«АйТиПроект» внедрил RFID-систему на цифровом заводе» НЭВЗ

Компания «АйТиПроект», российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявил о завершении пилотного проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслеживания производственных процессов на «цифровом заводе» НЭВЗ. В феврале 2018 г. на заводе был запущен масштабный проект «Цифровой завод НЭВЗ» под управлением генерального подрядчика – компанией ООО «2050-Интегратор». Одним из ключевых внедряемых решений стала система мониторинга и отслеживания движения производственных объектов по производственной цепочке на базе технологии радиочастотной идентификации (RFID). Работы по проектированию и развертыванию системы были доверены российскому RFID интегратору – компании «АйТиПроект».

RFID система на базе программного обеспечения ITProect RFID Platform покрыла все запросы клиента и обеспечила решение поставленной задачи.

Завод НЭВЗ осуществляет сборку тяговых электровозов из крупных деталей и узлов, поступающих на предприятие или производимых на самом заводе. Это остов тягового электродвигателя, рама тележки, кузов электровоза, корпус кабины и т.д. Для отслеживания перемещения сборочных единиц все комплектующие узлы и оборотная тара прежде, чем они покинут склад и отправятся в производственные цеха, маркируются UHF RFID-метками, в которые записывается идентификатор, привязанный к записи в базе данных. Более 130 стационарных RFID-считывателей, установленных на всех входах-выходах в производственные помещения, пролетах и на сборочных постах, позволяют автоматически отслеживать технологический маршрут движения деталей и узлов и контролировать соблюдение технологии и времени производства, считывая идентификаторы меток, и передавая его по корпоративной сети в базу данных на центральном сервере. RFID-система обрабатывает полученные данные и, в случае отклонения от маршрутов и нормативов, информирует об этом диспетчера.

Данные, передаваемые ITProect RFID Server в корпоративную систему управления производством 1С MES, позволяют осуществлять эффективное планирование, синхронизацию и автоматизацию производственных процессов.

Для мониторинга производственного процесса на предприятии оборудован Ситуационный центр, в который на центральный сервер стекается вся информация о ходе производственного процесса и выводится на видеостену. В соответствие с требованиями заказчика, специалистами «АйТиПроекта» была доработана система ITProject Tracking System, которая анализирует собираемые данные и генерирует текстографические аналитические отчеты, представляющие информацию в удобочитаемой и понятной форме, позволяя диспетчеру контролировать технологический маршрут и оперативно реагировать на внештатные события. Информация об отклонениях дублируется также на е-мейл диспетчера.

В проекте использовались стационарные RFID считыватели Impinj Speedway Revolution R420 и UHF RFID метки Omni ID Max, предназначенные для маркировки металлических объектов. В настоящий момент в обороте находится порядка 20 тысяч UHF RFID меток, столько же планируется закупить в ближайшем будущем. Для идентификации объектов, маркировки и контроля перемещения в местах, где стационарные считыватели не установлены, на предприятии используют ручные мобильные RFID считыватели Chainway C72 с установленным на них программным обеспечением ITProject Mobile Tracking.

Теперь, благодаря внедрению RFID-технологии, менеджмент предприятия может получать всю необходимую информацию о производственном процессе, когда и где это необходимо, по всей производственной цепочке и жизненному циклу продукта. RFID-технология позволила автоматизировать учет ТМЦ и сократить непроизводительное время в производственных процессах. Как ожидают на предприятии, RFID-система мониторинга перемещений товарно-материальных ценностей (ТМЦ) позволит оперативно принимать решения для обеспечения ритмичности производства на всех основных этапах технологической цепочки и повысить эффективность системы планирования. Кроме того, RFID-система позволит осуществлять оперативное управление остатками материалов, благодаря быстрой инвентаризации в цехах, упростить планирование закупок сырья для выполнения планов производства, защитить от брака, обеспечить прозрачность учета ТМЦ, обеспечить прослеживание всего жизненного цикла деталей.