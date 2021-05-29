Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WAP
Wireless Application Protocol
Протокол беспроводной передачи данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 115, упоминаний - 164
WAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Михаил 125 2
|Ткачук Лариса 44 2
|Бронецкий Андрей 12 2
|Кочетков Владислав 137 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 707 2
|Усманов Алишер 241 2
|Кусков Денис 150 2
|Таврин Иван 83 2
|Пилюгин Игорь 4 1
|Герчук Михаил 87 1
|Бородин Владимир 5 1
|Васильев Дмитрий 40 1
|Фирер Олег 18 1
|Пестерева Ольга 11 1
|Ройтберг Павел 31 1
|Морошкин Александр 106 1
|Айбашева Анна 91 1
|Данилов Егор 8 1
|Чупрынин Александр 2 1
|Малков Константин 3 1
|Ноздрин Алексей 9 1
|Рыжиков Сергей 96 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Сергеев Дмитрий 52 1
|Дубовсков Андрей 82 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Артамонова Анна 127 1
|Делицын Леонид 94 1
|Врублевский Павел 75 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Рейман Леонид 411 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 3
|CNews Analytics 1990 1
|Gartner 2192 1
|Nielsen Holdings 78 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|AC&M Consulting 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763392, в очереди разбора - 667079.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763392, в очереди разбора - 667079.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru