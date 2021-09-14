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14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money 5
16.07.2021 Siemens Digital Industries Software и Макро ЕМС займутся внедрением цифровых технологий управления производством электроники 1
21.05.2021 Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт 2
17.05.2021 Zyxel представила LTE-роутеры для дач, коттеджей и отдыха на природе. Фото 1
18.03.2021 TP-Link представила настольный мультигигабитный коммутатор линейки Omada. Фото 1
18.02.2021 X5 Retail Group и НИУ ВШЭ запустили совместную образовательную программу 1
02.11.2020 HyperX выпустила USB-микрофон SoloCast 2
28.10.2020 D-Link представила новый PoE-коммутатор DES-1009MP с повышенным бюджетом мощности 1
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
02.09.2020 Х5, «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff в рамках RITA запускают отбор стартапов в Европе 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
23.06.2020 R-Style Softlab автоматизировала для РНКБ операции с выпущенными облигациями 1
29.05.2020 HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения 2
24.03.2020 Bitdefender NTSA: машинное обучение и анализ поведения для обнаружения угроз в реальном времени 1
20.01.2020 «Включил и работай» 2
13.01.2020 TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh 1
13.01.2020 Как в России потратят 133 млрд руб. на поддержку робототехники и сенсорики 3
30.10.2019 Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast 1
16.09.2019 TP-Link выпускает на российский рынок Archer MR600 – свой первый Wi-Fi роутер с поддержкой технологии 4G+ Cat6 1
28.05.2019 Dell представила решение Cumulocity IoT Edge для интернета вещей 1
22.04.2019 Easy4 внедряет платформу по управлению SIM-картами с поддержкой eSIM 1
08.02.2019 NEC представила новые профессиональные решения для вывесок 1
27.11.2018 D-Link начала российские продажи гигабитного PoE-коммутатора DGS-1010MP 1
06.11.2018 РВК и «Энерджинет НТИ» разработают стандарты архитектуры для «интернета энергии» 1
28.05.2018 «Моторика» представила платформу виртуальной реальности для реабилитации 2
19.03.2018 HyperX представила модули памяти DDR4 с автоматическим разгоном 2
05.03.2018 Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл 3
22.02.2018 Software AG представила новую версию платформы Cumulocity с расширенными возможностями IoT 1
28.12.2017 D-Link начинает продажи нового 10-гигабитного коммутатора 1
21.07.2017 Facebook в строжайшем секрете разрабатывает модульный смартфон 1
21.06.2017 Линуксоиды взбунтовались против отказа госорганов от закупок российского ПО 1
05.06.2017 «Рэйдикс» и АВК представили готовое решение для архивного хранения данных от 2 ТБ 1
31.03.2017 Siemon представила новую волоконно-оптическую систему Base 8 Plug and Play 2
30.03.2017 В России представлен 27-дюймовый монитор Philips с технологией Ultra Wide Color. Фото, цена 1
09.03.2017 «Данфосс» и МТС представили совместное решение для автоматизации производства 1
13.02.2017 D-Link представила PowerLine-адаптер DHP-P700AV со скоростью соединения до 2000 Мбит/с 1
23.11.2016 Schneider Electric и Panasonic разрабатывают решения для повышения эффективности эксплуатации зданий 1
16.11.2016 «Акадо Телеком» запустил услугу облачного видеонаблюдения для бизнеса 2
22.09.2016 Как сделать видеоконференции простыми и доступными 1
09.09.2016 Upvel начал продажи 16-портового Fast Ethernet коммутатора US-16F 1

Публикаций - 92, упоминаний - 110

PnP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 8
Microsoft Corporation 11095 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
Intel Corporation 4180 3
Software AG 123 2
TRENDnet 49 2
Google LLC 7154 2
D-Link 189 2
TP-Link 158 2
Kingston Technology 92 2
Samsung Electronics 5677 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
Автодория 37 1
Ростелеком Связьинвест 697 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 4 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
NEC Display Solutions 41 1
NEC Display Solutions Europe 30 1
Panasonic Europe 5 1
Моторика 12 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 29 1
NTT Com - NTT Communications 20 1
Viptela 6 1
Altia Systems 2 1
Jabra 34 1
Giesecke+Devrient 1 1
Versa Networks 8 1
SES 30 1
Siemon 11 1
АвтоТрекер 95 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
Epicor Software Corporation 53 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Panasonic 1149 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
HP Inc. 2914 1
Lenovo Group 1637 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Uber Technologies 258 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Tesla Motors 241 1
X5 Group 599 1
Carl Zeiss 179 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Миландр ПКК 26 1
Uber 257 1
Gotech Innovation 8 1
DiDi Chuxing 19 1
LP&P - Lafayette Plug and Play 3 1
Hansa - Ханса 59 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 45 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 15
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 47 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 2
Gigabit Ethernet 358 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 2
DevOps - Development и Operations 297 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
PoE - Power over Ethernet 275 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 2
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Microsoft Windows 7 1662 5
Microsoft Windows 10 6645 5
Apple macOS 926 4
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
Linux OS 4260 3
Software AG Cumulocity IoT 6 2
Cisco Webex 107 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 2
Kingston HyperX 19 2
TP-Link Deco - серия роутеров 8 1
Microsoft DirectX 327 1
Intel XMP - Intel Extreme Memory Profile 14 1
Microsoft Lync 272 1
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
TP-Link Archer MR - серия роутеров 1 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 14 1
Bitdefender GravityZone 5 1
R-Style Softlab - RS-Securities 54 1
Philips Ultra Wide-Color 7 1
Bitdefender NTSA - Bitdefender Network Traffic Security Analytics 1 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Jabra Speak - серия профессиональных спикерфонов 3 1
Jabra PanaCast 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 1
Qualcomm Snapdragon X 37 1
Моторика ATTILAN - многопользовательская платформа VR-реабилитации 2 1
D-Link DES - серия PoE-коммутаторов 1 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 35 1
TP-Link OneMesh 6 1
Open Broadcaster Software - OBS Studio 4 1
XSplit Broadcaster 3 1
Kingston HyperX Impact 2 1
Kingston HyperX FURY 2 1
Jabra Panoramic-4K - видеотехнология 2 1
Google Project Ara 43 1
Lenovo IdeaCentre Stick - серия мини-ПК 1 1
VMware View 42 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Малышкин Сергей 7 1
Нечаев Иван 57 1
Самойленко Максим 65 1
O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 1
Svendsen-Tune René - Свендсен-Тьюн Рене 2 1
Elbert Erik - Элберт Эрик 1 1
Sigg Stefan - Сигг Стефан 2 1
Selan Jeremy - Селан Джереми 1 1
Каленчук Алексей 5 1
Ernt Kristy - Эрнт Кристи 5 1
Дацко Ксения 1 1
Чех Илья 6 1
Кожевников Сергей 12 1
Каримов Ринат 28 1
Титов Александр 4 1
Катаев Александр 36 1
Ханна Аиша 1 1
Абади Лоран 5 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Уткин Никита 24 1
Смирнов Алексей 142 1
Никифорова Светлана 33 1
Холкин Дмитрий 15 1
Никифоров Николай 1126 1
Волож Аркадий 181 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 5
США - Кремниевая долина 399 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Германия - Лейпциг 29 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 50 1
США - Невада 64 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
США - Купертино 204 1
США - Сан-Франциско 694 1
Испания - Барселона 536 1
США - Калифорния 974 1
Испания - Королевство 1255 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Европа 3759 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Япония 2788 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Образование в России 337 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
CNews Analytics 1990 2
Juniper Research 278 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
Мюнхенский технический университет 3 1
University of Michigan - Университет Мичигана 11 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763039, в очереди разбора - 666727.
Создано именных указателей - 46354.
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