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Ростелеком VMSBox
VMSBox — это программно-аппаратный комплекс, который позволяет подключить собственные IP-камеры клиента к облачному видеонаблюдению «Ростелекома» по технологии Plug and Play. Для подключения к защищенному облаку необходим только мини-компьютер с предустановленным программным обеспечением VMS. После запуска VMSBox найдет в локальной сети камеры, пользователю нужно будет только выбрать в личном кабинете, какие из них подключить. С помощью одного устройства подключить к облачной платформе можно до 16 камер. Видеопоток с подключенных камер в режиме онлайн транслируется в приложение, в котором также можно просматривать архивное видео. Все данные передаются в зашифрованном виде по защищенному каналу связи, чтобы исключить несанкционированный доступ, и хранятся на собственных серверах облачной платформы «Ростелекома». Таким образом, клиенты не потеряют их даже в случае неполадок с локальным оборудованием.
СОБЫТИЯ
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|10.08.2026
|«Ростелеком» оснастил падел-клуб на Уктусе телекоммуникационной инфраструктурой 1
|26.10.2023
|Решение VMSBox откроет бизнесу простой доступ к облачному видеонаблюдению «Ростелекома» 1
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|Ростелеком 10951 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 1
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