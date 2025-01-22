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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166263
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Top10VPN



22.01.2025 Уязвимости в протоколах туннелирования ставят под угрозу более 4 млн хостов 1
16.05.2024 Найдена «дыра», связанная с конструктивным недостатком Wi-Fi. Под ударом миллиарды устройств по всему миру 1
11.03.2024 С помощью свободного ПО для Wi-Fi можно взламывать Android и Linux 1
28.11.2022 RecFaces выпустила новое биометрическое решение Id-Time 1
07.10.2021 В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей 1
19.02.2020 «Туннели» выводят на свет: как обеспечить приватность в незащищенном пространстве 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Top10VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 2
Huawei 3934 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1396 1
Cisco Systems 5114 1
Microsoft Corporation 24630 1
Oracle Corporation 6689 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Red Hat 1305 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
RecFaces - РекФэйсис 28 1
Google LLC 11777 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 1
eBay Inc 1619 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 11 1
Unsplash 768 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2739 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10968 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3686 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7378 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6403 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12607 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6115 2
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 176 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 299 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4485 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2141 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 154 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15868 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3089 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9371 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1964 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 717 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6943 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 327 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 92 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 1
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 73 1
Оператор связи - B2O - Business-to-Operator - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 40 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2539 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3417 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2121 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4074 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9602 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 1
SSTP - Secure Socket Tunneling Protocol 12 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
iWD - intelligent Workload Distribution - системы интеллектуального распределения рабочей нагрузки 3 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 136 1
Linux OS 9944 2
Microsoft Windows 15661 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4439 2
FreePik 988 1
Google Android 13997 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 1
OpenVPN 68 1
Apple macOS 2060 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 221 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Gen Digital - Avast SecureLine VPN 5 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 1
Linux - Debian GNU 466 1
IBM OS/2 - eComStation 79 1
Cloudflare WARP 4 1
Мельникова Анастасия 373 1
Морозова Тамара 19 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 2
Европа 21771 2
Россия - РФ - Российская федерация 144277 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
Сингапур - Республика 1850 1
Америка - Американский регион 2162 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Ближний Восток 2944 1
Индонезия - Республика 957 1
Саудовская Аравия - Королевство 585 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Таиланд - Королевство 817 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 1
США - Джорджия - Атланта 257 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10944 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8638 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 868 1
Английский язык 6634 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5353 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4796 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1900 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2802 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Капитализм - капиталистическая социально-экономическая система 29 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 685 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Juniper Research 522 1
Research and Markets 24 1
Директ Инфо 9 1
Global Market Insights 13 1
Orbis Research 4 1
Global Web Index 2 1
Market Research Future 8 1
IndustryArc 1 1
Reports and Data 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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