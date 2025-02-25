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Новые формы хактивизма станут дополнительным риском для информационной безопасности российских компаний в 2025 году

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» фиксирует значительный рост рисков инцидентов информационной безопасности в связи с новыми формами хактивизма, вида киберпреступности, не преследующего в качестве цели финансовую выгоду, а направленного на нанесение максимального урона бизнесу и государству. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

Хактивизм в 2025 г. станет серьезной угрозой для ключевых отраслей, влияя на экономику, безопасность и общественное мнение. Основные цели хактивистов – дестабилизация работы объектов критической инфраструктуры, утечки данных и репутационный ущерб. В 2025 г. хактивизм станет более разнообразным, автоматизированным и массовым. Для эффективного противодействия российским компаниям потребуется усиленный контроль цепочек поставок, инвестиции в кибер-разведку и повышение цифровой гигиены сотрудников.

Финансовый сектор и госструктуры остаются приоритетной мишенью. Хактивисты могут проводить DDoS-атаки на онлайн-банкинг, взламывать базы данных, компрометировать платежные системы и криптовалютные платформы. Это может приводить к задержкам платежей, сбоям в операциях и утечкам клиентской информации. Госорганы и критическая инфраструктура подвержены атакам на порталы госуслуг, налоговые базы, транспортные и энергетические сети. Кибер-саботаж в этих сферах грозит сбоями в работе, отключением электроснабжения и нарушением общественного порядка.

Телекоммуникации и ИТ-компании уязвимы перед DDoS-атаками на провайдеров, взломами облачных сервисов и манипуляциями в соцсетях. Это может привести к отключению интернета, массовым утечкам данных и распространению дезинформации.

Промышленность и производство рискуют из-за атак на системы управления (SCADA, IoT), что грозит остановкой заводов и срывами логистики. Особую опасность представляют кибератаки на цепочки поставок, способные парализовать целые отрасли.

Медиа и цифровые платформы могут подвергаться взломам новостных сайтов, распространению фейков и DDoS-атакам. Компрометация журналистов и манипуляции с алгоритмами соцсетей станут инструментами информационной войны.

Новые методики хактивистов, с которыми компании и госорганы столкнуться в 2025 году

Децентрализованные атаки с ИИ – хактивисты начнут активно применять искусственный интеллект для автоматизации атак, создания вредоносного кода и фишинговых писем. Это упростит взлом систем российских компаний при минимальных затратах.

Дипфейки и поддельные документы – фальшивые видео и аудиозаписи руководителей усилят риски шантажа, репутационных атак и социальной инженерии, вводя сотрудников в заблуждение.

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Цифровизация

Массированные DDoS-атаки через IoT – рост числа IoT-устройств позволит хактивистам формировать мощные ботнеты для DDoS-атак на госструктуры, финансы и облачные сервисы, парализуя их работу.

Гибридные атаки (кибер + физическое воздействие) – кибератаки будут сопровождаться реальными диверсиями: отключением электроэнергии, блокировкой офисов, саботажем логистики. Это создаст угрозу для критических отраслей.

Атаки на цепочки поставок – вместо прямых атак на корпорации хактивисты будут компрометировать подрядчиков и поставщиков ПО. Вредоносные обновления и закладки позволят незаметно проникать в сети крупных компаний.

Распределенные утечки данных – вместо разовой утечки хактивисты будут публиковать данные постепенно, оказывая психологическое давление на компании и усложняя борьбу с атаками.

Геймификация атак и «народные хакеры» – Telegram-боты и даркнет-сервисы помогут вовлекать обычных пользователей в хакерские атаки без навыков, создавая эффект массовых цифровых диверсий.

Использование кибероружия – утекшие государственные эксплойты окажутся в руках хактивистов, усиливая их возможности атаковать частный бизнес с применением профессиональных инструментов.

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