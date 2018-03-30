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WAP Wireless Application Protocol Протокол беспроводной передачи данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|30.03.2018
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Мобильные трояны атакуют с помощью SMS и WAP-биллинга
ал Мобильные вредоносы начали активно использовать схемы монетизации с использованием платных SMS и WAP-биллинга. Такие данные содержатся в отчете «Лаборатории Касперского», посвященном действи
|17.08.2011
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«Билайн» перестал зарабатывать на незнании абонентов
елком» (оператор сети «Билайн») объявил об отмене премиум-тарификации передачи данных по технологии WAP. С 16 августа она отменена для пользователей авансовой системы расчетов, с 25 августа – д
|28.02.2011
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«Мегафон» перестал «обманывать» интернет-пользователей
ы были только на услуги, предоставляемые посредством точки доступа internet.gprs. Для точки доступа wap.gprs цена была значительно выше - 245 руб./МБ. Технология WAP была создана в конце
|01.06.2010
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Аудитория мобильной «Мамбы» выросла на 50%
За прошедший 2009 г. число пользователей WAP-портала «Мамба» увеличилось в два раза по сравнению с 2008 г. и превысило 1,2 млн человек
|02.02.2010
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LG запустила музыкальный WAP-портал в России
Компания LG Electronics объявила о том, что запускает на российском рынке WAP-портал «Музыкальный клуб LG», содержащий более миллиона композиций. Зайти на портал «Музы
|29.09.2009
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Beeline запустил социальную сеть Beeline Cafe в Украине
возможностью доступа и общения с помощью различных видов связи: фиксированный и мобильный интернет, WAP, MMS, SMS. Зарегистрироваться на Beeline Cafe может любой человек, независимо от того, аб
|21.08.2009
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Россия: Мобильная реклама на подъеме
ормирования», - комментируют аналитики J&P. В исследовании также отмечается тенденция усиления роли WAP-площадок и мобильных версий сайтов как рекламных каналов. Кроме того, растет активность о
|14.07.2009
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WAP в России платежеспособен
оде предыдущего исследования Wapstart было установлено, что, вопреки расхожему мнению, пользователи WAP-сайтов в большинстве своем гораздо старше школьного и студенческого возраста. В ходе втор
|13.05.2009
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WAP в России не для женщин
ает 32 млн человек. Результаты исследования опровергают представления о том, что типичную аудиторию WAP-сайтов составляют тинейджеры с низкой покупательской способностью. Исследование проводило
|24.03.2009
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WapStart запустила сервис для быстрой раскрутки wap-сайтов
Компания WapStart объявила о том, что разработала инструмент для мгновенной раскрутки wap-сайтов. Сервис WOW! реализован в рамках каталога мобильных ресурсов Top WapStart (top.wapstart.ru). В отличие от веба, поисковые системы мобильного интернета не столь развиты. Поэтому основ
|21.01.2009
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Мобильный интернет: когда исчезнет WAP?
точки зрения посещаемости или адаптации под мобильные устройства. Так, по оценке компании WapStart, WAP-сайтов, генерирующих 90% трафика, учитываемого сервисами статистики, и имеющих суточную п
|13.11.2008
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Абоненты «Билайна» смогут пополнить счет через интернет и WAP-порталы
ате чего главным нововведением стала возможность управления «Мобильными платежами» через интернет и WAP-порталы. Теперь зарегистрировать пластиковую карту, пополнить свой баланс и баланс другог
|25.07.2008
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Запущена WAP-версия Loveplanet.ru
Состоялся запуск WAP-версии сайта знакомств и общения Loveplanet.ru - wap.loveplanet.ru. Теперь пользов
|03.07.2008
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«Рамблер» и IMHO VI подписали контракт на продажу WAP-рекламы
Группа компаний «Рамблер Медиа» и IMHO VI, интернет-рекламное агентство России, подписали контракт на продажу WAP-рекламы. По прогнозам британской исследовательской компании Juniper Research, ежегодный рост рынка мобильной рекламы составит 42%, достигнув объема $2 млрд. к 2013 г. eMarketer ожидает, что
|11.06.2008
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Мобильный поиск «Яндекса» установлен на wap-портале МТС
Компания «Яндекс» объявила о том, что ее мобильный поиск установлен на wap-портале МТС. С помощью нового сервиса можно искать как по всему интернету, так и по мобильному контенту на wap.mts.ru. Содержимое любого ресурса интернета корректно отображается на в
|10.06.2008
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МТС и Yandex представили новый поисковый сервис
Компании МТС и «Яндекс» объявили о запуске на WAP-портале МТС нового поискового сервиса. Услуга «Суперпоиск» предоставляет возможность одно
|07.06.2008
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ЕТК запустил wap-сервис для футбольных болельщиков
Специально для футбольных болельщиков с 7 июня 2008 г. на wap.etk.ru открываются новые разделы. Теперь программу трансляций игр и свежие новости с матчей чемпионата Европы по футболу можно будет узнать с мобильного телефона. Там же можно найти краткое
|29.05.2008
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Infon разработал wap-портал для «Билайна»
Контент-провайдер Infon разработал wap-портал в рамках проекта «Мобильная мама» для ОАО «ВымпелКом» («Билайн»). На нем будет размещаться специализированная информация, предназначенная молодым родителям. В проект также входят спе
|21.05.2008
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Социальные сети вытесняют WAP с мобильников
действительно единая сеть, когда человек может выбрать любое устройство для доступа к ней». На долю WAP приходится все меньше трафика мобильного интернета Согласно исследованиям, российские пол
|16.05.2008
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Infon составил рейтинг посещаемости WAP-портала
Контент провайдер Infon обнародовал данные по посещаемости своего WAP-портала абонентами сотовых операторов за первый квартал 2008 г. Рейтинг возглавил «Билайн» - 28,63%, затем расположились МТС - 23,22%, «МегаФон» - 16,23%, Tele2 - 10,25%, операторы Казахста
|30.04.2008
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Новые сервисы Mail.ru появились на WAP-портале МТС
Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» и портал Mail.ru объявили о том, что расширяют список сервисов Mail.ru, доступных для абонентов МТС на wap.mts.ru: в специальном разделе портала представлена «Почта@Mail.ru», самая большая коллекция видеороликов «Видео@Mail.ru» и социальный сервис «МойМир@Mail.ru». Новые сервисы дополнили запуще
|28.04.2008
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Photofile.ru и МТС запустили новый wap-проект
Национальный фотохостинг Photofile.ru и компания «Мобильные ТелеСистемы» объявлили о запуске wap-сайта wap.photofile.ru. Пользователи wap.photofile.ru смогут загружать свои
|11.04.2008
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Infon поделил WAP/GPRS-трафик с пятью сотовыми операторами
Контент-провайдер Infon (ЗАО «Мобикон») заключил договоры о делении доходов от WAP/GPRS трафика с крупнейшими операторами сотовой связи - МТС, МТС-Украина, СМАРТС, life:) и
|10.04.2008
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i-Free запустил в Индии WAP-портал
Компания i-Free, входящая в число лидеров рынка контент-услуг России, Украины и Казахстана, вышла на рынок Индии. Провайдер запустил в Индии WAP-портал локальных новостей делового и финансового характера от телеканала CNBC. Портал доступен абонентам крупнейшего индийского оператора Airtel.
|01.04.2008
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«Теле2 Санкт-Петербург» запускает WAP-портал
С 1 апреля 2008 года «Tеле2 Санкт-Петербург» запускает WAP-портал wap.podarok.tele2.ru. Абоненты оператора получают возможность скачать с
|25.03.2008
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Госуслуги пришли в мобильники
который реализуется в городе с октября прошлого года и представляет собой комплекс мобильных SMS- и WAP-сервисов, интегрированных с единой автоматизированной системой документооборота и геоинфо
|04.02.2008
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Мобильная «Афиша@Mail.Ru» расскажет о мероприятиях в 52 городах России
ормацию о мероприятиях, проходящих в 52 городах России. Мобильная версия «Афиши» доступна по адресу wap.afisha.mail.ru или по ссылке с главной страницы мобильного портала – wap.mail.ru.
|11.01.2008
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Завершено тестирование сервиса wap.VideoRadar.ru
Мобильный сайт wap.VideoRadar.ru объявил о том, что 9 января 2008 г. была закончена отточка функционала, а также тестирование и отладка бета-версии. Сайт wap.VideoRadar.ru является мобильным видеосерви
|21.12.2007
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У пользователей Mail.Ru появились мобильные чаты
явила о выходе мобильной версии проекта «Чаты@Mail.Ru». Мобильная версия «Чатов» доступна по адресу wap.chat.mail.ru или по ссылке с главной страницы мобильного портала – wap.mail.ru. В
|28.11.2007
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МТС запустила социальную сеть на своем WAP-портале
Компания МТС объявила о запуске социальной сети «МТС-Сити» на своем WAP-портале. Зарегистрированные в сети абоненты получают возможность вести свои блоги, исполь
|03.10.2007
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Реклама добралась до мобильников россиян
каналов уже объявил «ВымпелКом». Реклама будет доступна всем абонентам сети «Билайн» в России через WAP-портал, USSD-портал, универсальный автоответчик IVR, проект «Хамелеон». В «ВымпелКоме» за
|12.09.2007
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Rambler обновил свой WAP-портал
Компания Rambler выпустила новую версию мобильного портала wap.rambler.ru. Для доступа к WAP-порталу Rambler с сотового телефона понадобится лишь
|21.08.2007
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GoGo запустил поиск по Wap-сайтам
Поисковый сервис GoGo.Ru запускает поиск по российским WAP-сайтам. Он работает с телефонами, поддерживающими WAP версии 1.2 и выше, а также к
|17.08.2007
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«МТС-Украина» запустила «Мобильную почту»
Оператор мобильной связи «МТС-Украина» объявил о запуске сервиса «Мобильная почта» на WAP-портале компании. Сервис «Мобильная почта» представляет собой персональный WAP-портал, на
|26.07.2007
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Мобильный Livejournal: теперь на wap-портале МТС
ТС), оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает о том, что впервые в России посетители wap-портала МТС смогут воспользоваться мобильной версией самого популярного в России сервиса
|19.07.2007
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А1 выходит на рынок WAP-рекламы
а о старте нового направления — рекламы в мобильном интернете. Выход контент-провайдера А1 на рынок WAP-рекламы ознаменован завершением разработки платформенного решения MasterClick для проведе
|18.07.2007
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Acorp представил новые продукты для построения беспроводной сети
В ассортименте компании Acorp появились новые продукты: точка доступа WAP-G и маршрутизатор WR-G+. Точка доступа Acorp WAP-G позволяет организовать беспрово
|02.07.2007
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Владельцы мобильников получили мобильную «Мамбу»
Открылась бета-версия wap-сайта популярного портала знакомств Mamba.ru. Несмотря на то, что возможности wap–
|18.06.2007
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A1 выставил wap-баннерообмен на аукцион
вый альтернативый контент-провайдер A1 сообщил о продаже одной из наиболее крупных в своем сегменте wap-баннерообменной сети 1MBN. Продажа проводится в форме открытых торгов на интернет-аукцион
|18.06.2007
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1MBN: wap-баннерообменная сеть выставлена на аукцион
дить с 18 июня по 2 июля 2007 года на сайте Molotok.ru. Напомним, 1MBN - одна из самых крупных сетей в мобильном интернете. На данный момент партнерская база сети состоит более чем из 2 тыс. активных wap-сайтов и имеет актив более чем в 200 тыс. показов баннеров в сутки. Чтобы не снижать темпы развития сети и лояльности партнеров, все участники торгов будут выбираться только из числа профес
WAP и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 43
|Набоков Сергей 27 17
|Наумов Станислав 30 14
|Попова Мария 141 14
|Рожковский Кирилл 14 9
|Москалева Татьяна 73 8
|Тимощенко Дмитрий 16 8
|Малафеев Андрей 52 8
|Бородин Владимир 20 8
|Демидов Михаил 134 7
|Константинов Константин 32 7
|Петров Кирилл 36 7
|Панкратова Оксана 42 6
|Бокарев Тимофей 36 6
|Кусков Денис 221 6
|Ройтберг Павел 40 6
|Ткачук Лариса 53 5
|Муртазин Эльдар 74 5
|Клинаичев Андрей 33 5
|Зобнина Маргарита 54 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Симонов Игорь 103 4
|Савватин Максим 66 4
|Погребинский Антон 45 4
|Проколов Роман 48 4
|Жуков Михаил 39 4
|Володин Роман 32 4
|Романенко Роман 21 4
|Никитин Николай 24 4
|Хохлова Зинаида 13 4
|Логачёв Сергей 4 4
|Акулич Марина 4 4
|Потапова Наталья 4 4
|Федорова Юлия 8 4
|Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 4
|Умаров Михаил 56 4
|Прянишников Николай 316 4
|Ершова Элеонора 67 4
|Бронецкий Андрей 21 3
|Менькова Татьяна 62 3
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