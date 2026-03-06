ЦИКАДА Инфотактика

АО «ЦИКАДА» – вертикально-интегрированный холдинг, обеспечивающий цифровую и физическую безопасность объектов критической инфраструктуры Российской Федерации, формирование технологического суверенитета и импортозамещения программного обеспечения в области информационной безопасности и защиты информации. "Инфотактика" - российская ИТ-компания c опытом в разработке цифровых решений и интеграции комплексных проектов по информатизации и информационной безопасности для бизнеса и государства. Ключевые компетенции компании: спецсвязь, информационная безопасность, системная интеграция.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 16 дел, на cумму 42 986 934 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

СОБЫТИЯ Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru

Публикаций - 18, упоминаний - 38