«СТС Медиа» снижает цифровые риски с помощью Cicada8 ETM

Холдинг «СТС Медиа» реализовал масштабный проект по внедрению Cicada8 ETM для управления уязвимостями и цифровыми угрозами. Платформа обеспечила комплексное решение задач информационной безопасности — от формирования процесса непрерывной инвентаризации и контроля защищенности цифровых активов до отслеживания киберугроз для бренда компании. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

В состав «СТС Медиа» входят несколько телевизионных каналов, включая СТС, «Dомашний», «Че!», СТС Love и CTC Kids. Динамичное расширение ИТ-инфраструктуры, усиление хактивизма и высокая нагрузка на команду информационной безопасности требовали решения, способного комплексно снизить целый ряд киберрисков. Для решения этой задачи «СТС Медиа» внедрила платформу Cicada8 ETM.

В рамках проекта платформа обеспечила непрерывный процесс разведки по открытым источникам, инвентаризацию и сканирование цифровых активов на уязвимости, что позволило взглянуть на инфраструктуру компании с точки зрения злоумышленника. На основе этих данных холдинг «СТС Медиа» снизил риски, связанные с устаревшими системами, а также выстроил процесс оперативного выявления и экспертного анализа трендовых уязвимостей в реальном времени. Благодаря этому компания может оперативно реагировать на изменения и предотвращать потенциальные инциденты до их возникновения.

В рамках подписки на платформу холдинг также имеет возможность ежегодно проводить тестирование на проникновение и таким образом устанавливать безопасную точку отсчета для дальнейшего развития инфраструктуры.

«Внедрение платформы Cicada8 ETM – стратегически важный шаг для укрепления кибербезопасности нашей компании. Это решение автоматизирует ключевые процессы и обеспечивает прозрачность инвентаризации активов, что существенно снижает нагрузку на команду кибербезопасности. Кроме того, возможности платформы по контролю угроз для бренда позволяют нам проактивно защищать репутацию компании в цифровом пространстве. Мы уверены, что этот шаг повысит уровень защиты наших информационных активов и укрепит устойчивость бизнеса перед современными киберугрозами», — сказал Максим Наумов, директор по кибербезопасности «СТС Медиа»

Благодаря внедрению Cicada8 ETM медиахолдинг в реальном времени отслеживает угрозы, связанные с репутацией бренда, включая фишинг, и анализирует открытые источники на предмет утечек данных и публикации данных об инцидентах информационной безопасности. Это позволяет компании оперативно выявлять любые угрозы для репутации и сохранять контроль над цифровым образом бренда.

«Медиаотрасль все чаще становится мишенью киберпреступников из-за того, что такая атака помогает им достичь широкого общественного резонанса. Поэтому очень важно применять решения, которые помогают комплексно снижать киберриски и обеспечивать защиту цифровых активов», — сказал Сергей Колесников, директор продуктового портфеля и сервисов компании Cicada8.