|25.02.2025
|
Новые формы хактивизма станут дополнительным риском для информационной безопасности российских компаний в 2025 году
шение цифровой гигиены сотрудников. Финансовый сектор и госструктуры остаются приоритетной мишенью. Хактивисты могут проводить DDoS-атаки на онлайн-банкинг, взламывать базы данных, компрометиро
|23.12.2024
|
Хактивизм и целевой фишинг с помощью ИИ – что будет угрожать бизнесу в 2025 году?
ие от государственных подразделений, которые действуют под контролем властей и в рамках протоколов, хактивисты — неуправляемая сила. Они действуют спонтанно и деструктивно, а их атаки непредска
|03.12.2024
|
Альянсы хактивистов, ИИ и вредоносное ПО на новых языках: «Лаборатория Касперского» представила прогноз развития сложных кибератак в 2025 году
центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского») прогнозируют, что в 2025 г. альянсы хактивистов продолжат расширяться. Стратегия обмениваться инструментами и доступом к вредонос
|14.08.2024
|
«Лаборатория Касперского» предупреждает: атаки хактивистов Twelve продолжаются
Кибергруппа хактивистов Twelve атакует российские организации с апреля 2023 г. Она публиковала персональн
|03.04.2024
|
Bi.Zone представила Threat Zone — годовое исследование российского киберландшафта
иковали в своих телеграм-каналах и там же размещали полученные конфиденциальные данные. Кроме того, хактивисты реализовывали деструктивные атаки, применяя программы-вымогатели или вайперы для у
|02.04.2024
|
Servicepipe зафиксировала рост объема и длительности атак хактивистов
И. Сейчас нет отраслей, которые в большей или меньшей степени интересны злоумышленникам. «В 2024 г. хактивисты могут атаковать даже безобидный онлайн-кинотеатр под лозунгом «Мы создаем ущерб ро
|22.02.2024
|
Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели
ых баз данных российских компаний в 2023 г., как выяснили эксперты F.A.C.C.T., стояли проукраинские хактивисты. В то же время кибершпионажем в России и СНГ по-прежнему занимаются и группировки
|05.10.2023
|
Атакованы и взломаны сайты НАТО. 9 ГБ документов альянса выложены в Telegram
Атака на веб-сайты НАТО Хактивисты из группировки SiegedSec объявили о взломе сразу нескольких интернет-ресурсов Севе
|31.08.2023
|
F.A.C.C.T. установила связь вымогателей Shadow c хактивистами из группы Twelve
Эксперты компании F.A.C.C.T. выяснили, что вымогатели из преступной группы Shadow и хактивисты из Twelve являются частью одной хак-группы. В своих атаках на российские компании и организации обе группы используют не только схожие тактики, техники и инструменты, но и общую сете
|20.02.2023
|
«РТК-Солар»: хакеры-профессионалы ищут новые бреши в ИТ-периметрах компаний, а хактивисты повышают квалификацию
и. Целью злоумышленников была российская инфраструктура в принципе. Но к середине года массовые атаки отступили, а им на смену пришли более целевые удары. Тренд продолжается: массовые злоумышленники (хактивисты) либо пропадают, либо повышают квалификацию и объединяются под руководством более профессиональных хакеров. Последние координируют реализацию конкретных задач и целенаправленно атаку
|17.11.2022
|
В октябре 2022 г. волна мощнейших DDoS-атак вызвала технические проблемы в работе брокерских компаний
ически мотивированными хактивистами, которые пытались нанести вред финансовой системе России. Ранее хактивисты уже атаковали ряд крупнейших российских банков и платежных систем, чтобы нарушить
|24.10.2022
|
В III квартале 2022 г. инструменты хактивистов для запуска DDoS-атак на российские компании стали применяться хакерами для вымогательства и шантажа в других странах
вности политически мотивированных хактивистов. Также количество атак увеличилось в связи с тем, что хактивисты разработали новые общедоступные инструменты для запуска атак. Кроме того, эти инст
|01.03.2022
|
Stormwall: хактивисты атаковали российские компании
сутствуют сайты правительственных организаций, в том числе сайты Пенсионного фонда и Роскомнадзора. Хактивисты публикуют на различных Telegram-каналах и сайтах в интернете списки российских ком
|18.10.2021
|
Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения, 16% злоумышленников – «хактивисты»
исследования «Страхового Дома ВСК». В абсолютном большинстве случаев (60%) цель преступников — получение данных. Среди распространенных причин атак на бизнес также получение финансовой выгоды (21%) и хактивизм (16%) — это форма цифрового активизма, направленная не на получение личной выгоды, а на выражение той или иной общественной или политической позиции. Чаще всего киберпреступники при о
