межсетевой видеосвязи

компании-члены консорциума: AT&T, BCS Global, Bharti Airtel, BT, Glowpoint, Orange Business Services и Verizon. «Эти члены консорциума OVCC будут предлагать первые в отрасли услуги высококачественной межсетевой видеосвязи, использование которых для корпоративных пользователей будет ничуть не сложнее, чем проведение телефонных конференций, — говорит Эндрю Макфадзен (Andrew McFadzen), президе
03.10.2011 Аппаратный межсетевой экран FortiGate-60C сертифицирован ФСТЭК России

несанкционированного доступа. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» по 4-му классу защищённости для межсетевых экранов (РД МЭ-4). В целом сертифицированный аппаратный межсетевой экран FortiGate-60C может использоваться для создания автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно и при создании информационных систем персональных данных до 2-г
05.03.2011 Межсетевой экран Ideco ICS 3 получил сертификат ФСТЭК России

Компания «Айдеко» сообщила о прохождении программным комплексом «Межсетевой экран Ideco ICS 3», созданным на основе российского интернет-шлюза Ideco ICS, сертификации в ФСТЭК России. Полученный сертификат ФСТЭК № 2283 удостоверяет, что ПК МЭ Ideco ICS 3 соот
17.10.2008 Netgear представил новый межсетевой экран для малых предприятий

Компания Netgear представила новое решение для обеспечения информационной безопасности малых предприятий – межсетевой экран ProSafe Wireless-N VPN Firewall (SRXN3205). Новинка соединяет в себе двухдиапазонный узел доступа к сетям Wireless-N с SSL и IPsec VPN. Скомбинировав эти две важные функции, Ne
06.08.2007 AT&T добавила опцию Cisco ASA в управляемый межсетевой экран

T, предназначенное для заказчиков любого размера, подходит для малых и средних предприятий. Межсетевые экраны AT&T с функцией Cisco ASA (Premises Based Cisco ASA Firewall Option) включают программный межсетевой экран AT&T с масштабируемым комплексным управлением, мониторингом и поддержкой. Они позволяют заказчикам лучше защищать сетевую инфраструктуру, имеющую выход в интернет. Заказчик мож
05.03.2005 ZyXEL представила новые решения

Компания ZyXEL начала поставки на российский рынок трех новых моделей межсетевых экранов, а также двух новых беспроводных решений. Представлены ZyWALL 2 EE (межсетевой экран), ZyWALL 5 EE (межсетевой экран с демилитаризованной зоной) и ZyWALL 35 EE (межсетевой экран с двумя WAN-интерфейсами и демилитаризованной зоной). Все модели имею
12.07.2004 U.S.Robotics выпустил межсетевой экран с поддержкой систем хранения NAS

Компания U.S. Robotics выпустила для новое оборудование USR8200 Firewall/VPN (Virtual Private Network)/NAS (Network Attached Storage) Router. Этот межсетевой экран/маршрутизатор VPN/NAS имеет развитую технологию обеспечения безопасности для защиты сетей малых компаний и удаленных офисов. Новый маршрутизатор представляет собой единственный
16.01.2004 Lucent представил новый межсетевой экран

На днях компания Lucent Technologies представила новый межсетевой экран Lucent VPN Firewall Brick 1100, являющийся старшим представителем линии продуктов Firewall Brick. Продукт предназначен для крупных предприятий и организаций, предъявляющих повы
03.12.2003 D-Link обновил аппаратный межсетевой экран с поддержкой VPN

  Компания D-Link представила новую модель аппаратного межсетевого экрана с поддержкой VPN, предназначенную для защиты сетей малых и средних предприятий. Межсетевой экран DFL-600 обладает широкими возможностями для защиты сети от несанкционированного доступа, включая систему обнаружения и блокировки атак, фильтрацию содержимого пакетов, построен
06.06.2003 D-Link DFL-100 - межсетевой экран для SOHO-сетей

Компания D-Link, производитель сетевого оборудования, представила новую модель межсетевого экрана для защиты сетевых ресурсов малых и средних офисов. D-Link DFL-100 – это межсетевой экран с возможностями интернет-шлюза, услугами виртуальных частных сетей (VPN) и 3-портовый коммутатор одновременно. Он имеет 3 порта 10/100 Mбит/с. Для организации безопасного соеди
07.05.2002 Армия США приобрела лицензии на межсетевой экран Symantec Desktop Firewall 2.0

Агентство по безопасности информационных систем (Defence Information Systems Agency - DISA) США лицензировало межсетевой экран Symantec - Symantec Desktop Firewall v2.0 для использования на двух миллионах компьютеров министерства обороны США. Кроме того, были лицензирован также Norton Antivirus 2002 дл
07.02.2002 Symantec представляет Enterprise Firewall 7.0 и Enterprise VPN 7.0

Корпорация Symantec объявила о выходе Symantec Enterprise Firewall 7.0 и Symantec Enterprise VPN 7.0 для Windows 2000/NT и Solaris, сообщает компания CPS . Новые версии Symantec Enterprise Firewall и Symantec Enterprise VPN, по заявл
23.03.2000 В сети UNet Приморского края введена услуга "межсетевой виртуальный канал"

ОАО "Электросвязь" Приморского края ввела услугу "межсетевой виртуальный канал" в сети передачи данных UNet, проекта начатого компанией еще в 1996 году. Unet включает в себя коммуникационную инфраструктуру, позволяющую учреждениям строить комп
25.12.1998 Анонсирован выпуск межсетевой операционной системы Cisco IOS версии 12

Компания Cisco Systems анонсировала выпуск межсетевой операционной системы Cisco IOS версии 12. Она предоставляет возможности Интернет-услуг разного рода, в том числе средства управления качеством обслуживания (Qualiity of Servise), воз

Публикаций - 297, упоминаний - 301

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23742 27
Cisco Systems 4932 26
Fortinet 350 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9856 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7203 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8179 20
Check Point Software Technologies 718 19
VMware 2181 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6409 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10291 15
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 14
Intel Corporation 11741 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4306 13
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 197 13
ZyXEL Communications 288 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2579 10
IBM - International Business Machines Corp 9253 10
Oracle Corporation 6389 9
Netgear 235 9
WatchGuard Technologies 71 9
Trend Micro 582 7
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 7
Dell EMC 4950 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 751 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 7
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 975 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 6
ДиалогНаука 238 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 5
D-Link 343 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1374 5
SAP SE 4977 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 898 5
Siemens AG - Siemens Group 2555 5
Palo Alto Networks 122 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 827 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5620 5
CA Technologies - Computer Associates 387 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6091 5
РЖД - Российские железные дороги 1668 5
Лента - Сеть розничной торговли 1780 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2486 3
Почта России ПАО 2042 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 2
Coca-Cola Company 252 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6703 1
Виктория - Сеть супермаркетов 181 1
Carrefour 23 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 124 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 391 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 372 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 105 1
Дикси - Сеть магазинов 134 1
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 7 1
Qiwi 938 1
ВсеИнструменты.ру 236 1
ВТБ - ВТБ24 661 1
ABN AMRO 98 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 106 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 67 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 30 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6311 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 49 1
Россети Ленэнерго 2388 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 7 1
Беталинк 103 1
Tesco 74 1
Резонанс НПП 348 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 27 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 7 1
Северсталь ПАО - Severstal 390 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2844 1
Газпром ПАО 1183 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3045 52
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18453 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9551 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2783 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2429 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10605 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3866 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4657 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2054 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3060 4
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 52 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 197 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 3
Президент Российской Федерации 3819 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1703 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 704 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 232 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2515 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1617 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1965 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 38 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 37 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 26 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 316 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 415 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 687 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 170 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
МЧС РФ - Главные управления 106 1
Управление делами президента Российской Федерации - ППП ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 5
OWASP - Open Web Application Security Project 74 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1808 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 3
WiMAX Forum 68 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2607 2
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
ISC - Internet Systems Consortium 3 1
4CIO 733 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1723 206
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20868 120
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55263 108
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26479 82
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3166 79
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7051 73
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11555 65
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15401 54
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6150 53
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9468 52
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 717 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22530 51
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11197 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17979 44
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17677 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9756 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11720 38
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2493 36
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2571 35
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3576 34
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 329 34
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11825 33
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9530 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13631 32
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7613 32
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3553 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25804 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18260 30
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3635 30
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3075 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22696 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40771 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26767 29
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3570 28
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6032 28
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8807 27
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2445 27
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 834 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13140 26
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5182 26
Microsoft Windows 14669 27
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3515 21
Microsoft Windows 2000 12826 20
Linux OS 8529 19
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 99 18
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1101 10
Microsoft Azure 1332 8
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 55 8
Fortinet FortiOS 34 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4832 7
Apple iPhone 6 6286 7
Apple iOS 6997 7
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 7
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 95 7
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1459 6
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 208 6
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 135 5
Fortinet FortiSIEM 18 5
VMware vSphere 511 5
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 139 5
Fortinet FortiSandbox ATP 20 5
Microsoft Windows NT 816 5
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 135 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2887 5
OpenVPN 54 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 839 4
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 138 4
Fortinet FortiGuard Services 50 4
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 224 4
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 58 4
Google Android 12855 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4265 4
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран - Zyxel ZyWALL VPN Series 29 4
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 32 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 4
Fortinet FortiMail 19 4
Intel x86 - архитектура процессора 1643 4
Microsoft Skype 1994 4
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 3
Родионов Михаил 46 5
Погосян Тигран 22 4
Никифоров Николай 1172 3
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 3
Прибочий Михаил 40 3
Голов Андрей 45 3
Раевский Алексей 75 2
Муромец Юлия 28 2
Кожемяка Егор 15 2
Салахутдинов Артур 5 2
Шаров Борис 73 2
Калугин Сергей 168 2
Момчилович Ирина 28 2
Курашев Дмитрий 45 2
Медведев Дмитрий 1635 2
Айбашева Анна 97 2
Путин Владимир 2805 2
Щеголев Игорь 692 2
Ляк Александр 16 2
Дягилев Василий 84 2
Ардашев Андрей 2 2
Нагибин Дмитрий 7 2
Грекова Юлия 6 2
Давидович Андрей 9 2
Блинов Михаил 73 2
Дергилёв Никита 44 2
Батранков Денис 5 1
Рейман Леонид 1033 1
Осеевский Михаил 286 1
Носков Константин 231 1
Астахов Александр 4 1
Нилов Ярослав 10 1
Сорокин Михаил 6 1
Мардер Наум 116 1
Фефелов Владислав 11 1
Свердлов Денис 190 1
Yen Nathan - Йен Натан 6 1
Мальцев Алексей 14 1
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 1
Ажигиров Андрей 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 126378 125
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40181 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50648 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13387 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15589 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17255 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1314 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15420 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 7
Европа 21505 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1459 6
Азия - Азиатский регион 5162 6
Канада 4732 5
Франция - Французская Республика 7621 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3405 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2663 4
Великобритания - Лондон 2383 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1003 4
Америка Северная 3121 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6530 4
Япония 13028 4
США - Техас 973 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2903 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1211 3
Украина 7378 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1460 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2079 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1372 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 88 3
Швеция - Королевство 3547 3
Россия - ЦФО - Белгородская область 572 3
Германия - Федеративная Республика 12185 3
Финляндия - Финляндская Республика 3495 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2381 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1880 3
Россия - УФО - Челябинская область 1023 3
Индия - Республика 5141 3
Португалия - Порту 626 3
Южная Корея - Республика 6334 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Клепиковский район - Спас-Клепики 4 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43007 60
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43123 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9549 43
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11025 30
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3551 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11158 23
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4654 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6286 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25003 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15598 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4681 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2207 11
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1955 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5865 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2007 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9014 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21243 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6614 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10175 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2498 8
Аудит - аудиторский услуги 1983 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3334 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3260 7
ММБ - малый бизнес и микробизнес 840 7
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1462 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2794 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4977 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 648 6
Абонентская база - Абонентская плата 5339 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2663 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4590 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4787 5
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1702 5
Федеральное законодательство 1779 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4224 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5654 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4608 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7186 5
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1256 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8574 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11038 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 2
Network World 32 1
cw360 84 1
Открытые системы ИД 173 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
VNUNet.com 214 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
CVE Details 3 1
CNews - ZOOM.CNews 1762 1
23ABC News 168 1
91Mobiles 1728 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
EWeek 179 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 1
Newsbytes News Network 379 1
allNetDevices 160 1
RCR News 107 1
Silicon.com 364 1
ITnews 34 1
Virus Bulletin 33 1
PCPro 53 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
Computer Weekly 373 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 695 1
Прайм - Агентство экономической информации 860 1
Gartner - Гартнер 3494 16
IDC - International Data Corporation 4866 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7557 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2414 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 330 5
Juniper Research 508 3
Fortune Global 500 283 2
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 272 1
ITResearch 115 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 539 1
Vanson Bourne 48 1
Gartner - Dataquest 348 1
Gartner Enterprise Firewall 2 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
ZK Research 8 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 7 1
Forrester Research 814 1
IHS Infonetics Research 90 1
Gemalto BLI - Breach Level Index 10 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 127 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 250 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
ТГУ - Томский государственный университет 133 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 46 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 61 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 605 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 221 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 215 1
Информзащита Учебный центр 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11839 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1056 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 2
Связь-Экспокомм 94 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2132 2
GITEX Technology Week - Выставка 21 1
Infosecurity - выставка 63 1
LinuxWorld 53 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Электрические сети - международный форум 95 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
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Fortinet Security Day 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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