Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Marshall Capital Partners Solvo Media Group Солво Медиа Групп Solvo International Солво Интернешнл Никита Мобайл
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 27, упоминаний - 37
Marshall Capital Partners и организации, системы, технологии, персоны:
|Панкратова Оксана 42 5
|Шрамко Кирилл 25 5
|Тимощенко Дмитрий 16 4
|Борисов Станислав 9 3
|Швечков Андрей 2 2
|Скрипкин Иван 2 2
|Петров Кирилл 36 2
|Нефедов Павел 46 2
|Козлов Виталий 1 1
|Дайхин Михаил 3 1
|Климова Екатерина 3 1
|Логинов Виктор 2 1
|Мартемьянов Дмитрий 3 1
|Лучкин Дмитрий 2 1
|Павлюченков Дмитрий 3 1
|Крупин Андрей 2 1
|Артамонов Сергей 4 1
|Поддерегин Андрей 1 1
|Кравчук Павел 2 1
|Украинцев Павел 1 1
|Мазепин Дмитрий 2 1
|Майко Дмитрий 1 1
|Степанов Юрий 5 1
|Соболев Илья 3 1
|Мазепин Никита 3 1
|Фоменко Николай 5 1
|Хромов Руслан 4 1
|Верещагин Леонид 1 1
|Горелов Руслан 3 1
|Гореликова Татьяна 3 1
|Митрофанова Софья 18 1
|Сединина Екатерина 4 1
|Давыдова Аэлита 2 1
|Городецкий Илья 3 1
|Маклаков Алексей 2 1
|Томенко Николай 1 1
|Куек Каролина 4 1
|Семаков Никита 1 1
|Набок Оксана 1 1
|Серов Александр 2 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 7
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8547 4
|Brand Mobile 5 1
|IDC - International Data Corporation 4968 1
|Juniper Research 131 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453728, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453728, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.