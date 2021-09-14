МТС объявляет о партнерстве Центра ИИ МТС с крупнейшей глобальной инновационной платформой Plug and Play в рамках созданного на базе центра акселератора Intelligent Machines (Intema). Центр ИИ МТС присоединится к экосистеме Plug and Play , с которой сотрудничают более 500 крупн

Siemon представила новую волоконно-оптическую систему Base 8 Plug and Play йства высокопроизводительных волоконно-оптических компонентов LightHouse и выпуске на рынок новую полнофункциональной системы Base 8. Как рассказали CNews в компании, новинка входит в линейку решений Plug and Play и включает в себя шкафчики для волоконной оптики, оптические кассеты, пластины с проходными адаптерами, шнуры и оптические сегменты в сборе.Современные многомодовые 40- и 100-гига