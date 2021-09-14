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PnP Plug&Play
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.09.2021
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Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money
МТС объявляет о партнерстве Центра ИИ МТС с крупнейшей глобальной инновационной платформой Plug and Play в рамках созданного на базе центра акселератора Intelligent Machines (Intema). Центр ИИ МТС присоединится к экосистеме Plug and Play, с которой сотрудничают более 500 крупн
|31.03.2017
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Siemon представила новую волоконно-оптическую систему Base 8 Plug and Play
йства высокопроизводительных волоконно-оптических компонентов LightHouse и выпуске на рынок новую полнофункциональной системы Base 8. Как рассказали CNews в компании, новинка входит в линейку решений Plug and Play и включает в себя шкафчики для волоконной оптики, оптические кассеты, пластины с проходными адаптерами, шнуры и оптические сегменты в сборе.Современные многомодовые 40- и 100-гига
|15.05.2013
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Plug-and-Play: собери свой спутник
Специалисты компании SPUTNIX в рамках работы по созданию микроспутниковой платформы TabletSat собрали и испытали систему Plug-and-Play для спутников. Новая архитектура аппаратуры бортовой системы управления позволяет легко собрать спутник с требуемыми параметрами и массой от 10 до 50 кг. Набор открытых стандартов
|14.10.2011
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Инкубатор, в котором начинались Google и PayPal, добрался до России
Известный бизнес-инкубатор американской «Кремниевой долины» – Plug and Play Tech Center – открывает технологический центр в России, сообщили его представители. Основатель и глава этого инкубатора Саид Амиди (Saeed Amidi) занимается технологическими инвест
|03.08.2007
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RusLink представил на рынке спутниковый ресивер с Plug & Play
C середины августа в России появится возможность широкополосного спутникового интернет-подключения с использованием skyDSL BOX. Это первый спутниковый ресивер, поддерживающий технологию Plug & Play. В skyDSL BOX все необходимое программное обеспечение проинсталлировано заранее. Таким образом, отсутствует необходимость установки дополнительных драйверов устройств или других про
|10.08.2005
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В Plug and Play системы Windows обнаружена уязвимость
По сообщению Security Lab, обнаружена уязвимость при переполнении буфера в Plug and Play в Microsoft Windows. Степень опасности расценивается специалистами как высокая. Уязвимость касается ОС Microsoft Windows 2000, XP, 2003. Уязвимость, возникающая при переполнении с
|25.10.2000
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Sun присоединилась к Universal Plug and Play Forum корпорации Microsoft
Sun Microsystems присоединилась к группе компаний, состоящих в Universal Plug and Play Forum (UPnP), созданный корпорацией Microsoft, сообщает Cnet. UPnP ведет разработки технологии Plug and Play, которая конкурирует с технологией Jini от Sun. Кертис Сасаки (
|25.10.2000
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Sun присоединилась к Universal Plug and Play Forum корпорации Microsoft
Sun Microsystems присоединилась к группе компаний, состоящих в Universal Plug and Play Forum (UPnP), созданный корпорацией Microsoft, сообщает Cnet. UPnP ведет разработки технологии Plug and Play, которая конкурирует с технологией Jini от Sun. Кертис Сасаки (
|16.06.2000
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Intel анонсировала Universal Plug and Play SDK для Linux
Intel объявила о предстоящем выпуске этим летом пакета ПО для производителей оборудования, который позволит им использовать стандарт Universal Plug and Play при разработке Интернет-совместимых устройств, домашних сетевых шлюзов, маршрутизаторов и другого оборудования. Устройства, совместимые с этим стандартом, дают системе легко опозн
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