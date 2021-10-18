Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения, 16% злоумышленников – «хактивисты»

Большая часть кибератак в 2021 г. пришлась на государственные учреждения – почти 20% преступлений. В 10% случаев жертвами кибермошенников становятся промышленные предприятия, по 8% атак направлены на медицинские и образовательные учреждения, а также финансовые организации — таковы данные исследования «Страхового Дома ВСК».

В абсолютном большинстве случаев (60%) цель преступников — получение данных. Среди распространенных причин атак на бизнес также получение финансовой выгоды (21%) и хактивизм (16%) — это форма цифрового активизма, направленная не на получение личной выгоды, а на выражение той или иной общественной или политической позиции.

Чаще всего киберпреступники при осуществлении атак используют вредоносное ПО, методы социальной инженерии и эксплуатации веб-уязвимостей, а также способ отслеживания активности пользователей. Объектами кибератак в компаниях, как правило, являются компьютеры, серверы и сетевое оборудование, мобильные устройства, веб-ресурсы, банкоматы и POS-материалы, IoT.

В результате киберпреступлений российские компании несут колоссальные убытки, по некоторым оценкам они достигают нескольких триллионов рублей. Основной ущерб связан с последствиями инцидентов – хищением денежных средств со счетов, выходом из строя оборудования, а также с перерывами в хозяйственной деятельности организации. При этом, обезопасить себя от финансовых потерь компании могут при помощи страхования. Так, увеличение числа преступлений в сфере информационной безопасности обуславливает рост спроса на киберстрахование, в частности среди финансовых организаций.

«Тренд на цифровизацию большинства отраслей, безусловно, стал своеобразным «триггером» активизации кибермошенников. Причем, масштабы подобных преступлений возрастают, самый показательный пример — недавняя DDoS-атака на крупнейшую российскую ИT-компанию. Киберстрахование является эффективным способом минимизировать последствия преступлений в сфере информационной безопасности. В рамках страховой программы можно защитить само имущество, которому нанесен ущерб – это информационные, финансовые активы, а также гражданскую ответственность за последствия атаки хакеров перед третьими лицами или расходы, связанные с перерывом в хозяйственной деятельности», — отметил Александр Тарновский, генеральный директор «Страхового Дома ВСК».