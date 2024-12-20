Матвеев Александр
Матвеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Информзащита 756 5
|Системы документооборота 498 1
|CtrlHack - Контролхак 1 1
|Инталев - Intalev 273 1
|Акрон ГК - Acron 49 1
|Ростех - Вертолеты России 168 1
|Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 6 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
|Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 32 5
|Инталев Корпоративный менеджмент 48 1
|Акрон ГК - ИСА ERP-система 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 5
|Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
|Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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