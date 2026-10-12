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НИЦ Технологии ГК
НИЦ «Технологии» - производитель охранных телевизионных систем, видеорегистраторов систем видеонаблюдения с собственным конструкторским бюро и производством на территории России. Продукция внесена в реестры Минпромторга и Минцифры.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 2 528 793 ₽*
СОБЫТИЯ
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НИЦ Технологии ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1058 1
|Google YouTube - Видеохостинг 3020 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5871 1
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