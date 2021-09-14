Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PnP
Plug&Play
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Публикаций - 92, упоминаний - 110
PnP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 1
|CNews Analytics 1990 2
|Juniper Research 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763039, в очереди разбора - 666727.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763039, в очереди разбора - 666727.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru