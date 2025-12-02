Разделы

Видеоглаз Videoglaz


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 55 252 706 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 55 252 706 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 70 230 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


02.12.2025 Безопасность в приоритете: 87% россиян поддерживают камеры в общественных местах 1
27.02.2025 Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60% 1
06.12.2024 «Цикада» и «Видеоглаз» объявили о стратегическом партнерстве в области видеонаблюдения 1
24.05.2024 Гигантский китайский производитель камер наблюдения тайно бежал из России. Сайт не работает, телефоны не отвечают 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Видеоглаз и организации, системы, технологии, персоны:

Hikvision - Хиквижн 61 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 44 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 24 1
NVI 7 1
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 10 1
Галэкс НТЦ - Galex 41 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
ВИПАКС - VIPAKS 6 1
RVi Group - Эрвиай Групп 5 1
Safe Logic - Эффорт Групп - Эффорт Телеком 1 1
ЦИКАДА 8 1
Nord Clan - Норд Клан 12 1
Tiandy Technologies 4 1
НИЦ Технологии ГК 2 1
Бевард НПП - Beward 9 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 18 1
Видеоинтеллект 8 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Ростелеком 10295 1
Сател 163 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1372 1
X-Com - Икс ком 169 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 69 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4512 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 128 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1998 1
Газпром нефть 669 1
Администрация Барнаула 16 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1617 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4346 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2040 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1208 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13311 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11533 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4662 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1436 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3330 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31613 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17115 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17976 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11297 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1832 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2423 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23068 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5125 1
Google YouTube - Видеохостинг 2878 1
Видеоглаз - VIDEOTRONIC 1 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 924 1
Видеоглаз - IPTronic 5 1
Долгов Василий 26 1
Васильев Андрей 26 1
Чиченин Александр 4 1
Колосов Александр 20 1
Яресько Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18169 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 634 1
Южная Корея - Республика 6852 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45638 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 1
Импортозамещение - параллельный импорт 567 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3690 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5306 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7337 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20337 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2275 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8367 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3743 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404116, в очереди разбора - 733534.
Создано именных указателей - 186337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

