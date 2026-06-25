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НЭВЗ Новочеркасский электровозостроительный завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.06.2026 «Кит-системс» оборудовала конференц-зал НЭВЗ 2
29.03.2024 В компании «ТМХ Интеллектуальные Системы» подвели итоги 2023 г. 2
27.03.2024 Литий-ионные накопители для новейшего электровоза ЭМКА2 прошли приемочные испытания 1
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными 1
19.08.2020 «АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ) 2
20.07.2020 «АйТиПроект» внедрил RFID-систему на цифровом заводе» НЭВЗ 3
04.09.2019 «Трансмашхолдинг» повышает прозрачность производства 3
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 1
25.05.2018 Российский искусственный интеллект встроят в SAP 1
10.04.2007 Начались испытания первого российского электровоза постоянного тока 1

Публикаций - 10, упоминаний - 17

НЭВЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ctrl2Go - 2050-Интегратор 6 3
ITProject - АйТиПроект 14 2
SAP SE 5574 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 694 2
Theta Data Solutions - Тета Дата Солюшнс 3 1
Chainway Information Technology 27 1
Приводная техника НТЦ ГК 17 1
ТМХ - Транстелесофт - Transtelesoft 5 1
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - ТМХ ТМ - ТМХ Технологии - НИИТКД - Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта - ЦПТ ТМХ - Центр Перспективных Технологий ТМХ 15 1
Локотех - АВП Технология 6 1
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Крок - Croc 1955 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 47 1
Цифра ГК 159 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 51 1
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 150 7
ТМХ - ДМЗ - Демиховский машиностроительный завод 8 3
ТМХ БМЗ - Брянский машиностроительный завод УК 4 2
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 2
РЖД - Российские железные дороги 2081 2
Газпром нефть 702 2
Химпром 22 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Центросвармаш 1 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
Telesino Limited - Телесино Лимитед 1 1
Пензадизельмаш - Пензенский дизельный завод 1 1
ТМХ Аргентина 1 1
ТМХ - ОЭВРЗ - Октябрьский электровагоноремонтный завод 1 1
Газпром ПАО 1483 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 506 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 153 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
МТЗ Трансмаш 24 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпромнефть СМ - Газпромнефть Смазочные материалы 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 1
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