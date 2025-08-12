Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цифра ГК Станкосервис ИЦ Производственное предприятие
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 9 374 192 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Богачев Игорь 180 4
|Вексельберг Виктор 153 3
|Мацук Игорь 5 2
|Растопшин Павел 46 2
|Морозов Александр 24 1
|Владимиров Дмитрий 15 1
|Сердюков Анатолий 84 1
|Клебанов Алексей 3 1
|Чуранов Василий 10 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Молодцов Александр 19 1
|Матвеев Александр 15 1
|Недельский Виталий 9 1
|Зубарев Сергей 12 1
|Чуранов Сергей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151888 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 4
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18122 3
|Россия - ЦФО - Смоленская область 511 3
|Финляндия - Финляндская Республика 3633 2
|Белиз 72 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 1
|Сингапур - Республика 1885 1
|Индия - Bharat 5594 1
|Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
|Болгария - Республика 781 1
|Румыния 737 1
|Марокко - Королевство 213 1
|Европа 24473 1
|Азия - Азиатский регион 5657 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377443, в очереди разбора - 744490.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.