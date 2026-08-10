VMSBox — это программно-аппаратный комплекс, который позволяет подключить собственные IP-камеры клиента к облачному видеонаблюдению «Ростелекома» по технологии Plug and Play. Для подключения к защищенному облаку необходим только мини-компьютер с предустановленным программным обеспечением VMS. После запуска VMSBox найдет в локальной сети камеры, пользователю нужно будет только выбрать в личном кабинете, какие из них подключить. С помощью одного устройства подключить к облачной платформе можно до 16 камер. Видеопоток с подключенных камер в режиме онлайн транслируется в приложение, в котором также можно просматривать архивное видео. Все данные передаются в зашифрованном виде по защищенному каналу связи, чтобы исключить несанкционированный доступ, и хранятся на собственных серверах облачной платформы «Ростелекома». Таким образом, клиенты не потеряют их даже в случае неполадок с локальным оборудованием.