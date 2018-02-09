Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Наумов Максим


09.02.2018 Рухнувший «Битрикс 24» парализовал работу своих пользователей 1
19.08.2008 ЖК-телевизор LG 42LG6000: нетривиальный подход 1
05.06.2008 Blu-ray плеер Panasonic DMP-BD30: первый тест в России 1
04.06.2008 Проектор BenQ W5000: Full HD за скромные деньги 1
29.05.2008 ЖК-телевизор Sony KDL-40V4000: первый тест в России 1
28.05.2008 JetBalance JB-362: ПК-колонки с качеством Hi-Fi 1
21.05.2008 Denon DVD-1740 проигрыватель для звука и видео 1
15.05.2008 Epson EMP-400W: убийца больших телевизоров 1
12.05.2008 Pioneer PDP-LX6090: «девятая плазма» 1
23.04.2008 Bernstein ITR10 – роскошное тепло лампового радио 1
22.04.2008 Тандем Loewe: взгляд в будущее 1
04.04.2008 Samsung PS-58P96FD – Большое K.i.N.O. 1
03.04.2008 Телевизор Panasonic TH-R42PY70 – 42 дюйма Full HD плазмы 1
13.03.2008 Проектор BenQ MP730. Презентационник или кинотеатрал? 1
04.03.2008 InFocus IN35W презентация в формате 16:10 1
19.02.2008 Проектор Optoma HD80 – Full HD бюджетник 1
15.02.2008 Плеер Toshiba HD-EP35 HD DVD: доступность не в ущерб качеству 1
08.02.2008 Epson EMP-TW2000. Проекционный Hi-End 1
01.02.2008 Все серии телевизоров Samsung 2008 года 1
28.01.2008 Samsung BD-P1400 – Blu-ray проигрыватель для народа 1
22.01.2008 Проектор Optoma MovieTime DV 11 – универсальное решение 1
16.01.2008 Проекторы. Тенденции и технологии 2007 года 1
16.01.2008 DVD-проигрыватели Технологии и тенденции 2007 года 1
19.12.2007 Телевизоры. Тенденции и технологии 2007 года 1
14.12.2007 Jetbalance JB-371 – мультимедийная революция 1
12.12.2007 ZIV PRO – карманный винчестер на 120 Гб 1
07.12.2007 Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America 1
06.12.2007 Odeon SDP-2002 развлечение при передвижении 1
28.11.2007 Медиасистема Bose 3.2.1 GSX II – cтиль и великолепие звука 1
21.11.2007 Телевизор JVC LT-47V80B – приближаясь к совершенству 1
12.11.2007 BBK DV718si – доступный DVD-проигрыватель с HDMI 1
08.11.2007 InFocus IN82 - кинотеатральный проектор Full HD 1
31.10.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели 1
24.10.2007 BDP-LX70 – первый Blu-ray-плеер от Pioneer 1
19.10.2007 Проектор Sanyo PLC-XU101 – сверхяркий универсал 1
10.10.2007 Pioneer PDP-5080XD – плазма эталонного качества 1
02.10.2007 TViX 5100 – терабайтный Full HD-плеер 1
24.09.2007 Optoma EP-910 - проектор, которому все «по плечу» 1
21.09.2007 Проекторы: какими они бывают? 1
19.09.2007 Hi-Fi стерео для меломана 1

Публикаций - 71, упоминаний - 71

Наумов Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Facebook 3768 1
1С-Битрикс 351 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Sanyo Electric 80 1
Qisda BenQ 92 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 19
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 852 15
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 224 15
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 100 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 14
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 806 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 365 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 278 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2122 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Рыжиков Сергей 99 1
Антонов Дмитрий 1 1
Сафуанова Карина 1 1
Беспалов Алексей 4 1
Дивинский Денис 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Япония 2827 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 17 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771231, в очереди разбора - 674913.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще