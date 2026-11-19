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Крупин Андрей
СОБЫТИЯ
|19.11.2026
|Nerpa и «Инити» подтвердили совместимость сетевого оборудования и платформы мониторинга 1
|25.11.2021
|Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
|28.12.2007
|«Никита Мобайл» погрязла в долгах 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Крупин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Степанов Юрий 5 1
|Крупин Александр 5 1
|Баранчиков Вадим 1 1
|Натрусов Артем 325 1
|Шадаев Максут 1248 1
|Чаркин Евгений 318 1
|Паршин Максим 323 1
|Бадалов Андрей 66 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Ушаков Анатолий 47 1
|Касимов Денис 23 1
|Шпак Василий 289 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Кудашев Константин 18 1
|Краснов Михаил 87 1
|Козак Николай 220 1
|Клявин Владимир 53 1
|Мацыгин Юрий 50 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Лобов Сергей 27 1
|Костин Сергей 37 1
|Барсуков Сергей 32 1
|Казарин Станислав 175 1
|Смирнова Татьяна 35 1
|Исламов Альберт 13 1
|Носенко Артем 30 1
|Иванов Никита 18 1
|Урусов Виктор 160 1
|Врацкий Андрей 177 1
|Белашева Марина 37 1
|Тутаев Михаил 57 1
|Заянц Илья 57 1
|Касаев Сергей 28 1
|Драчев Никита 10 1
|Романов Кирилл 32 1
|Лазарев Илья 27 1
|Матвиенко Нина 29 1
|Соколов Павел 15 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 787 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.