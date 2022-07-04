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ТМХ Тверской вагоностроительный завод
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 17
ТМХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Северов Александр 1 1
|Носков Константин 239 1
|Богачев Игорь 183 1
|Парменова Наталия 63 1
|Касимов Денис 23 1
|Гиммельберг Дмитрий 2 1
|Лисин Денис 4 1
|Белинский Алексей 7 1
|Леонтович Алексей 33 1
|Мешалкин Алексей 1 1
|Молчанов Дмитрий 3 1
|Шакиров Руслан 3 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Кашаев Алексей 21 1
|Кашин Алексей 2 1
|Гольдин Владимир 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 2
|IDC - International Data Corporation 4968 1
|Gartner - Гартнер 3650 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
|Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.