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Ctrl2Go Factory5

Ctrl2Go - Factory5

Factory5 создает комплексные решения для управления активами и интеллектуального анализа больших данных в промышленных компаниях, формируя единую экосистему для разработки производственных решений на базе искусственного интеллекта. Продукты F5 входят в Реестр отечественного ПО и применяются в энергетической, нефтегазовой, горнодобывающей и других отраслях российской промышленности.

 


19.12.2024 Wone IT обеспечила защитой от кибератак цифровую платформу для грузовладельцев и перевозчиков Factory5 1
13.11.2024 Леонид Винокуров -

Леонид Винокуров, «Интерпроком»: Управление ТОиР превращается из сервисной функции в стратегическую, и это глобальный тренд

 1
10.10.2023 Российский софт оказался «дырявым» и небезопасным. Разработчики не успевают выпускать патчи – не хватает денег и опыта 1
03.08.2023 Factory5 передает Ctrl2GO Solutions разработку ПО для управления производственными активами и ТОиР 1
Рынок ИТ: итоги 2020 1
08.02.2023 Factory5 и «Терралинк» заключили партнерский договор 1
15.12.2022 ОДК-Авиадвигатель модернизирует функцию технического обслуживания и ремонта на продуктах Factory5 1
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ 1
01.11.2022 Минцифры определило три самых популярных российских Linux 1
10.10.2022 TEGRUS и Factory5 стали партнерами 1
04.10.2022 Factory5 представила сервис по анализу данных для бизнеса с помощью ИИ 1
27.09.2022 CEO Factory5 на Kazan Digital Week рассказал о преимуществах EaaS-модели для цифровизации энергетики 1
06.09.2022 «Норбит» и Factory5 займутся реализацией проектов по цифровой трансформации промышленности 1
21.07.2022 Factory5 и компания Intratool объявили о партнерстве 1
23.06.2022 Factory5 и группа компаний Bright объединят усилия в цифровой трансформации промышленности 1
19.05.2022 Импортозамещение ТОиР: как управлять производственными активами с помощью российского ПО 2
29.03.2022 Factory5 на конференции CNews: как обеспечить устойчивое управление активами в условиях санкций 1
17.01.2022 Factory5 и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
09.11.2021 Factory5 расскажет на CNews Forum, как использовать ИТ-решения в переходе на новые бизнес-модели 1
20.10.2021 Систему диагностики и предиктивной аналитики техсостояния оборудования от компании Factory5 внесли в реестр российского ПО 1
17.06.2021 Решение для интеллектуального управления активами от Factory5 вошло в реестр отечественного ПО 1
31.05.2021 Почему российские компании начали спешно цифровизировать ТОиР 1
16.03.2021 Glowbyte и Factory5 договорились о партнерстве в области внедрения аналитических решений для промышленности 1
12.11.2020 GMCS стала партнером Factory5 по внедрению ПО для промышленности 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
16.06.2020 Clover вынесла разработку платформ в отдельную компанию Factory5 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Ctrl2Go и организации, системы, технологии, персоны:

Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 10
Прогноз 1650 5
Цифра ГК 2426 3
Microsoft Corporation 24625 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 44 2
МегаФон 8805 2
8213 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Yandex - Яндекс 7340 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 13 1
Matller - Матллер 6 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
ОРТИС 2 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Biocad - Биокад 78 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Google LLC 11775 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Ланит - Comptek - Комптек 195 1
Veeam Software 318 1
UIPath 101 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 2
Химпром 22 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Проект-техника НПП 5 1
Согласие НПП 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 20 1
Транснефть 299 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
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Волмаг 1 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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