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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196935
ИКТ 15182
Организации 11669
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Marshall Capital Partners Solvo Media Group Солво Медиа Групп Solvo International Солво Интернешнл Никита Мобайл

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.06.2026 Экономисты ВШЭ научились прогнозировать рождаемость по поисковым запросам 1
27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
28.08.2022 Как создать мобильное банковское приложение под ключ 1
10.03.2022 «Касперского» изгнали из спонсоров команды Ferrari в Formula 1 1
22.10.2020 Positive Technologies помогла закрыть 11 уязвимостей в межсетевых экранах SonicWall 1
09.04.2013 Вокруг «Ростелекома» образовался мультимедийный гигант 1
13.11.2012 Объем российского рынка мобильной рекламы в 2012 г. составит $60,8 млн 1
23.07.2008 Рынок VAS в России: развлечения уступят место платежам 2
15.02.2008 СМАРТС запустил медийный сервис NewsCOM 1
28.12.2007 «Никита Мобайл» погрязла в долгах 6
25.07.2007 МТС составила десятку крупнейших контент-провайдеров 1
27.04.2007 МТС опубликовали рейтинг Топ-10 крупнейших контент-провайдеров 2
14.02.2007 МТС объявила самых крупных контент-провайдеров за 2006 год 2
12.02.2007 Россия: цифровой контент легализуется 2
09.02.2007 «Никита Мобайл» открыла представительство в Молдавии 2
23.06.2006 Россия: контент-провайдеры в зоне отчуждения? 1
13.02.2006 Финский контент-провайдер идет в "крестовый поход" на Россию 1
07.02.2006 Windows оставили без видеотонов 1
17.01.2006 Украина: статус русского языка вынесли на SMS-референдум 1
28.12.2005 Infon продан британцам? 1
11.11.2005 Контент-провайдеров построили по росту 1
22.06.2005 Россия: рынок мобильного контента "сдувается" 1
08.02.2005 Сотовики перекрывают кислород контент-провайдерам? 1
02.12.2004 Контент-провайдеры укрупнились 1
29.11.2004 Мобильный контент: рынок пошел на взлет 1
28.09.2004 В мобильниках появился КВН 1
20.07.2004 Российский рынок мобильного контента поделят посредники? 1

Публикаций - 27, упоминаний - 37

Marshall Capital Partners и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15558 11
Мобикон - Infon - Инфон 29 10
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 10
ИММО - Информ-Мобил 54 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9462 7
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 6
Next Media Group - Shamrock Games - Шемрок Геймс 14 5
МегаФон 10609 5
Elisa Saunalahti - Saunalahti Group - Saunalahti Oyj - Jippii Group 18 3
Авант Мобайл 7 3
Playfon - Плэйфон 40 2
Next Media Group - Некст Медиа 39 2
Ростелеком 10860 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
VK - Mail.ru Group 3591 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1159 2
Solvo - Солво 36 2
Forte-IT - Форте-АйТи 32 1
Enaza - Фрешстор 1 1
Bradbury Lab - Бредбери Лаб 3 1
NTT DoCoMo - Buongiorno Vitaminic SpA - Peoplesound 6 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 26 1
Кроссмедиа Солюшнз - Аэромобиль - Юнайтед ТелеКом 4 1
AeroMobile AS - AeroMobile Communications 17 1
InMedia - Инмедиа 14 1
Samsung Electronics 11001 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3306 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5585 1
Yandex - Яндекс 9098 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1615 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 1
Acronis - Акронис 486 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1732 1
АйТи 1516 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 188 1
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 2
ПраймКонсалт - Прайм консалтинг 8 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 1
Tashamit Investments 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 1
Связной ГК 1399 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 1
ГПБ - Газпромбанк 1260 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1051 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 112 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 144 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 314 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 77 1
FGI Wireless 13 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 232 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 1
Ferrari NV 158 1
Toro Rosso - команда Формула-1 2 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
Ростелеком - РТК РосТелеКонтент 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5595 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6502 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 963 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 1
Президент Украины 128 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6505 3
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 529 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29553 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17846 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9218 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26123 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22732 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61049 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12805 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8511 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7531 4
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 725 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5317 4
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 275 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5950 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12069 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7848 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9638 3
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT - Ringtone - Рингтон - мелодия для звонка 157 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34351 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26527 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4378 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4284 3
Java игры 89 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18211 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64186 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4579 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6816 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33159 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 853 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11683 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5340 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9361 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 884 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5895 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4755 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10703 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14691 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 241 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4012 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 89 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 2
AllOfMP3.com 49 1
Google Trends 24 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 1
Google Android 15152 1
Apple iOS 8537 1
Nokia Symbian OS 1408 1
Oracle Java - язык программирования 3452 1
JavaScript - JS - язык программирования 1399 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5627 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 938 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1341 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 79 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
SonicWall SonicOS 3 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 51 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 118 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
eKassir Omnichannel Digital Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Bank Payments Hub 20 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 328 1
Панкратова Оксана 42 5
Шрамко Кирилл 25 5
Тимощенко Дмитрий 16 4
Борисов Станислав 9 3
Швечков Андрей 2 2
Скрипкин Иван 2 2
Петров Кирилл 36 2
Нефедов Павел 46 2
Козлов Виталий 1 1
Дайхин Михаил 3 1
Климова Екатерина 3 1
Логинов Виктор 2 1
Мартемьянов Дмитрий 3 1
Лучкин Дмитрий 2 1
Павлюченков Дмитрий 3 1
Крупин Андрей 2 1
Артамонов Сергей 4 1
Поддерегин Андрей 1 1
Кравчук Павел 2 1
Украинцев Павел 1 1
Мазепин Дмитрий 2 1
Майко Дмитрий 1 1
Степанов Юрий 5 1
Соболев Илья 3 1
Мазепин Никита 3 1
Фоменко Николай 5 1
Хромов Руслан 4 1
Верещагин Леонид 1 1
Горелов Руслан 3 1
Гореликова Татьяна 3 1
Митрофанова Софья 18 1
Сединина Екатерина 4 1
Давыдова Аэлита 2 1
Городецкий Илья 3 1
Маклаков Алексей 2 1
Томенко Николай 1 1
Куек Каролина 4 1
Семаков Никита 1 1
Набок Оксана 1 1
Серов Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164582 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47273 5
Украина 7905 5
Европа 24906 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13758 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19370 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14761 3
Япония 13757 2
Финляндия - Финляндская Республика 3690 2
Италия - Итальянская Республика 4494 2
Россия - СФО - Новосибирск 4839 2
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 41 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18960 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54450 1
Казахстан - Республика 6000 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1421 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1239 1
Швеция - Королевство 3770 1
Америка - Американский регион 2204 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 460 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3022 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3545 1
Бразилия - Федеративная Республика 2502 1
Турция - Турецкая республика 2592 1
Россия - ПФО - Самарская область 1551 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 530 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2337 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1670 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1213 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 200 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 229 1
Эстония - Эстонская Республика 763 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 822 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 1
Латвия - Латвийская Республика 833 1
Европа Западная 1496 1
Литва - Литовская Республика 672 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5076 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18006 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3120 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57134 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33376 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2155 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3070 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2643 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6060 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10812 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3817 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6671 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3315 2
Металлы - Золото - Gold 1239 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1692 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1317 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11643 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4779 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5987 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5077 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53000 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8735 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3949 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6519 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8763 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2788 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1119 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1744 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1624 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8441 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2380 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 534 1
Национальный проект 389 1
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 228 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7005 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5619 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6658 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8022 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5709 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 681 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 165 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
Комсомольская правда ИД 81 1
Известия ИД 755 1
ComNews - Медиа-бизнес 140 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8547 4
Brand Mobile 5 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
Juniper Research 131 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 227 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 1
Финансовая элита России - премия 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453728, в очереди разбора - 727669.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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