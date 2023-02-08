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Ctrl2Go Factory5 F5 PMM F5 Predictive Maintenance & Monitoring

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.02.2023 Factory5 и «Терралинк» заключили партнерский договор 1
15.12.2022 ОДК-Авиадвигатель модернизирует функцию технического обслуживания и ремонта на продуктах Factory5 1
19.05.2022 Импортозамещение ТОиР: как управлять производственными активами с помощью российского ПО 1
20.10.2021 Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО 2
25.05.2018 Российский искусственный интеллект встроят в SAP 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Ctrl2Go и организации, системы, технологии, персоны:

Ctrl2Go - Factory5 29 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1332 1
SAP SE 5585 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 58 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 51 1
ТМХ - Рейлкомп 1 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 699 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Telesino Limited - Телесино Лимитед 1 1
Пензадизельмаш - Пензенский дизельный завод 1 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 11 1
ТМХ Аргентина 1 1
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МТЗ Трансмаш 24 1
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ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
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ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Центросвармаш 1 1
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Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
ТМХ - Трансконвертер 2 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 173 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 151 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 13 1
ТМХ - ДМЗ - Демиховский машиностроительный завод 8 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3844 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3784 4
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