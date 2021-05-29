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WAP
Wireless Application Protocol
Протокол беспроводной передачи данных


29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
08.08.2019 «Доктор Веб»: троянца-кликера из Google Play установили свыше 100 млн пользователей Android 1
30.03.2018 Мобильные трояны атакуют с помощью SMS и WAP-биллинга 2
28.07.2016 5nine Software представил Cloud Security v8 для Microsoft Hyper-V 1
30.12.2013 Контент-провайдер «Темафон» перешел на российскую платформу Wings 1
03.09.2013 7 смартфонов и телефонов, которые навсегда изменили наш мир 2
01.08.2013 От электронного правительства к мобильному: старт дан 1
24.07.2013 Замена гудков на мелодии приносит МТС миллиарды 1
11.07.2013 Net Element приобретает сеть терминалов Quickpay 1
28.03.2013 Philips E1500: телефон за тысячу рублей с поддержкой двух SIM-карт 1
28.03.2013 Онлайн-ритейл: как гарантировать безопасность 1
23.11.2012 Запрещенная и разрешенная эротика в сети «Билайн». ПРИМЕРЫ 1
09.11.2012 «Мегафон» «озолотил» жену одного из топ-менеджеров 1
12.09.2012 «Мегафон» отоварился цифровым контентом у Усманова 1
27.08.2012 Обзор защищенного смартфона Sony Xperia go: солнце, воздух и вода - нам не страшно ничего 1
21.02.2012 Система интернет-банкинга «Инист Банк-Клиент» оснащена поддержкой «Рутокен PINPad» 1
08.12.2011 Fly TS100: мобильный телефон с поддержкой трех SIM-карт 1
28.10.2011 «Билайн» запустил тарифную опцию «Интернет-роуминг для BIS» 1
14.09.2011 Tоп-10 обманов и просчетов сотовых операторов в Москве 6
17.08.2011 «Билайн» перестал зарабатывать на незнании абонентов 9
21.07.2011 Обзор трех сотовых телефонов Explay: новый виток эволюции 1
19.07.2011 Обзор мобильного телефона Explay Q230: телевизор в кармане 1
15.06.2011 Tele2 запустил услугу «Tele2 Чат» 2
14.06.2011 В 2011 г. российский рынок мобильной рекламы вырастет на 43% 1
27.05.2011 A1-Systems реализовала проект статического SIM-меню для абонентов «Tele2 Казахстан» 1
14.04.2011 «Билайн» снизил цены на социальном тарифе «Со-общение» 1
31.03.2011 Столичный «МегаФон» разработал новое приложение для iPhone 1
28.02.2011 «Мегафон» перестал «обманывать» интернет-пользователей 14
28.02.2011 «МегаФон» вводит единую точку доступа к мобильному интернету 1
28.02.2011 Первый взгляд на бизнес-смартфон Nokia E7: лебединая песня Symbian 1
08.02.2011 «Банк Русский Стандарт» и МТС представили кобрендовые банковские карты 1
28.12.2010 «МегаФон» обновил услугу мобильного телевидения 1
08.11.2010 Tele2 пришёл в Армавир и Новокубанск 1
22.07.2010 Ураган обрушил 10 тонн металла на московский дата-центр. ФОТО 1
21.07.2010 Смартфоны и коммуникаторы: хиты продаж июня 2010 2
15.07.2010 «Скай Линк» закрыл свою платформу мобильного контента 1
28.06.2010 Представлен бюджетный тачфон от Fly 1
23.06.2010 Motorola выпустила решение для эволюции сетей WiMAX 2
01.06.2010 Аудитория мобильной «Мамбы» выросла на 50% 2
20.05.2010 МТС выпустила бесплатное приложение для просмотра ТВ на iPhone 1

Публикаций - 115, упоминаний - 164

WAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 14
Apple Inc - Эппл Рус 7707 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 5
Samsung Electronics 5677 5
Lenovo Motorola 1006 4
Nokia Corporation 2439 4
VK - Mail.ru Group 2483 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
I-Free 69 3
Скай Линк - Skylink 503 3
SPB Software 47 2
HTC Corporation 1191 2
SPB TV 43 2
Siemens AG - Сименс Россия 656 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
PayPal 441 2
Philips 719 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 2
Explay - Эксплей 165 2
Fly 123 2
Microsoft Corporation 11095 2
ИММО - Информ-Мобил 6 2
Sony Ericsson 473 2
Qualcomm Technologies 1003 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Twitter 2204 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Сонет 17 1
ZED+ Temafon - Темафон 14 1
Рустелеком ТК 197 1
NetCAT - НетКэт 34 1
RBK Money 75 1
5nine Software 11 1
Telefonica O2 UK 68 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 68 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
Русский стандарт Банк 302 2
Carl Zeiss 179 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 8 1
UMG - Universal Music Group 86 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 84 1
Sony Music Entertainment 41 1
ВТБ24 583 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Net Element - NETE 49 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
American Express 172 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Евросеть 886 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1125 1
Marshall Capital Partners 63 1
Adidas 96 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
World Bank Group - Всемирный банк 129 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 16
3G - Стандарт мобильной связи 3736 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 12
FM-радиовещание - FM-тюнер 478 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 10
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 9
MP3 654 8
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 474 5
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 5
AAC - Advanced Audio Coding 187 5
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 84 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
WMA - Windows Media Audio 305 3
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 141 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 383 3
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 309 3
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 481 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 3
QWERTY-клавиатура 197 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
WAV - Waveform Audio File Format 189 2
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 24 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
Smartphone - Смартфон 773 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 45 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
Nano-SIM 121 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 9
Symbian OS 776 8
Google Android 10751 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 977 6
Мамба - Mamba - Служба знакомств 70 6
Java - Язык программирования 1177 6
Opera Mini 189 5
Apple iOS 5742 5
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Skype 1469 3
Apple - App Store 2198 3
ICQ 498 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 3
Microsoft Outlook 645 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 2
BSS BS-Client ДБО 110 2
Microsoft Edge - Браузер 980 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Google Maps - Карты Google 400 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 114 2
Nokia N - серия 243 2
Google Talk - Google Chat 116 1
Microsoft Cloud 7 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 90 1
TP-Link OneMesh 6 1
Sony Xperia 113 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Google Search - Google Поиск 29 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
HTC Touch Diamond 29 1
Sony Walkman 82 1
Apple iPad 3263 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
Google QuickOffice 38 1
Microsoft Windows Azure Pack 12 1
Trend Micro Deep Security 33 1
Visa Electron 49 1
Актив - Рутокен PINPad 12 1
Philips Xenium - серия телефонов 18 1
Демидов Михаил 125 2
Ткачук Лариса 44 2
Бронецкий Андрей 12 2
Кочетков Владислав 137 2
Steve Jobs - Стив Джобс 707 2
Усманов Алишер 241 2
Кусков Денис 150 2
Таврин Иван 83 2
Пилюгин Игорь 4 1
Герчук Михаил 87 1
Бородин Владимир 5 1
Васильев Дмитрий 40 1
Фирер Олег 18 1
Пестерева Ольга 11 1
Ройтберг Павел 31 1
Морошкин Александр 106 1
Айбашева Анна 91 1
Данилов Егор 8 1
Чупрынин Александр 2 1
Малков Константин 3 1
Ноздрин Алексей 9 1
Рыжиков Сергей 96 1
Брюквин Юрий 196 1
Сергеев Дмитрий 52 1
Дубовсков Андрей 82 1
Горелов Дмитрий 51 1
Артамонова Анна 127 1
Делицын Леонид 94 1
Врублевский Павел 75 1
Самойлов Юрий 55 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Рейман Леонид 411 1
Чичваркин Евгений 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
Украина 3372 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Европа 3759 4
Россия - Краснодарский край 914 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Россия - Сочи 912 3
Япония 2788 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Южная Корея - Республика 1461 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - Краснодар 1040 2
Италия - Итальянская Республика 1388 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 2
Россия - Новгородская область 287 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Латинская Америка 724 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Индия - Республика 2173 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Испания - Королевство 1255 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Восточная Европа 1679 1
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
США - Хьюстон 25 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Русский язык 983 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 5
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
Россия 24 - телеканал 86 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 3
CNews Analytics 1990 1
Gartner 2192 1
Nielsen Holdings 78 1
TelecomDaily ИАА 112 1
AC&M Consulting 55 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
GITEX Technology Week - Выставка 16 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763392, в очереди разбора - 667079.
Создано именных указателей - 46354.
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