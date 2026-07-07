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Козлов Виталий

СОБЫТИЯ


07.07.2026 Проекты резидентов Московского кластера видеоигр и анимации привлекли финансирование от Института развития интернета 1
12.02.2007 Россия: цифровой контент легализуется 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Козлов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 27 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8540 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 275 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29569 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5324 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18233 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4171 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4387 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61203 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 530 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 759 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9641 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7855 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4758 1
Тимощенко Дмитрий 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47330 1
Россия - РФ - Российская федерация 164817 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27065 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57223 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2651 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5080 1
Национальный проект 389 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1084 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455143, в очереди разбора - 727879.
Создано именных указателей - 197187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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