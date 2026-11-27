Индексная книга (каталог) CNews*
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Кожемяка Егор
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 16
Кожемяка Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Владимир 71 2
|Акимов Евгений 39 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Голдбергс Алексей 5 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Анищук Наталья 30 1
|Дбар Федор 53 1
|Соболев Дмитрий 11 1
|Чугунов Евгений 16 1
|Селезнев Денис 31 1
|Ерошкин Павел 36 1
|Суховей Денис 11 1
|Ekhart Trevor - Экхарт Тревор 3 1
|Рустамов Рустам 568 1
|Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
|Генс Филипп 54 1
|Лавров Владимир 113 1
|CVE Details 4 1
|WikiLeaks 120 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 70 1
|Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 81 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8719 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489329, в очереди разбора - 720819.
Создано именных указателей - 205065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489329, в очереди разбора - 720819.
Создано именных указателей - 205065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.