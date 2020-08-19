«АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ)

Компания «АйТиПроект», российский разработчик и интегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявляет о завершении проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслеживания производства колесных пар на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ).

Демиховский машиностроетильный завод (ДМЗ), старейшее производственное предприятие России, с 1992 г. производит отечественные электропоезда пригородного сообщения. С 2005 г. входит в состав АО «Трансмашхолдинг». Предприятие обладает внушительными производственными мощностями, расположенными на территории площадью 47,2 гектара. Численность работников ДМЗ составляет порядка 2500 человек.

После успешно реализованного проекта на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) компания ООО «2050-Интегратор», специализирующаяся на автоматизации производственных предприятий в рамках программы цифровизации экономики, доверила компании «АйТиПроект» разработку и внедрение RFID решения на Демиховском машиностроительном заводе. Перед интегратором была поставлена задача обеспечить автоматический контроль и прослеживание процесса производства колесных пар для вагонов пригородных электропоездов.

RFID-система на базе программного обеспечения ITProect RFID Platform была развернута и запущена в эксплуатацию всего за пять месяцев и позволила обеспечить полную прозрачность операций и контроль технологии производства от обработки заготовок деталей до сборки и передачи готового изделия на склад готовой продукции.

Как работает RFID-система.

Колесная пара состоит из оси, колес и букс. Все эти комплектующие производятся там же на предприятии из заготовок, хранящихся на складе. Прежде, чем заготовка уйдет в цех, она маркируется RFID UHF меткой TTF Magneto на магнитном креплении, в которую с помощью настольных считывателе Nordic ID Sampo записывается уникальный идентификатор, к которому программное обеспечение ITProject Tracking System привязывает запись в базе данных.

После этого заготовка грузится на транспортное средство и начинает свой путь по технологическому маршруту под управлением серверного решения ITProject RFID Server.

Заготовка с закрепленной на ней RFID меткой попадает в цех. Перед тем, как начать обработку заготовки, рабочий снимает RFID-метку, кладет ее на специальный RFID-стол, на котором закреплена RFID антенна, и с этого момента система отсчитывает время, которое заготовка обрабатывается в соответствии с технологической картой производства. После того, как процесс выполнен, RFID-метка возвращается на заготовку. Во время движения заготовки по производственной цепочке RFID-система автоматически контролирует маршрут и фиксирует время обработки, такты и отклонения. Вся эта информация обрабатывается и в виде таблиц и графиков выводится на монитор диспетчера. Любое отклонение сопровождается сигналом тревоги.

После того, как ось изготовлена, на нее набивается индивидуальный номер и она становится главной деталью сборки, по номеру которой будет отслеживаться вся колесная пара. Когда ось и колеса поступают на место сборки, с них снимаются метки и выкладываются на RFID-стол. Система проверяет комплект. Если что-то не так (например, не хватает одной детали сборки) на световой колонне, установленной на столе, загорается красный свет. Если все в порядке, зеленый. С этого момента в базе данных ведется запись сборки колесной пары по идентификатору оси. После того, как колеса напрессовываются на ось, их метки обезличиваются и возвращаются в начало производственной цепочки. Еще один элемент колесной пары – букса – отслеживается таким же образом, как и колеса. После сборки и окраски готовое изделие отправляется на склад готовой продукции, а RFID-метка деактивируется.

Перемещение деталей по производственным цехам отслеживается с помощью 22-х стационарных UHF RFID-считывателей Impinj Speedway Revolution R420, установленных в производственных цехах и на входах-выходах помещений.

Помимо RFID-системы, компания «АйТиПроект» реализовала на предприятии контроль количества деталей на сборочных постах с помощью программного обеспечения системы весового комплекса. Решение позволяет поддерживать необходимое количество деталей для сборки в течение всей рабочей смены, обеспечивая непрерывность сборочного процесса.