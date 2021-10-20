Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО

Решение F5 PMM, предназначенное для мониторинга и прогнозирования отказов оборудования, включили в Единый реестр отечественных программ для ЭВМ и баз данных. Это третий продукт от российского разработчика аналитических решений для бизнеса Factory5 (входит в группу Ctrl2GO), зарегистрированный в реестре Минцифры.

F5 PMM — Predictive Maintenance & Monitoring — позволяет выявлять аномалии в работе оборудования, прогнозировать отказы и определять их причины, рассчитывать индекс здоровья оборудования и остаточный ресурс, а также назначать рекомендованные ремонты и обслуживание.

В ходе своей работы F5 PMM подключается к источникам данных телеметрии, собирает и обрабатывает большие данные в режиме реального времени. Для анализа данных система использует экспертные правила и математические модели. Выявленные инциденты выводятся на экран пользователя, а также могут быть переданы в сторонние системы для планирования ТОиР.

«Наша система получает наибольший отклик и интерес среди компаний, которые обладают большим объемом критичных производственных активов, — отмечает Денис Лисин, директор дивизиона продуктовых решений Factory5. — Это обусловлено тем, что остановы или отказы подобного класса оборудования тесно связаны с высокими рисками и дорогостоящими ремонтами. F5 PMM помогает заблаговременно увидеть развитие аномалии в работе оборудования, предотвратить негативные последствия для бизнеса, а также проконтролировать эффективность выполненного ремонта».

Ранее в реестр российского ПО были включены и другие продукты Factory5: интеллектуальная система управления активами F5 EAM и платформа анализа больших данных F5 Platform.