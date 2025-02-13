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Яресько Александр



13.02.2025 «Ростелеком» запустил онлайн-кинотеатр для клиентов в сфере гостеприимства и услуг 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
25.04.2024 «Ростелеком» представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом 1
30.11.2023 Российские поставщики видеоаналитики не заметили санкций 1
30.11.2023 Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения 1
26.10.2023 Решение VMSBox откроет бизнесу простой доступ к облачному видеонаблюдению «Ростелекома» 1
25.10.2023 Золотодобывающая компания «Полюс» запустила виртуального ассистента для внутренней техподдержки 1
02.03.2021 В Туле запущен первый умный комплекс «Ростелекома» для контроля дорожной инфраструктуры 1
22.03.2019 «Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин 1
11.02.2019 «Ростелеком» ворвался на рынок «Wi-Fi по паспорту» 1
11.02.2019 «Ростелеком» запустил услугу «Идентификация как сервис» для бизнеса 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Яресько Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9737 10
Сател 126 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 2
Cisco Systems 5120 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 18 2
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 23 2
Интегра-С Консорциум 13 2
Бевард НПП - Beward 8 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
WiFly 5 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 49 1
Честный Wi-Fi 2 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
IBM - International Business Machines Corp 9446 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Honeywell 282 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Hikvision - Хиквижн 56 1
БайтЭрг 58 1
Hikvision - Ezviz 14 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
АйТек ПРО 4 1
HiWatch 10 1
Tiandy Technologies 4 1
Microsoft Corporation 24657 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Telegram Group 2014 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 1
Информтехника ГК 30 1
Комплит - Complete 95 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 1
Междуреченский водоканал МУП 4 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4041 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10143 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 4
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12003 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8492 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9387 2
Видеокамера - Camcorder 2266 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10257 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4031 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1785 2
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ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1535 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12796 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3044 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6418 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2154 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5230 2
Ростелеком - Идентификация как сервис 2 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1108 1
DSSL Trassir 23 1
Ростелеком - VMSBox 1 1
Ростелеком - Цифровой отель 2 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4981 1
МТС Exolve 70 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
X5 Group - X5 Rooms 1 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Apple Face ID 211 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 131 1
Щербаков Алексей 10 2
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Ковалев Алексей 16 2
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Абраменко Тимофей 9 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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