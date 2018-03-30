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WAP Wireless Application Protocol Протокол беспроводной передачи данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.03.2018 Мобильные трояны атакуют с помощью SMS и WAP-биллинга

ал Мобильные вредоносы начали активно использовать схемы монетизации с использованием платных SMS и WAP-биллинга. Такие данные содержатся в отчете «Лаборатории Касперского», посвященном действи
17.08.2011 «Билайн» перестал зарабатывать на незнании абонентов

елком» (оператор сети «Билайн») объявил об отмене премиум-тарификации передачи данных по технологии WAP. С 16 августа она отменена для пользователей авансовой системы расчетов, с 25 августа – д
28.02.2011 «Мегафон» перестал «обманывать» интернет-пользователей

ы были только на услуги, предоставляемые посредством точки доступа internet.gprs. Для точки доступа wap.gprs цена была значительно выше - 245 руб./МБ. Технология WAP была создана в конце
01.06.2010 Аудитория мобильной «Мамбы» выросла на 50%

За прошедший 2009 г. число пользователей WAP-портала «Мамба» увеличилось в два раза по сравнению с 2008 г. и превысило 1,2 млн человек
02.02.2010 LG запустила музыкальный WAP-портал в России

Компания LG Electronics объявила о том, что запускает на российском рынке WAP-портал «Музыкальный клуб LG», содержащий более миллиона композиций. Зайти на портал «Музы
29.09.2009 Beeline запустил социальную сеть Beeline Cafe в Украине

возможностью доступа и общения с помощью различных видов связи: фиксированный и мобильный интернет, WAP, MMS, SMS. Зарегистрироваться на Beeline Cafe может любой человек, независимо от того, аб
21.08.2009 Россия: Мобильная реклама на подъеме

ормирования», - комментируют аналитики J&P. В исследовании также отмечается тенденция усиления роли WAP-площадок и мобильных версий сайтов как рекламных каналов. Кроме того, растет активность о
14.07.2009 WAP в России платежеспособен

оде предыдущего исследования Wapstart было установлено, что, вопреки расхожему мнению, пользователи WAP-сайтов в большинстве своем гораздо старше школьного и студенческого возраста. В ходе втор
13.05.2009 WAP в России не для женщин

ает 32 млн человек. Результаты исследования опровергают представления о том, что типичную аудиторию WAP-сайтов составляют тинейджеры с низкой покупательской способностью. Исследование проводило
24.03.2009 WapStart запустила сервис для быстрой раскрутки wap-сайтов

Компания WapStart объявила о том, что разработала инструмент для мгновенной раскрутки wap-сайтов. Сервис WOW! реализован в рамках каталога мобильных ресурсов Top WapStart (top.wapstart.ru). В отличие от веба, поисковые системы мобильного интернета не столь развиты. Поэтому основ
21.01.2009 Мобильный интернет: когда исчезнет WAP?

точки зрения посещаемости или адаптации под мобильные устройства. Так, по оценке компании WapStart, WAP-сайтов, генерирующих 90% трафика, учитываемого сервисами статистики, и имеющих суточную п
13.11.2008 Абоненты «Билайна» смогут пополнить счет через интернет и WAP-порталы

ате чего главным нововведением стала возможность управления «Мобильными платежами» через интернет и WAP-порталы. Теперь зарегистрировать пластиковую карту, пополнить свой баланс и баланс другог
25.07.2008 Запущена WAP-версия Loveplanet.ru

Состоялся запуск WAP-версии сайта знакомств и общения Loveplanet.ru - wap.loveplanet.ru. Теперь пользов
03.07.2008 «Рамблер» и IMHO VI подписали контракт на продажу WAP-рекламы

Группа компаний «Рамблер Медиа» и IMHO VI, интернет-рекламное агентство России, подписали контракт на продажу WAP-рекламы. По прогнозам британской исследовательской компании Juniper Research, ежегодный рост рынка мобильной рекламы составит 42%, достигнув объема $2 млрд. к 2013 г. eMarketer ожидает, что
11.06.2008 Мобильный поиск «Яндекса» установлен на wap-портале МТС

Компания «Яндекс» объявила о том, что ее мобильный поиск установлен на wap-портале МТС. С помощью нового сервиса можно искать как по всему интернету, так и по мобильному контенту на wap.mts.ru. Содержимое любого ресурса интернета корректно отображается на в
10.06.2008 МТС и Yandex представили новый поисковый сервис

Компании МТС и «Яндекс» объявили о запуске на WAP-портале МТС нового поискового сервиса. Услуга «Суперпоиск» предоставляет возможность одно
07.06.2008 ЕТК запустил wap-сервис для футбольных болельщиков

Специально для футбольных болельщиков с 7 июня 2008 г. на wap.etk.ru открываются новые разделы. Теперь программу трансляций игр и свежие новости с матчей чемпионата Европы по футболу можно будет узнать с мобильного телефона. Там же можно найти краткое
29.05.2008 Infon разработал wap-портал для «Билайна»

Контент-провайдер Infon разработал wap-портал в рамках проекта «Мобильная мама» для ОАО «ВымпелКом» («Билайн»). На нем будет размещаться специализированная информация, предназначенная молодым родителям. В проект также входят спе
21.05.2008 Социальные сети вытесняют WAP с мобильников

действительно единая сеть, когда человек может выбрать любое устройство для доступа к ней». На долю WAP приходится все меньше трафика мобильного интернета Согласно исследованиям, российские пол
16.05.2008 Infon составил рейтинг посещаемости WAP-портала

Контент провайдер Infon обнародовал данные по посещаемости своего WAP-портала абонентами сотовых операторов за первый квартал 2008 г. Рейтинг возглавил «Билайн» - 28,63%, затем расположились МТС - 23,22%, «МегаФон» - 16,23%, Tele2 - 10,25%, операторы Казахста
30.04.2008 Новые сервисы Mail.ru появились на WAP-портале МТС

Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» и портал Mail.ru объявили о том, что расширяют список сервисов Mail.ru, доступных для абонентов МТС на wap.mts.ru: в специальном разделе портала представлена «Почта@Mail.ru», самая большая коллекция видеороликов «Видео@Mail.ru» и социальный сервис «МойМир@Mail.ru». Новые сервисы дополнили запуще
28.04.2008 Photofile.ru и МТС запустили новый wap-проект

Национальный фотохостинг Photofile.ru и компания «Мобильные ТелеСистемы» объявлили о запуске wap-сайта wap.photofile.ru. Пользователи wap.photofile.ru смогут загружать свои
11.04.2008 Infon поделил WAP/GPRS-трафик с пятью сотовыми операторами

Контент-провайдер Infon (ЗАО «Мобикон») заключил договоры о делении доходов от WAP/GPRS трафика с крупнейшими операторами сотовой связи - МТС, МТС-Украина, СМАРТС, life:) и
10.04.2008 i-Free запустил в Индии WAP-портал

Компания i-Free, входящая в число лидеров рынка контент-услуг России, Украины и Казахстана, вышла на рынок Индии. Провайдер запустил в Индии WAP-портал локальных новостей делового и финансового характера от телеканала CNBC. Портал доступен абонентам крупнейшего индийского оператора Airtel.
01.04.2008 «Теле2 Санкт-Петербург» запускает WAP-портал

С 1 апреля 2008 года «Tеле2 Санкт-Петербург» запускает WAP-портал wap.podarok.tele2.ru. Абоненты оператора получают возможность скачать с

25.03.2008 Госуслуги пришли в мобильники

который реализуется в городе с октября прошлого года и представляет собой комплекс мобильных SMS- и WAP-сервисов, интегрированных с единой автоматизированной системой документооборота и геоинфо
04.02.2008 Мобильная «Афиша@Mail.Ru» расскажет о мероприятиях в 52 городах России

ормацию о мероприятиях, проходящих в 52 городах России. Мобильная версия «Афиши» доступна по адресу wap.afisha.mail.ru или по ссылке с главной страницы мобильного портала – wap.mail.ru.

11.01.2008 Завершено тестирование сервиса wap.VideoRadar.ru

Мобильный сайт wap.VideoRadar.ru объявил о том, что 9 января 2008 г. была закончена отточка функционала, а также тестирование и отладка бета-версии. Сайт wap.VideoRadar.ru является мобильным видеосерви
21.12.2007 У пользователей Mail.Ru появились мобильные чаты

явила о выходе мобильной версии проекта «Чаты@Mail.Ru». Мобильная версия «Чатов» доступна по адресу wap.chat.mail.ru или по ссылке с главной страницы мобильного портала – wap.mail.ru. В

28.11.2007 МТС запустила социальную сеть на своем WAP-портале

Компания МТС объявила о запуске социальной сети «МТС-Сити» на своем WAP-портале. Зарегистрированные в сети абоненты получают возможность вести свои блоги, исполь
03.10.2007 Реклама добралась до мобильников россиян

каналов уже объявил «ВымпелКом». Реклама будет доступна всем абонентам сети «Билайн» в России через WAP-портал, USSD-портал, универсальный автоответчик IVR, проект «Хамелеон». В «ВымпелКоме» за
12.09.2007 Rambler обновил свой WAP-портал

Компания Rambler выпустила новую версию мобильного портала wap.rambler.ru. Для доступа к WAP-порталу Rambler с сотового телефона понадобится лишь
21.08.2007 GoGo запустил поиск по Wap-сайтам

Поисковый сервис GoGo.Ru запускает поиск по российским WAP-сайтам. Он работает с телефонами, поддерживающими WAP версии 1.2 и выше, а также к
17.08.2007 «МТС-Украина» запустила «Мобильную почту»

Оператор мобильной связи «МТС-Украина» объявил о запуске сервиса «Мобильная почта» на WAP-портале компании. Сервис «Мобильная почта» представляет собой персональный WAP-портал, на
26.07.2007 Мобильный Livejournal: теперь на wap-портале МТС

ТС), оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает о том, что впервые в России посетители wap-портала МТС смогут воспользоваться мобильной версией самого популярного в России сервиса

19.07.2007 А1 выходит на рынок WAP-рекламы

а о старте нового направления — рекламы в мобильном интернете. Выход контент-провайдера А1 на рынок WAP-рекламы ознаменован завершением разработки платформенного решения MasterClick для проведе
18.07.2007 Acorp представил новые продукты для построения беспроводной сети

В ассортименте компании Acorp появились новые продукты: точка доступа WAP-G и маршрутизатор WR-G+. Точка доступа Acorp WAP-G позволяет организовать беспрово
02.07.2007 Владельцы мобильников получили мобильную «Мамбу»

Открылась бета-версия wap-сайта популярного портала знакомств Mamba.ru. Несмотря на то, что возможности wap
18.06.2007 A1 выставил wap-баннерообмен на аукцион

вый альтернативый контент-провайдер A1 сообщил о продаже одной из наиболее крупных в своем сегменте wap-баннерообменной сети 1MBN. Продажа проводится в форме открытых торгов на интернет-аукцион
18.06.2007 1MBN: wap-баннерообменная сеть выставлена на аукцион

дить с 18 июня по 2 июля 2007 года на сайте Molotok.ru. Напомним, 1MBN - одна из самых крупных сетей в мобильном интернете. На данный момент партнерская база сети состоит более чем из 2 тыс. активных wap-сайтов и имеет актив более чем в 200 тыс. показов баннеров в сутки. Чтобы не снижать темпы развития сети и лояльности партнеров, все участники торгов будут выбираться только из числа профес

Публикаций - 1531, упоминаний - 2208

WAP и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 314
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 180
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 168
Lenovo Motorola 3566 156
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 143
МегаФон 10742 140
Siemens AG - Siemens Group 2673 119
Samsung Electronics 11065 118
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 77
Microsoft Corporation 25775 63
LG Electronics 3735 59
Sony 6739 59
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 50
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 42
Motorola Inc 1156 38
IBM - International Business Machines Corp 9699 38
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 36
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 36
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 36
Vodafone Group 1412 33
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 33
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 33
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 28
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 27
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 26
Philips 2099 26
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 26
ИММО - Информ-Мобил 54 25
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 25
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 25
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 23
Fly 214 22
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 21
HP - Hewlett-Packard 3662 21
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 20
VK - Mail.ru Group 3602 19
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 19
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 19
Yahoo! 3726 18
Webmoney - Вебмани.Ру 547 18
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 37
Евросеть 1421 20
Dixis - Диксис - Dиксис 371 17
Россети Ленэнерго 1699 17
Совкомбанк Совесть 279 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
Связной ГК 1401 11
Visa International 1993 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
Carl Zeiss AG 307 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Гута ГК 34 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Альфа-Банк 1979 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
Ford 435 6
Евросеть - Техмаркет 81 5
101Hotels.com 456 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 5
Yamaha - Ямаха 110 5
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 5
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Mobil - Мобил 52 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
Delta Air Lines - авиакомпания 90 3
SprintNet - Спринтнет - терминальная сеть 15 3
Adidas - Адидас 170 3
Hyundai Motor Company 436 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Альфа-Групп 745 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 2
Правительство Тайваня 48 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Президент Украины 128 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минтруд РФ - Управление Федеральной службы занятости Красноярского края 1 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 26 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 388
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 53
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 7
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ФПКК - Федерация профсоюзов Красноярского края 1 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
WiMAX Forum 69 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ВЛКСМ - Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи - Союз коммунистической молодежи - Комсомол 3 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 798
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 623
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 535
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 516
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 360
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 261
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 232
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 221
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 209
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 191
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 178
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 171
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 160
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 159
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 145
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 142
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 138
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 137
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 134
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 129
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 127
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 126
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 118
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 117
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 105
Полифония - Polyphony 254 104
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 103
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 557 99
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 95
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 94
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 90
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 87
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 87
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 80
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 77
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 76
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 76
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1013 75
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 70
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 69
Oracle Java - язык программирования 3469 249
Microsoft Windows 2000 8678 87
Nokia Symbian OS 1411 78
Samsung SVR-диктофон 464 65
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 63
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 58
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 39
Microsoft Windows 16882 39
Microsoft Outlook 1506 39
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 37
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 33
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 32
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 28
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 28
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 24
Opera Browser - Браузер 1050 23
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 22
Microsoft Office 4170 22
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 22
Linux OS 11533 21
Nokia 7650 63 20
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 20
Apple iPhone 6 4861 20
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 19
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 19
Nokia Sseries - серия телефонов 149 19
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 18
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 18
Microsoft Windows NT 890 17
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 16
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 16
Nokia Nseries 538 15
МегаФон - GSMЛайт 50 15
Lenovo Motorola Timeport Personal Interactive Communicator 38 15
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 15
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 14
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 14
Ксенин Алекс 311 43
Набоков Сергей 27 17
Наумов Станислав 30 14
Попова Мария 141 14
Рожковский Кирилл 14 9
Москалева Татьяна 73 8
Тимощенко Дмитрий 16 8
Малафеев Андрей 52 8
Бородин Владимир 20 8
Демидов Михаил 134 7
Константинов Константин 32 7
Петров Кирилл 36 7
Панкратова Оксана 42 6
Бокарев Тимофей 36 6
Кусков Денис 221 6
Ройтберг Павел 40 6
Ткачук Лариса 53 5
Муртазин Эльдар 74 5
Клинаичев Андрей 33 5
Зобнина Маргарита 54 5
Рейман Леонид 1065 5
Симонов Игорь 103 4
Савватин Максим 66 4
Погребинский Антон 45 4
Проколов Роман 48 4
Жуков Михаил 39 4
Володин Роман 32 4
Романенко Роман 21 4
Никитин Николай 24 4
Хохлова Зинаида 13 4
Логачёв Сергей 4 4
Акулич Марина 4 4
Потапова Наталья 4 4
Федорова Юлия 8 4
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 4
Умаров Михаил 56 4
Прянишников Николай 316 4
Ершова Элеонора 67 4
Бронецкий Андрей 21 3
Менькова Татьяна 62 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 529
Европа 24964 195
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 187
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 181
Финляндия - Финляндская Республика 3697 121
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 117
Япония 13807 85
Германия - Федеративная Республика 13221 80
Азия - Азиатский регион 5920 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 69
Франция - Французская Республика 8177 63
Южная Корея - Республика 7052 62
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 62
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 61
Швеция - Королевство 3782 59
Украина 7928 56
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 54
Италия - Итальянская Республика 4508 41
Испания - Королевство 3840 30
Нидерланды 3746 28
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 26
Сингапур - Республика 1953 24
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 22
Китай - Тайвань 4245 22
Европа Западная 1496 22
Индия - Bharat 5870 20
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 19
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 19
Франция - Канны 114 18
Норвегия - Королевство 1858 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 18
Израиль 2856 18
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 18
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 17
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 17
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 17
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 142
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 117
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 96
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 94
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 67
Английский язык 7030 65
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 56
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 55
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 55
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 54
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 43
Ergonomics - Эргономика 1755 43
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 42
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 40
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 39
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 39
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 34
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 27
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 25
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 25
Видеокамера - Видеосъёмка 720 23
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 21
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 19
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 18
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 18
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 18
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 17
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allNetDevices 160 12
CNET Networks - CNET News 1643 9
FT - Financial Times 1296 7
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 5
SiliconValley.com - SV.com 239 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
ComNews - Медиа-бизнес 142 5
Cellular News 234 4
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 4
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 4
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 3
Computer Weekly 376 3
Telecom.paper 194 3
HPC.ru 117 3
ZDnet 663 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
РИА Новости 1033 3
NYT - The New York Times 1100 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Inquirer 463 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
New Scientist 1448 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 2
Мобильные системы 118 2
9to5Mac 70 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 2
MacWorld 134 2
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VNUNet.com 214 2
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
Mobile Research Group 87 6
Forrester Research 834 6
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SmartMarketing 74 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
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Informa - Ovum - Omdia 156 3
NPD DisplaySearch 285 2
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Bear Stearns 79 2
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Strand Consult 9 2
Интерфакс - Финмаркет 26 2
Juniper Research 131 2
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Strategy Analytics 285 2
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Moody's Investors Service 136 1
In-Stat/MDR 74 1
Allied Business Intelligence 16 1
Aberdeen Group 53 1
MultiMedia Intelligence 4 1
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MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Brand Mobile 5 1
Top10VPN 6 1
Shosteck Group 5 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 7
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
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Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
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CeBIT 614 22
Связь-Экспокомм 276 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
Международный женский день - 8 марта 418 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Photokina 60 1
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PC Expo 36 1
День знаний - 1 сентября 42 1
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Mobile Insights 4 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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