ЦИКАДА Инфотактика
АО «ЦИКАДА» – вертикально-интегрированный холдинг, обеспечивающий цифровую и физическую безопасность объектов критической инфраструктуры Российской Федерации, формирование технологического суверенитета и импортозамещения программного обеспечения в области информационной безопасности и защиты информации.
"Инфотактика" - российская ИТ-компания c опытом в разработке цифровых решений и интеграции комплексных проектов по информатизации и информационной безопасности для бизнеса и государства. Ключевые компетенции компании: спецсвязь, информационная безопасность, системная интеграция.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 16 дел, на cумму 42 986 934 ₽
СОБЫТИЯ
