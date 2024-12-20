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Матвеев Александр



20.12.2024 «Информзащита»: 90% продовольственных компаний были атакованы через третьи стороны 1
14.11.2024 «Информзащита»: в России сформировался тренд на разрушение информационной инфраструктуры 1
25.10.2024 70% компаний испытывают трудности в ИБ из-за нехватки специалистов 1
07.10.2024 IZ:SOC запускает комплексную симуляцию кибератак 1
29.12.2023 Эксперты «Информзащиты» предупредили о росте инсайдерских угроз 1
09.12.2019 «Акрон» внедряет информационную систему управления складом 1
07.10.2016 Комплекс «Диспетчер» представлен на Форуме ИРИ «Интернет + Город» 1
01.11.2008 «Охта Групп» автоматизирует систему управления вместе с «Инталев» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Матвеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 756 5
Системы документооборота 498 1
CtrlHack - Контролхак 1 1
Инталев - Intalev 273 1
Акрон ГК - Acron 49 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 6 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 4
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Hacktivism - Хактивизм 188 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 79 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 666 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 1
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 70 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 32 5
Инталев Корпоративный менеджмент 48 1
Акрон ГК - ИСА ERP-система 12 1
Абрамова Наталья 4 1
Чумаченко Наталья 14 1
Недельский Виталий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 5
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Образование в России 2191 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Слепые зоны 109 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Киберучения 92 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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