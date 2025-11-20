RFaces RecFaces РекФэйсис

RFaces - RecFaces - РекФэйсис

Компания RFaces (ранее RecFaces) – участник рынка разработки коробочных программных продуктов с технологией распознавания лиц для повышения эффективности работы систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, систем учета рабочего времени, а также других различных систем работы с клиентами. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.11.2025 RFaces объявила о ребрендинге 2
17.11.2025 Конференция СКУД 2025 объединит рынок систем контроля и управления доступом 1
Импортозамещение 2022 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
13.03.2025 От доступа в офис до бронирования переговорных: Pridex Technology представила комплексное биометрическое решение для рабочих пространств 1
21.02.2025 Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком» 1
07.02.2025 В реестр российской электроники добавят оборудование и компоненты для работы с ИИ. Они впервые получат льготы 1
10.01.2024 Первая КБС на программном обеспечении Id-Me от «РекФэйсис» получила аккредитацию 2
13.12.2023 Konica Minolta и «Рекфэйсис» подписали партнерское соглашение 1
16.01.2023 У отечественных разработчиков распознавания лиц бурный рост за рубежом, невзирая на санкции 1
20.12.2022 Новое софтверное решение Id-Time от RecFaces для учета рабочего времени по изображениям с камер видеонаблюдения и терминалов 1
28.11.2022 RecFaces выпустила новое биометрическое решение Id-Time 1
24.10.2022 «АРМО-системы» представила новый биометрический продукт RecFaces Id-Line для управления очередью с помощью идентификации по лицам 1
11.10.2022 RecFaces представляет новый биометрический продукт для СУО и киосков самообслуживания 1
07.06.2022 Recfaces выходит на рынок Казахстана 1
03.06.2022 Лицевую биометрию в России ожидает стремительный рост 1
31.05.2022 Recfaces разработала инструмент синхронизации данных для решений корпоративного уровня 1
31.03.2022 Oberon и RecFaces будут вместе развивать импортонезависимую биометрию в России 1
28.03.2022 Российское решение по распознаванию лиц VxFaces от RecFaces было внедрено в компании Schneider Electric в Коста-Рике 1
28.12.2021 Тамара Морозова -

В ближайшие два года в России ожидается бум биометрии

 1
29.11.2021 RecFaces представила интеграцию биометрического решения Id-Gate со сканером документов Regula 1
23.11.2021 RecFaces получила заводскую сертификацию LenelS2 в рамках программы LenelS2 OpenAccess Alliance 1
25.10.2021 Лицевая биометрия: от хайпа к реальности 1
18.10.2021 Recfaces повысила уровень безопасности станции метро в Бангкоке с помощью технологии распознавания лиц 1
01.09.2021 Recfaces и Bosch интегрировали биометрическое решение Id-Gate в Bosch Building Integration System 1
08.02.2021 Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей 1
22.12.2020 Биометрическое решение Recfaces Id-Gate интегрировано с системой контроля доступа Schneider Electric Ecostruxure Security Expert 1
26.10.2020 Тепловизоры ОКБ «АСТРОН» теперь оснащены лицевой биометрией 1
20.08.2020 Бразильский торговый центр внедрил российскую систему распознавания лиц 1
22.06.2020 Recfaces обеспечила биометрическую идентификацию пассажиров в одном из крупнейших аэропортов Африки 1
20.05.2020 Recfaces выводит на российский рынок готовые биометрические решения 1
12.03.2019 Schneider Electriс запустила систему биометрической идентификации в Ельцин Центре 1
28.06.2016 Toshiba поделилась стратегией победы 1

Публикаций - 36, упоминаний - 38

RFaces и организации, системы, технологии, персоны:

Motorola Solutions - Pelco 69 8
Schneider Electric 602 6
Сигурд-Айти - Sigur 20 5
АРМО ГК - АРМО-Системы 347 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 385 3
RusGuard - РусГард 9 3
Konica Minolta 422 3
Honeywell 304 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 494 3
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 94 2
Milestone 60 2
АРМО ГК 179 2
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 2
Bosch Security and Safety Systems 18 2
Ростелеком 10596 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 263 2
Xerox - The Haloid Company 1164 2
NtechLab - НтехЛаб 176 2
Google LLC 12419 1
Ланит Экспертиза 3 1
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 27 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 46 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 24 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1590 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 25 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 172 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
Т1 Иннотех 208 1
DataTech 4 1
Innotech - Иннотек 3 1
Ростех - Швабе - Астрон ОКБ - Астрон Оптико-механическое конструкторское бюро 3 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
GreenData - Гриндата 60 1
Facemetric - Нейрометрика 4 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 116 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 190 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 50 1
Softline - Sl Soft - ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 11 1
Toshiba Rus - Тошиба рус - Toshiba CIS 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8430 4
Pridex Group - Прайдекс констракшн 16 3
Jomo Kenyatta International Airport - Международный аэропорт имени Джомо Кениаты - ИАТА: NBO, ИКАО: HKJK 3 3
KONE Corporation 7 2
РЖД - Российские железные дороги 2033 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 289 2
Россети Ленэнерго 1698 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 1
MSC Cruises 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1568 1
Multispace - Мультиспейс динамо - Сеть сервисных офисов 4 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 18 1
Почта России ПАО 2281 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2781 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 516 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 688 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 1
Татнефть 240 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 457 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 477 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 142 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 65 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13168 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 398 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5410 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3594 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6380 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
ANAO - Australian National Audit Office - Австралийское Национальное ревизионное управление 1 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3321 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2780 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1038 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 796 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2742 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12555 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74877 18
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4422 17
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1472 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34482 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4562 11
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2104 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4796 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58381 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26357 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19396 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7804 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3813 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32591 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23716 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32266 6
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 681 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5742 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11708 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9554 5
Оповещение и уведомление - Notification 5484 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7465 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12810 5
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 170 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12445 4
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 868 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7182 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2477 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3646 3
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 596 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13212 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15107 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25718 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1586 3
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 228 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12271 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7547 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11638 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1111 3
RFaces - Id-Guard 12 10
RFaces - Id-Gate 8 8
Motorola Solutions - Pelco VMS VideoXpert 7 6
RFaces - VxFaces 5 5
RFaces - Id-Me - Биометрическая платформа 4 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 404 4
RFaces - Id-Welcome 3 3
RFaces - Id-Check 3 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 195 2
RFaces - Id-Target 2 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3466 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 49 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2157 1
Cisco ACI Multi-POD 6 1
НКК - ГКС - SiTex 30 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 355 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 70 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 22 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 235 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 38 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 269 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 55 1
RFaces - Id-Fit 2 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 1
Bosch BIS - Bosch Building Integration System 2 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
RFaces - Id-Line 1 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 28 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1069 1
Google Android 14932 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5991 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 875 1
Apple Face ID 241 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 335 1
Oz Liveness 45 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 272 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1350 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 605 1
Морозова Тамара 19 19
Остроухова Ирина 5 5
Новиков Сергей 47 1
Богомолов Алексей 13 1
Фомичев Андрей 73 1
Борисов Владимир 10 1
Евдокимов Дмитрий 29 1
Парфенов Сергей 12 1
Золотарев Сергей 14 1
Киселев Сергей 69 1
Тихомиров Сергей 19 1
Груздев Сергей 46 1
Горшкова Алена 3 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Харламов Вадим 1 1
Ельцин Борис. 96 1
Левчук Илья 10 1
Кривошеев Евгений 13 1
Калганов Игорь 53 1
Лутошкин Валерий 3 1
Егорова Эльза 4 1
Хазов Даниил 9 1
Якимов Антон 11 1
Чегодаев Станислав 20 1
Дарчинов Станислав 8 1
Колупаев Максим 1 1
Селезнев Денис 31 1
Зарипов Андрей 8 1
Ульянычев Матвей 47 1
Воробьев Родион 1 1
Кисляков Владимир 5 1
Умеркаев Тимур 1 1
Гранков Илья 1 1
Маркушин Василий 1 1
Алленов Сергей 1 1
Варакин Владимир 1 1
Курсин Алексей 4 1
Данильчик Василий 9 1
Лисютин Александр 1 1
Глазова Любовь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 160075 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53857 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46413 6
Кения - Найроби 22 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18535 3
Европа 24764 3
Япония 13629 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18980 3
Африка - Африканский регион 3593 3
Ближний Восток 3077 3
Бразилия - Федеративная Республика 2473 3
Таиланд - Королевство 881 3
Казахстан - Республика 5901 2
Индия - Bharat 5766 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 449 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1196 2
Азия Восточная 183 1
Таиланд - Бангкок 88 1
Африка Восточная - Восточно-Африканское плоскогорье - Восточно-африканская рифтовая долина 38 1
Бразилия - Куритиба 4 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3313 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13654 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2466 1
Земля - планета Солнечной системы 10730 1
Беларусь - Белоруссия 6130 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8290 1
Россия - УФО - Свердловская область 1822 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3343 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3620 1
Америка Южная 878 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1032 1
Канада 5021 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 859 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 513 1
Украина 7855 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1026 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 656 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1725 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 607 1
Япония - Токио 1015 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51768 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55617 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20663 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26293 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15384 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10748 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5402 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6360 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3786 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2939 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8319 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6475 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8598 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10878 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3787 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1387 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5481 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9841 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10603 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7963 2
Blacklist - Чёрный список 686 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8467 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32313 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7051 2
Паспорт - Паспортные данные 2752 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1845 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2406 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3744 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6338 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7863 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2840 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5980 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6304 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 904 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2553 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 790 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 788 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1986 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11507 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2238 3
CNews ИТ в промышленности 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11468 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3818 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8449 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 801 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Top10VPN 6 1
IDC - International Data Corporation 4955 1
Juniper Research 558 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 579 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 71 1
GITEX Technology - международная выставка 47 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1428655, в очереди разбора - 728511.
Создано именных указателей - 191902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

