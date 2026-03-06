Разделы

ЦИКАДА Инфотактика

ЦИКАДА - Инфотактика

АО «ЦИКАДА» – вертикально-интегрированный холдинг, обеспечивающий цифровую и физическую безопасность объектов критической инфраструктуры Российской Федерации, формирование технологического суверенитета и импортозамещения программного обеспечения в области информационной безопасности и защиты информации.

"Инфотактика" - российская ИТ-компания c опытом в разработке цифровых решений и интеграции комплексных проектов по информатизации и информационной безопасности для бизнеса и государства. Ключевые компетенции компании: спецсвязь, информационная безопасностьсистемная интеграция.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 16 дел, на cумму 42 986 934 ₽*

Судебные дела (16) на сумму 42 986 934 ₽*
в качестве истца (9) на сумму 10 928 684 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 32 058 250 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

06.03.2026 Холдинг «Цикада» и РУДН займутся подготовкой студентов ИТ-направления 2
08.10.2025 Холдинг «Цикада» выводит на рынок новое семейство средств доверенной загрузки «Биоключ» для защиты критической инфраструктуры России 3
11.03.2025 «Цикада» и «Код Безопасности» обеспечили защиту информации Социального фонда России 1
26.02.2025 Холдинг «Цикада» и компания Sigur начали сотрудничество в области СКУД 1
24.12.2024 В Уфе завершено строительство новой ИТ-инфраструктуры для «Газпрома» 2
26.11.2024 Холдинг «Цикада» расширил продуктовый портфель телекоммуникационными решениями компании Eltex 1
25.10.2024 В ОЭЗ «Алабуга» установлена комплексная система безопасности на основе технологий ИИ 2
04.09.2024 «Код Безопасности» и ГК «Инфотактика» объявляют о стратегическом партнерстве в сфере информационной безопасности 6
22.08.2024 В России создают новый дизайн-центр микроэлектроники 1
20.06.2024 ГК «Инфотактика» и Институт прикладной геофизики представили единую платформу управления цифровой трансформацией 2
29.05.2024 ГК «Инфотактика» и НИЦ «Технологии» заключили партнерское соглашение 5
09.04.2024 «Инфотактика» завершила строительство региональной сети передачи данных для «Газпром добыча Астрахань» и АГПЗ 2
29.02.2024 В Росстандарте появится дизайн-центр для стандартизации микросхем и печатных плат 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 2
04.10.2022 ИТ-компания поставила по госконтракту 21 компьютер вместо 4 тыс. и осталась без 440 млн рублей 1
13.09.2022 Шесть поставщиков ПК обвинены властями в 100 картельных сговорах на 2 млрд рублей 4
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1

ЦИКАДА 9 7
Код Безопасности 714 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 3
ИКС 421 2
InfoWatch - Инфовотч 1117 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1193 2
Softline - Софтлайн 3367 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 2
Норси-Транс - НТ 125 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 484 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1233 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 438 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 225 2
ИКС - Цитадель ГК 103 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1006 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 292 2
АйТи Бастион - IT Bastion 136 2
Свемел МВП - Swemel 33 2
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 108 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 264 2
Специальные технологии 68 2
123 солюшнс 24 2
Центр микроэлектроники 27 2
НИЦ Технологии ГК 2 1
ИСБ НПФ - Информационные системы безопасности Научно производственная фирма 3 1
Ростелеком 10465 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 836 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 277 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 192 1
Check Point Software Technologies 804 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2636 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 293 1
Информзащита 872 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1565 1
Крок - Croc 1822 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 413 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 509 1
МегаФон - Талмер - Talmer 54 1
Eltex - Предприятие Элтекс 209 1
SafeTech - СэйфТек 112 1
Газпром ПАО 1431 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1554 2
Газпром переработка - Астраханский ГПЗ 1 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 59 1
Газпром трансгаз 155 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Газпром добыча Астрахань 15 1
Газпром переработка - Сургутский ЗСК - Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 375 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1491 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2272 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13099 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5110 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6369 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 349 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2768 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 261 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5791 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 181 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74346 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58017 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23491 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32323 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4651 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15041 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19109 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15057 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2548 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1622 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3372 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2715 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7720 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34262 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 339 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32124 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4386 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12461 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 583 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4080 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25649 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4572 2
Стандартизация - Standardization 2258 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13100 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9441 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10194 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4992 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1462 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2705 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4755 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6985 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7739 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10394 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3996 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12167 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7495 1
Оцифровка - Digitization 4957 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2832 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17283 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3453 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2122 2
ЦИКАДА - Инфотактика - Корбит - CoreBit.NGFW 1 1
ALMI partner - АльтерОС 36 1
ЦИКАДА - Инфотактика - Биоключ 1 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1392 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 262 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5249 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 305 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1253 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 271 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2467 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 175 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 135 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 118 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 159 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 25 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 15 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 86 1
Колосов Александр 21 9
Силаев Юрий 3 2
Присяжнюк Вадим 1 1
Абрамчук Игорь 1 1
Тронин Виталий 1 1
Смирнова Вера 7 1
Гадыльшин Оскар 3 1
Матвеев Лев 64 1
Мишустин Михаил 756 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Генс Филипп 44 1
Фролов Павел 86 1
Лебедева Ирина 54 1
Сергеев Алексей 45 1
Голов Андрей 52 1
Лавров Владимир 99 1
Романченко Дмитрий 15 1
Бакшинский Олег 15 1
Кожемяка Егор 15 1
Пыслару Аркадий 7 1
Хайретдинов Рустэм 91 1
Пустарнаков Роман 52 1
Дбар Федор 50 1
Блажко Григорий 8 1
Слободенюк Дмитрий 26 1
Калемберг Денис 31 1
Чугунов Евгений 15 1
Бастанжиева Елена 6 1
Милованов Андрей 46 1
Головлев Максим 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 159246 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46267 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 710 2
Европа 24716 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1382 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3289 1
Азия - Азиатский регион 5789 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18886 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Ближний Восток 3066 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 1
Турция - Турецкая республика 2514 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2259 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1020 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1260 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 447 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - АГКМ - Астраханское газоконденсатное месторождение 3 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 75 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55350 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32156 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3279 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6420 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9774 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1842 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51581 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6324 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 232 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5341 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 307 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4952 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 323 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 2
Нефтегазовый сектор экономики - Мазут 15 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5367 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7403 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2327 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7837 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3751 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5531 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20530 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 283 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 417 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 549 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1031 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3425 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 85 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15336 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7632 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17515 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7003 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2729 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2983 1
Ведомости 1319 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3783 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 76 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
