Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Наумов Максим
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Публикаций - 71, упоминаний - 71
Наумов Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Facebook 3768 1
|1С-Битрикс 351 1
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Sanyo Electric 80 1
|Qisda BenQ 92 1
|Рыжиков Сергей 99 1
|Антонов Дмитрий 1 1
|Сафуанова Карина 1 1
|Беспалов Алексей 4 1
|Дивинский Денис 1 1
|Россия - Российская федерация - РФ 57828 8
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
|Япония 2827 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771231, в очереди разбора - 674913.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771231, в очереди разбора - 674913.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru