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PnP Plug&Play

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money

МТС объявляет о партнерстве Центра ИИ МТС с крупнейшей глобальной инновационной платформой Plug and Play в рамках созданного на базе центра акселератора Intelligent Machines (Intema). Центр ИИ МТС присоединится к экосистеме Plug and Play, с которой сотрудничают более 500 крупн
31.03.2017 Siemon представила новую волоконно-оптическую систему Base 8 Plug and Play

йства высокопроизводительных волоконно-оптических компонентов LightHouse и выпуске на рынок новую полнофункциональной системы Base 8. Как рассказали CNews в компании, новинка входит в линейку решений Plug and Play и включает в себя шкафчики для волоконной оптики, оптические кассеты, пластины с проходными адаптерами, шнуры и оптические сегменты в сборе.Современные многомодовые 40- и 100-гига
15.05.2013 Plug-and-Play: собери свой спутник

Специалисты компании SPUTNIX в рамках работы по созданию микроспутниковой платформы TabletSat собрали и испытали систему Plug-and-Play для спутников. Новая архитектура аппаратуры бортовой системы управления позволяет легко собрать спутник с требуемыми параметрами и массой от 10 до 50 кг. Набор открытых стандартов
14.10.2011 Инкубатор, в котором начинались Google и PayPal, добрался до России

Известный бизнес-инкубатор американской «Кремниевой долины» – Plug and Play Tech Center – открывает технологический центр в России, сообщили его представители. Основатель и глава этого инкубатора Саид Амиди (Saeed Amidi) занимается технологическими инвест
03.08.2007 RusLink представил на рынке спутниковый ресивер с Plug & Play

C середины августа в России появится возможность широкополосного спутникового интернет-подключения с использованием skyDSL BOX. Это первый спутниковый ресивер, поддерживающий технологию Plug & Play. В skyDSL BOX все необходимое программное обеспечение проинсталлировано заранее. Таким образом, отсутствует необходимость установки дополнительных драйверов устройств или других про
10.08.2005 В Plug and Play системы Windows обнаружена уязвимость

По сообщению Security Lab, обнаружена уязвимость при переполнении буфера в Plug and Play в Microsoft Windows. Степень опасности расценивается специалистами как высокая. Уязвимость касается ОС Microsoft Windows 2000, XP, 2003. Уязвимость, возникающая при переполнении с
25.10.2000 Sun присоединилась к Universal Plug and Play Forum корпорации Microsoft

Sun Microsystems присоединилась к группе компаний, состоящих в Universal Plug and Play Forum (UPnP), созданный корпорацией Microsoft, сообщает Cnet. UPnP ведет разработки технологии Plug and Play, которая конкурирует с технологией Jini от Sun. Кертис Сасаки (
25.10.2000 Sun присоединилась к Universal Plug and Play Forum корпорации Microsoft

Sun Microsystems присоединилась к группе компаний, состоящих в Universal Plug and Play Forum (UPnP), созданный корпорацией Microsoft, сообщает Cnet. UPnP ведет разработки технологии Plug and Play, которая конкурирует с технологией Jini от Sun. Кертис Сасаки (
16.06.2000 Intel анонсировала Universal Plug and Play SDK для Linux

Intel объявила о предстоящем выпуске этим летом пакета ПО для производителей оборудования, который позволит им использовать стандарт Universal Plug and Play при разработке Интернет-совместимых устройств, домашних сетевых шлюзов, маршрутизаторов и другого оборудования. Устройства, совместимые с этим стандартом, дают системе легко опозн

Публикаций - 326, упоминаний - 336

PnP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 36
Intel Corporation 12811 21
Cisco Systems 5372 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
HP Inc. 5883 12
Samsung Electronics 11064 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
D-Link - Д-Линк Трейд 395 11
TRENDnet 88 10
Philips 2099 9
Dell EMC 5180 7
Huawei 4676 7
TP-Link - ТП-Линк 231 7
Logitech 437 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
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МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
Lenovo Motorola 3566 6
Netgear 253 6
Google LLC 12688 6
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 6
Western Digital Corporation - WDC 589 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Sony 6739 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
CNet Technology 23 5
МегаФон 10742 5
SAP SE 5601 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Kingston Technology 218 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Toshiba Corporation 2980 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
UPS 216 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 4
Связной ГК 1401 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Carl Zeiss AG 307 3
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Евросеть 1421 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Miele - Миле 139 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Hansa - Ханса 114 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Bosch - Gaggenau 36 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Мобил Элемент ГК 8 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Visa International 1993 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Boeing 1031 1
Альфа-Групп 745 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
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Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 87
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
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Intel Pentium III 782 7
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TRENDnet TE - TRENDnet TEW - TRENDnet TEG - TRENDnet TPE - серия маршрутизаторов, коммутаторов 31 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 3
HPE ProLiant 409 3
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Терпугов Сергей 10 4
Свердлов Денис 201 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
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Elbert Erik - Элберт Эрик 2 2
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Набоков Сергей 27 2
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Белоусов Сергей 254 1
Каримов Ринат 35 1
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Смирнов Алексей 269 1
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Егоров Игорь 45 1
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Кузнецов Андрей 115 1
Тихонов Александр 69 1
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Назаров Сергей 60 1
Белов Александр 76 1
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Яресько Александр 20 1
Титов Александр 54 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Германия - Федеративная Республика 13221 12
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 9
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