Ctrl2Go Factory5
Factory5 создает комплексные решения для управления активами и интеллектуального анализа больших данных в промышленных компаниях, формируя единую экосистему для разработки производственных решений на базе искусственного интеллекта. Продукты F5 входят в Реестр отечественного ПО и применяются в энергетической, нефтегазовой, горнодобывающей и других отраслях российской промышленности.
Ctrl2Go и организации, системы, технологии, персоны:
|Касимов Денис 22 10
|Антипов Александр 21 4
|Мень Сергей 3 3
|Шадаев Максут 1009 2
|Паршин Максим 316 2
|Лисин Денис 4 2
|Кудашев Константин 13 2
|Зорин Александр 51 1
|Дмитриев Александр 34 1
|Никитченко Анна 7 1
|Бойко Алексей 51 1
|Томилов Александр 3 1
|Соколов Павел 14 1
|Лобов Сергей 27 1
|Шпак Василий 223 1
|Касаев Сергей 27 1
|Заянц Илья 46 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Соловьев Сергей 70 1
|Смирнова Татьяна 33 1
|Тутаев Михаил 47 1
|Павловский Святослав 3 1
|Веселова Алина 2 1
|Краснов Михаил 84 1
|Синельников Александр 27 1
|Мингова Валерия 27 1
|Виноградов Артём 28 1
|Тавадзе Марина 28 1
|Данилов Михаил 31 1
|Спиридонов Иван 26 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Гваришвили Владимир 26 1
|Урусов Виктор 127 1
|Натрусов Артем 284 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Козак Николай 161 1
|Клявин Владимир 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.