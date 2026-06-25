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НЭВЗ Новочеркасский электровозостроительный завод
СОБЫТИЯ
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НЭВЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Богачев Игорь 183 2
|Тарасов Дмитрий 14 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Парменова Наталия 63 1
|Владимиров Дмитрий 16 1
|Касимов Денис 23 1
|Белевцев Андрей 113 1
|Гиммельберг Дмитрий 2 1
|Лисин Денис 4 1
|Белинский Алексей 7 1
|Леонтович Алексей 33 1
|Мешалкин Алексей 1 1
|Молчанов Дмитрий 3 1
|Чернер Анатолий 2 1
|Шакиров Руслан 3 1
|Клебанов Алексей 3 1
|Мацук Игорь 5 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
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