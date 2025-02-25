Разделы

Hacktivism Хактивизм


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


25.02.2025 Новые формы хактивизма станут дополнительным риском для информационной безопасности российских компаний в 2025 году

шение цифровой гигиены сотрудников. Финансовый сектор и госструктуры остаются приоритетной мишенью. Хактивисты могут проводить DDoS-атаки на онлайн-банкинг, взламывать базы данных, компрометиро
23.12.2024 Хактивизм и целевой фишинг с помощью ИИ – что будет угрожать бизнесу в 2025 году?

ие от государственных подразделений, которые действуют под контролем властей и в рамках протоколов, хактивисты — неуправляемая сила. Они действуют спонтанно и деструктивно, а их атаки непредска
03.12.2024 Альянсы хактивистов, ИИ и вредоносное ПО на новых языках: «Лаборатория Касперского» представила прогноз развития сложных кибератак в 2025 году

центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского») прогнозируют, что в 2025 г. альянсы хактивистов продолжат расширяться. Стратегия обмениваться инструментами и доступом к вредонос
14.08.2024 «Лаборатория Касперского» предупреждает: атаки хактивистов Twelve продолжаются

Кибергруппа хактивистов Twelve атакует российские организации с апреля 2023 г. Она публиковала персональн
03.04.2024 Bi.Zone представила Threat Zone — годовое исследование российского киберландшафта

иковали в своих телеграм-каналах и там же размещали полученные конфиденциальные данные. Кроме того, хактивисты реализовывали деструктивные атаки, применяя программы-вымогатели или вайперы для у
02.04.2024 Servicepipe зафиксировала рост объема и длительности атак хактивистов

И. Сейчас нет отраслей, которые в большей или меньшей степени интересны злоумышленникам. «В 2024 г. хактивисты могут атаковать даже безобидный онлайн-кинотеатр под лозунгом «Мы создаем ущерб ро
22.02.2024 Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели

ых баз данных российских компаний в 2023 г., как выяснили эксперты F.A.C.C.T., стояли проукраинские хактивисты. В то же время кибершпионажем в России и СНГ по-прежнему занимаются и группировки

05.10.2023 Атакованы и взломаны сайты НАТО. 9 ГБ документов альянса выложены в Telegram

Атака на веб-сайты НАТО Хактивисты из группировки SiegedSec объявили о взломе сразу нескольких интернет-ресурсов Севе
31.08.2023 F.A.C.C.T. установила связь вымогателей Shadow c хактивистами из группы Twelve

Эксперты компании F.A.C.C.T. выяснили, что вымогатели из преступной группы Shadow и хактивисты из Twelve являются частью одной хак-группы. В своих атаках на российские компании и организации обе группы используют не только схожие тактики, техники и инструменты, но и общую сете
20.02.2023 «РТК-Солар»: хакеры-профессионалы ищут новые бреши в ИТ-периметрах компаний, а хактивисты повышают квалификацию

и. Целью злоумышленников была российская инфраструктура в принципе. Но к середине года массовые атаки отступили, а им на смену пришли более целевые удары. Тренд продолжается: массовые злоумышленники (хактивисты) либо пропадают, либо повышают квалификацию и объединяются под руководством более профессиональных хакеров. Последние координируют реализацию конкретных задач и целенаправленно атаку
17.11.2022 В октябре 2022 г. волна мощнейших DDoS-атак вызвала технические проблемы в работе брокерских компаний

ически мотивированными хактивистами, которые пытались нанести вред финансовой системе России. Ранее хактивисты уже атаковали ряд крупнейших российских банков и платежных систем, чтобы нарушить

24.10.2022 В III квартале 2022 г. инструменты хактивистов для запуска DDoS-атак на российские компании стали применяться хакерами для вымогательства и шантажа в других странах

вности политически мотивированных хактивистов. Также количество атак увеличилось в связи с тем, что хактивисты разработали новые общедоступные инструменты для запуска атак. Кроме того, эти инст
01.03.2022 Stormwall: хактивисты атаковали российские компании

сутствуют сайты правительственных организаций, в том числе сайты Пенсионного фонда и Роскомнадзора. Хактивисты публикуют на различных Telegram-каналах и сайтах в интернете списки российских ком
18.10.2021 Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения, 16% злоумышленников – «хактивисты»

исследования «Страхового Дома ВСК». В абсолютном большинстве случаев (60%) цель преступников — получение данных. Среди распространенных причин атак на бизнес также получение финансовой выгоды (21%) и хактивизм (16%) — это форма цифрового активизма, направленная не на получение личной выгоды, а на выражение той или иной общественной или политической позиции. Чаще всего киберпреступники при о

Публикаций - 270, упоминаний - 368

Hacktivism и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 41
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 35
Telegram Group 2571 27
StormWall - Сторм системс 114 24
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 23
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 22
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 18
Microsoft Corporation 25236 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 12
Информзащита 852 11
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 9
Ростелеком 10306 8
Conti - Хакерская группировка 40 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 7
InfoWatch - Инфовотч 1088 6
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 92 6
KillNet - Хакерская группировка 17 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 5
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 158 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 5
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 5
Cloud Atlas - Clean Ursa - Oxygen - Inception - Red October - Хакерская группировка 14 4
PhantomCore - Хакерская группировка 9 4
ИТ-армия Украины 7 4
Head Mare - Хакерская группировка 15 4
BO Team - Хакерская группировка 8 4
Cisco Systems 5222 4
X Corp - Twitter 2907 4
Softline - Софтлайн 3261 4
Fortinet 405 4
1С-Битрикс - Bitrix 620 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 288 4
Anonymous - Хакерская группировка 77 4
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 84 4
InnoSTage - Инностейдж 192 4
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 4
Shedding Zmiy - Хакерская группировка 9 3
Lifting Zmiy - Хакерская группировка 10 3
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 7 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 8
Резонанс НПП 389 7
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 4
ГПБ - Газпромбанк 1174 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 4
Альфа-Банк 1868 3
Почта России ПАО 2245 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
Спортмастер - Sportmaster 191 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Lockheed Martin 767 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 2
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 1
Cayman National Bank 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Газпром ПАО 1416 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Visa International 1972 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
ВкусВилл - Избёнка 185 1
Татнефть 237 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Абсолют Банк 240 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Superjob - Суперджоб 704 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 25
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 2
Правительство Польши - органы государственной власти 32 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Демократическая политическая партия США 119 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ЛДПР 110 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 262
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 179
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 141
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 110
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 90
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 87
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 79
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 945 72
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 70
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 68
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 65
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 58
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 46
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 43
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 43
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 42
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1041 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 41
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 799 37
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 34
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 34
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 33
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1349 33
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 31
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 30
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 30
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 29
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 29
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 862 28
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 27
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 25
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 81
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 25
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 15
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 15
Microsoft Windows 16327 13
Google Android 14679 12
Linux OS 10896 12
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 11
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 64 11
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 108 11
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 121 11
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 141 10
Positive Technologies - PT Sandbox 101 10
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 62 10
FreePik 1435 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 8
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 157 7
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 6
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 60 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 76 6
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 21 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 5
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 123 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 5
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 5
Security Vision AM - Security Vision Asset management 9 4
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 80 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 4
OpenAI - ChatGPT 521 4
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 25 4
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 149 4
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 122 4
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 618 4
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 74 4
Хантимиров Рамиль 58 8
Скулкин Олег 57 8
Баулин Валерий 52 7
Сазонов Геннадий 10 6
Гатауллин Ильназ 28 5
Новиков Алексей 64 5
Оганесян Ашот 137 4
Гончаров Евгений 21 4
Избаенков Артем 18 4
Miller Matthew - Миллер Мэтью 9 4
Зиновкина Ирина 10 4
Величко Антон 5 3
Сергеев Михаил 110 3
Бедеров Игорь 83 3
Чурсина Анастасия 3 3
Хеирхабаров Теймур 24 3
Авезова Яна 20 3
Гутников Александр 4 2
Арсентьев Андрей 74 2
Дрюков Владимир 49 2
Ляпунов Игорь 130 2
Даренский Дмитрий 22 2
Павлов Алексей 23 2
Дугин Андрей 32 2
Залевский Игорь 7 2
Вураско Александр 37 2
Кузнецов Игорь 19 2
Кузьмин Антон 13 2
Stoyanov Petar - Стоянов Петар 3 2
Семыкина Екатерина 8 2
Чич Шамиль 19 2
Кошкина Дарья 12 2
Гузаиров Айдар 62 2
Матвеев Александр 18 2
Семенов Александр 164 2
Лукацкий Алексей 131 2
Пудов Дмитрий 45 2
Зейтениди Наталья 28 2
Прибытков Степан 1 1
Мельситов Максим 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 220
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 51
Украина 7793 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 17
Индия - Bharat 5697 15
Беларусь - Белоруссия 6023 14
Ближний Восток 3030 14
Европа 24634 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 13
Германия - Федеративная Республика 12936 13
Израиль 2784 11
Азия - Азиатский регион 5748 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 9
Саудовская Аравия - Королевство 631 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 7
Италия - Итальянская Республика 4429 7
Турция - Турецкая республика 2486 7
Африка - Африканский регион 3570 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 6
Франция - Французская Республика 7975 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 5
Нидерланды 3631 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 5
Европа Восточная 3121 5
Казахстан - Республика 5792 4
Армения - Республика 2368 4
Польша - Республика 2001 4
Сингапур - Республика 1906 4
Индонезия - Республика 1007 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 4
Япония 13547 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 3
Бразилия - Федеративная Республика 2450 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 139
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 126
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 54
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 44
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 38
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 38
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 34
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 30
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 23
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 21
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 21
Энергетика - Energy - Energetically 5524 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 18
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 18
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 17
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 14
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 11
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 11
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 11
Запугивание и шантаж 159 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 10
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 9
Ведомости 1233 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 3
BleepingComputer - Издание 410 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 2
The Verge - Издание 591 2
Forbes - Форбс 910 2
Mercury Center 309 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 2
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
ZDnet 662 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Известия ИД 704 1
Telegraph 196 1
SecurityAffairs.co 5 1
USA Today 152 1
Huffington Post 34 1
РИА Новости 984 1
TechSpot 158 1
Securelist 26 1
Агентство городских новостей Москва 3 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
Wikipedia - Википедия 585 1
Hacker News 76 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 6
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
Gartner - Гартнер 3608 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 13 1
Forrester Research 828 1
Frost & Sullivan 203 1
Cybersecurity Ventures 10 1
Recorded Future 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 9 1
Gartner - Meta Group 8 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 3
РЭШ - Российская электронная школа 27 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 46 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина - Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина 3 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
Международный женский день - 8 марта 371 4
Capture the Flag - CTF 53 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
