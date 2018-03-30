Мобильные трояны атакуют с помощью SMS и WAP-биллинга ал Мобильные вредоносы начали активно использовать схемы монетизации с использованием платных SMS и WAP-биллинга. Такие данные содержатся в отчете «Лаборатории Касперского», посвященном действи

«Билайн» перестал зарабатывать на незнании абонентов елком» (оператор сети «Билайн») объявил об отмене премиум-тарификации передачи данных по технологии WAP. С 16 августа она отменена для пользователей авансовой системы расчетов, с 25 августа – д

«Мегафон» перестал «обманывать» интернет-пользователей ы были только на услуги, предоставляемые посредством точки доступа internet.gprs. Для точки доступа wap.gprs цена была значительно выше - 245 руб./МБ. Технология WAP была создана в конце

Аудитория мобильной «Мамбы» выросла на 50% За прошедший 2009 г. число пользователей WAP-портала «Мамба» увеличилось в два раза по сравнению с 2008 г. и превысило 1,2 млн человек

LG запустила музыкальный WAP-портал в России Компания LG Electronics объявила о том, что запускает на российском рынке WAP-портал «Музыкальный клуб LG», содержащий более миллиона композиций. Зайти на портал «Музы

Beeline запустил социальную сеть Beeline Cafe в Украине возможностью доступа и общения с помощью различных видов связи: фиксированный и мобильный интернет, WAP, MMS, SMS. Зарегистрироваться на Beeline Cafe может любой человек, независимо от того, аб

Россия: Мобильная реклама на подъеме ормирования», - комментируют аналитики J&P. В исследовании также отмечается тенденция усиления роли WAP-площадок и мобильных версий сайтов как рекламных каналов. Кроме того, растет активность о

WAP в России платежеспособен оде предыдущего исследования Wapstart было установлено, что, вопреки расхожему мнению, пользователи WAP-сайтов в большинстве своем гораздо старше школьного и студенческого возраста. В ходе втор

WAP в России не для женщин ает 32 млн человек. Результаты исследования опровергают представления о том, что типичную аудиторию WAP-сайтов составляют тинейджеры с низкой покупательской способностью. Исследование проводило

WapStart запустила сервис для быстрой раскрутки wap-сайтов Компания WapStart объявила о том, что разработала инструмент для мгновенной раскрутки wap-сайтов. Сервис WOW! реализован в рамках каталога мобильных ресурсов Top WapStart (top.wapstart.ru). В отличие от веба, поисковые системы мобильного интернета не столь развиты. Поэтому основ

Мобильный интернет: когда исчезнет WAP? точки зрения посещаемости или адаптации под мобильные устройства. Так, по оценке компании WapStart, WAP-сайтов, генерирующих 90% трафика, учитываемого сервисами статистики, и имеющих суточную п

Абоненты «Билайна» смогут пополнить счет через интернет и WAP-порталы ате чего главным нововведением стала возможность управления «Мобильными платежами» через интернет и WAP-порталы. Теперь зарегистрировать пластиковую карту, пополнить свой баланс и баланс другог

Запущена WAP-версия Loveplanet.ru Состоялся запуск WAP-версии сайта знакомств и общения Loveplanet.ru - wap.loveplanet.ru. Теперь пользов

«Рамблер» и IMHO VI подписали контракт на продажу WAP-рекламы Группа компаний «Рамблер Медиа» и IMHO VI, интернет-рекламное агентство России, подписали контракт на продажу WAP-рекламы. По прогнозам британской исследовательской компании Juniper Research, ежегодный рост рынка мобильной рекламы составит 42%, достигнув объема $2 млрд. к 2013 г. eMarketer ожидает, что

Мобильный поиск «Яндекса» установлен на wap-портале МТС Компания «Яндекс» объявила о том, что ее мобильный поиск установлен на wap-портале МТС. С помощью нового сервиса можно искать как по всему интернету, так и по мобильному контенту на wap.mts.ru. Содержимое любого ресурса интернета корректно отображается на в

МТС и Yandex представили новый поисковый сервис Компании МТС и «Яндекс» объявили о запуске на WAP-портале МТС нового поискового сервиса. Услуга «Суперпоиск» предоставляет возможность одно

ЕТК запустил wap-сервис для футбольных болельщиков Специально для футбольных болельщиков с 7 июня 2008 г. на wap.etk.ru открываются новые разделы. Теперь программу трансляций игр и свежие новости с матчей чемпионата Европы по футболу можно будет узнать с мобильного телефона. Там же можно найти краткое

Infon разработал wap-портал для «Билайна» Контент-провайдер Infon разработал wap-портал в рамках проекта «Мобильная мама» для ОАО «ВымпелКом» («Билайн»). На нем будет размещаться специализированная информация, предназначенная молодым родителям. В проект также входят спе

Социальные сети вытесняют WAP с мобильников действительно единая сеть, когда человек может выбрать любое устройство для доступа к ней». На долю WAP приходится все меньше трафика мобильного интернета Согласно исследованиям, российские пол

Infon составил рейтинг посещаемости WAP-портала Контент провайдер Infon обнародовал данные по посещаемости своего WAP-портала абонентами сотовых операторов за первый квартал 2008 г. Рейтинг возглавил «Билайн» - 28,63%, затем расположились МТС - 23,22%, «МегаФон» - 16,23%, Tele2 - 10,25%, операторы Казахста

Новые сервисы Mail.ru появились на WAP-портале МТС Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» и портал Mail.ru объявили о том, что расширяют список сервисов Mail.ru, доступных для абонентов МТС на wap.mts.ru: в специальном разделе портала представлена «Почта@Mail.ru», самая большая коллекция видеороликов «Видео@Mail.ru» и социальный сервис «МойМир@Mail.ru». Новые сервисы дополнили запуще

Photofile.ru и МТС запустили новый wap-проект Национальный фотохостинг Photofile.ru и компания «Мобильные ТелеСистемы» объявлили о запуске wap-сайта wap.photofile.ru. Пользователи wap.photofile.ru смогут загружать свои

Infon поделил WAP/GPRS-трафик с пятью сотовыми операторами Контент-провайдер Infon (ЗАО «Мобикон») заключил договоры о делении доходов от WAP/GPRS трафика с крупнейшими операторами сотовой связи - МТС, МТС-Украина, СМАРТС, life:) и

i-Free запустил в Индии WAP-портал Компания i-Free, входящая в число лидеров рынка контент-услуг России, Украины и Казахстана, вышла на рынок Индии. Провайдер запустил в Индии WAP-портал локальных новостей делового и финансового характера от телеканала CNBC. Портал доступен абонентам крупнейшего индийского оператора Airtel.

«Теле2 Санкт-Петербург» запускает WAP-портал С 1 апреля 2008 года «Tеле2 Санкт-Петербург» запускает WAP-портал wap.podarok.tele2.ru. Абоненты оператора получают возможность скачать с

Госуслуги пришли в мобильники который реализуется в городе с октября прошлого года и представляет собой комплекс мобильных SMS- и WAP-сервисов, интегрированных с единой автоматизированной системой документооборота и геоинфо

Мобильная «Афиша@Mail.Ru» расскажет о мероприятиях в 52 городах России ормацию о мероприятиях, проходящих в 52 городах России. Мобильная версия «Афиши» доступна по адресу wap.afisha.mail.ru или по ссылке с главной страницы мобильного портала – wap.mail.ru.

Завершено тестирование сервиса wap.VideoRadar.ru Мобильный сайт wap.VideoRadar.ru объявил о том, что 9 января 2008 г. была закончена отточка функционала, а также тестирование и отладка бета-версии. Сайт wap.VideoRadar.ru является мобильным видеосерви

У пользователей Mail.Ru появились мобильные чаты явила о выходе мобильной версии проекта «Чаты@Mail.Ru». Мобильная версия «Чатов» доступна по адресу wap.chat.mail.ru или по ссылке с главной страницы мобильного портала – wap.mail.ru. В

МТС запустила социальную сеть на своем WAP-портале Компания МТС объявила о запуске социальной сети «МТС-Сити» на своем WAP-портале. Зарегистрированные в сети абоненты получают возможность вести свои блоги, исполь

Реклама добралась до мобильников россиян каналов уже объявил «ВымпелКом». Реклама будет доступна всем абонентам сети «Билайн» в России через WAP-портал, USSD-портал, универсальный автоответчик IVR, проект «Хамелеон». В «ВымпелКоме» за

Rambler обновил свой WAP-портал Компания Rambler выпустила новую версию мобильного портала wap.rambler.ru. Для доступа к WAP-порталу Rambler с сотового телефона понадобится лишь

GoGo запустил поиск по Wap-сайтам Поисковый сервис GoGo.Ru запускает поиск по российским WAP-сайтам. Он работает с телефонами, поддерживающими WAP версии 1.2 и выше, а также к

«МТС-Украина» запустила «Мобильную почту» Оператор мобильной связи «МТС-Украина» объявил о запуске сервиса «Мобильная почта» на WAP-портале компании. Сервис «Мобильная почта» представляет собой персональный WAP-портал, на

Мобильный Livejournal: теперь на wap-портале МТС ТС), оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает о том, что впервые в России посетители wap-портала МТС смогут воспользоваться мобильной версией самого популярного в России сервиса

А1 выходит на рынок WAP-рекламы а о старте нового направления — рекламы в мобильном интернете. Выход контент-провайдера А1 на рынок WAP-рекламы ознаменован завершением разработки платформенного решения MasterClick для проведе

Acorp представил новые продукты для построения беспроводной сети В ассортименте компании Acorp появились новые продукты: точка доступа WAP-G и маршрутизатор WR-G+. Точка доступа Acorp WAP-G позволяет организовать беспрово

Владельцы мобильников получили мобильную «Мамбу» Открылась бета-версия wap-сайта популярного портала знакомств Mamba.ru. Несмотря на то, что возможности wap–

A1 выставил wap-баннерообмен на аукцион вый альтернативый контент-провайдер A1 сообщил о продаже одной из наиболее крупных в своем сегменте wap-баннерообменной сети 1MBN. Продажа проводится в форме открытых торгов на интернет-аукцион