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ТМХ Тверской вагоностроительный завод

ТМХ - Тверской вагоностроительный завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.07.2022 Россияне выкупили бизнес Schneider Electric в России и Белоруссии 1
29.03.2022 «Росатом» переходит с софта Siemens на «импортонезависимую» ИТ-систему родом из Белоруссии 1
12.07.2021 Schneider Electric создала модульный ЦОД для Тверского вагоностроительного завода 3
11.09.2019 Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО 1
04.09.2019 «Трансмашхолдинг» повышает прозрачность производства 1
31.05.2018 Игорь Евдокимов -

Теперь мы знаем точно, где и когда был куплен каждый билет на пригородную электричку

 1
25.05.2018 Российский искусственный интеллект встроят в SAP 1
02.03.2015 Российские низкопольные трамваи «Витязь» и City Star укомплектуют современным навигационным оборудованием 1
17.07.2014 «Тверской вагоностроительный завод» перешёл на печатное оборудование Xerox 3
25.03.2014 «Дом.ru Бизнес» обеспечил интернетом Тверской вагоностроительный завод 1
19.04.2007 ТВЗ автоматизирует производство на базе ABACUS Builder 1
03.10.2006 Между Петербургом и Москвой начал курсировать высокотехнологический поезд 1

Публикаций - 13, упоминаний - 17

ТМХ и организации, системы, технологии, персоны:

9511 2
Autodesk 639 2
Schneider Electric 610 2
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 2
SDL plc - SDL International 6 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 26 1
ТМХ - Рейлкомп 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5594 1
SAP SE 5577 1
Dell EMC 5169 1
Cisco Systems 5352 1
Accenture plc 717 1
IBM - International Business Machines Corp 9680 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 1
Oracle Corporation 7057 1
Крок - Croc 1956 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
Xerox - The Haloid Company 1167 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
KPMG 277 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 697 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 142 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Prisma - Нейронные сети 41 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 474 1
Dassault Systemes 233 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 51 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 264 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 132 1
SpaceTeam - СпейсТим 30 1
EFI - Electronics for Imaging 45 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 157 1
Омега 89 1
Ctrl2Go - 2050-Интегратор 6 1
Siemens AG - Siemens Group 2666 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 16 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 199 1
SpaceTeam - Сантэл-Навигация 8 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 151 4
ТМХ БМЗ - Брянский машиностроительный завод УК 4 3
ТМХ - ДМЗ - Демиховский машиностроительный завод 8 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 11 2
ТМХ - Трансконвертер 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2084 1
Связной ГК 1400 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 70 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 158 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
МТЗ Трансмаш 24 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 69 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
ПК ТС - ПК Транспортные системы 5 1
Центросвармаш 1 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
Telesino Limited - Телесино Лимитед 1 1
Пензадизельмаш - Пензенский дизельный завод 1 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
ТМХ Аргентина 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
ТМХ - ОЭВРЗ - Октябрьский электровагоноремонтный завод 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5571 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3833 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6511 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2312 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4930 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35791 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61159 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12088 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64281 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12738 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1158 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3770 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25244 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33187 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4576 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27171 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12731 2
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД - Контейнерный ЦОД - КЦОД 92 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2477 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26146 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13408 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10570 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21787 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1011 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1841 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2277 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1577 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12966 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 643 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9225 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6591 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7795 1
Оцифровка - Digitization 5143 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3058 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15367 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7109 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1535 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10122 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1663 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2700 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13844 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9765 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5030 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5581 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2522 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 504 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1343 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
1С:ERP Управление предприятием 821 1
Apple iPhone 6 4861 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1309 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 314 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Dassault Systemes - SolidWorks 130 1
IDC MarketScape 18 1
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 52 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1005 1
Schneider Electric PowerTag Compact - серия измерительных датчиков 4 1
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 10 1
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5227 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 231 1
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 40 1
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 51 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 PMM - F5 Predictive Maintenance & Monitoring 5 1
Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 1
Северов Александр 1 1
Носков Константин 239 1
Богачев Игорь 183 1
Парменова Наталия 63 1
Касимов Денис 23 1
Гиммельберг Дмитрий 2 1
Лисин Денис 4 1
Белинский Алексей 7 1
Леонтович Алексей 33 1
Мешалкин Алексей 1 1
Молчанов Дмитрий 3 1
Шакиров Руслан 3 1
Евдокимов Игорь 61 1
Кашаев Алексей 21 1
Кашин Алексей 2 1
Гольдин Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164760 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47318 4
Беларусь - Белоруссия 6254 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19394 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 3
Казахстан - Республика 6006 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3443 2
Германия - Федеративная Республика 13159 2
Франция - Французская Республика 8142 2
Евразия - Евразийский континент 641 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 677 2
Россия - ЦФО - Брянская область 400 2
Европа 24907 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
Армения - Республика 2433 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1407 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2827 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 778 1
Турция - Турецкая республика 2594 1
Украина 7906 1
Узбекистан - Республика 1982 1
Нидерланды 3725 1
Иран - Исламская Республика Иран 1153 1
Таджикистан - Республика 942 1
Монголия 378 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 458 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 552 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 277 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 300 1
Туркмения - Туркменистан 453 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 85 1
Тунис - Тунисская Республика 171 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 393 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 167 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 99 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 118 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 27 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21420 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 720 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 700 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5080 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6597 2
Средства производства 52 1
ТЭО - технико-экономическое обоснование 59 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4401 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7012 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11452 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7722 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3697 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8026 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 948 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1648 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5428 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6112 1
Экономический эффект 1315 1
ЕАЭС - Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 16 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 594 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3544 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57194 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15885 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 316 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1639 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1062 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3370 1
Английский язык 7002 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33423 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18021 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5559 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6522 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4603 1
Аудит - аудиторский услуги 3392 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8445 1
Импортозамещение - параллельный импорт 613 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 294 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2299 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2503 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 2
IDC - International Data Corporation 4968 1
Gartner - Гартнер 3650 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 1
Белые ночи САПР 21 1
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