Цифра ГК Станкосервис ИЦ Производственное предприятие

Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 9 374 192 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 9 374 192 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 9 374 192 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Более 1,5 млрд руб. привлекли МСП-производители станков и роботов по льготной программе 1
28.07.2022 Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка» 1
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 2
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 4
05.09.2017 «Ренова» создала управляющую компанию «Цифра» для работы в сфере промышленного интернета 3
22.12.2016 АИС «Диспетчер» теперь поддерживает прямое подключение к станкам с ЧПУ 2
07.10.2016 Комплекс «Диспетчер» представлен на Форуме ИРИ «Интернет + Город» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2501 4
SAP SE 5368 3
Yandex - Яндекс 7990 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3271 2
Крок - Croc 1789 2
Theta Data Solutions - Тета Дата Солюшнс 3 2
SAP CIS - САП СНГ 857 2
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 45 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1174 2
Ростех - Автоматика Концерн 1699 1
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 1
McKinsey & Company Int 256 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13552 1
Xerox 1145 1
iFellow - Цифра лаб 2 1
iFellow - АйФэлл 43 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 194 1
Предиктум 1 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
Smartheads - Смартхэдс 1 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 4
Газпром нефть 649 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 2
Ростех - Вертолеты России 170 2
Химпром 22 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 241 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 966 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 439 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 66 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 62 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 6 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 26 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2074 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 10 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1110 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6004 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2282 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16016 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14169 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 672 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 352 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 528 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1115 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1445 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4276 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12057 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 599 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 153 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1684 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1816 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 74 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5746 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 298 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 424 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5034 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1156 3
Microsoft Windows BitLocker 938 3
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 8 2
Ротек НПП - Прана - Система прогностики состояния оборудования 9 1
Apple iPhone 6 4863 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 49 1
Богачев Игорь 180 4
Вексельберг Виктор 153 3
Мацук Игорь 5 2
Растопшин Павел 46 2
Морозов Александр 24 1
Владимиров Дмитрий 15 1
Сердюков Анатолий 84 1
Клебанов Алексей 3 1
Чуранов Василий 10 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Молодцов Александр 19 1
Матвеев Александр 15 1
Недельский Виталий 9 1
Зубарев Сергей 12 1
Чуранов Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18122 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 511 3
Финляндия - Финляндская Республика 3633 2
Белиз 72 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 1
Сингапур - Республика 1885 1
Индия - Bharat 5594 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Болгария - Республика 781 1
Румыния 737 1
Марокко - Королевство 213 1
Европа 24473 1
Азия - Азиатский регион 5657 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6472 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6131 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5335 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4815 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7685 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2534 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 670 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 663 2
Химическая промышленность - Chemical industry 285 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5163 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6093 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4577 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 579 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4221 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5827 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 910 1
Энергетика - Energy - Energetically 5352 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1474 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 485 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3059 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 845 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 969 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8804 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9548 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1490 1
Ведомости 1124 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 50 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 131 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 254 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 67 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377443, в очереди разбора - 744490.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

