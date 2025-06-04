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«Базальт СПО» и «2050-Интегратор» подписали соглашение о партнерстве

«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и «2050-Интегратор», поставляющий современные цифровые решения в отрасли дискретного машиностроения, заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали генеральный директор «2050-Интегратор» Янис Стакс и генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

Партнеры планируют совместно продвигать российские программные продукты на предприятиях машиностроительной отрасли, в том числе для группы компаний ТМХ. Особое внимание будет уделено инфраструктурным решениям, таким как виртуализация, автоматизация резервного копирования, СУБД и средства защиты информации.

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Цифровизация

«Когда мы создаём платформенные решения, ключевыми составляющими должны быть стабильность поддержки и предсказуемость технологий. В условиях стремительных изменений на рынке именно они позволяют бизнесу сохранять устойчивость. Использование Linux помогает нам снизить зависимость от закрытых экосистем и зарубежных вендоров. Благодаря нашему партнёру, мы получаем контроль над стеком — от обновлений до архитектуры — и уверенно смотрим вперёд, независимо от внешнеполитической конъюнктуры или лицензионных ограничений», — отметил Янис Стакс.

«Операционные системы "Альт" уже работают на авиационных, приборостроительных, машиностроительных и других предприятиях, за последние 2 года в промышленность поставлено около 7 тыс. лицензий. При поставках в дискретное машиностроение особенно важна готовность поставщика вносить в программный продукт изменения, необходимые заказчику. Вместе с "2050-Интегратор" мы можем это обеспечить», — сказал Сергей Трандин.

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