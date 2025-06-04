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Ctrl2Go 2050-Интегратор

Ctrl2Go - 2050-Интегратор

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Базальт СПО» и «2050-Интегратор» подписали соглашение о партнерстве 1
19.08.2020 «АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ) 2
20.07.2020 «АйТиПроект» внедрил RFID-систему на цифровом заводе» НЭВЗ 1
04.09.2019 «Трансмашхолдинг» повышает прозрачность производства 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Ctrl2Go и организации, системы, технологии, персоны:

ITProject - АйТиПроект 13 2
Цифра ГК 2478 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 124 2
ТМХ БМЗ - Брянский машиностроительный завод УК 4 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
ТМХ - ДМЗ - Демиховский машиностроительный завод 8 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2231 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1312 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1085 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1111 2
Маркировка - Marking 1127 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 901 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3198 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 786 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2486 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 790 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 301 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2308 1
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 101 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11758 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1251 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12338 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4895 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 453 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2091 1
ITProject Tracking System - ITProject Mobile Tracking - Мобильный Трекер 4 2
Impinj Speedway Revolution R - RFID считыватели 5 2
ITProject RFID Server - ITProject RFID Access System - ITProject RFID Mobile 8 2
Nordic ID Sampo 3 1
1С:MES - 1С:Оперативное управление производством 11 1
Chainway UHF RFID 8 1
Гиммельберг Дмитрий 2 1
Богачев Игорь 180 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 91 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1436 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 520 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1967 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 948 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 657 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 275 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
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