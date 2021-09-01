Recfaces и Bosch интегрировали биометрическое решение Id-Gate в Bosch Building Integration System

Команда специалистов из Recfaces и Bosch за 30 дней интегрировала биометрическое решение Id-Gate в Bosch Building Integration System. Запустить интеграцию в такие короткие сроки удалось благодаря открытому API решения Id-Gate и платформенности Bosch Building Integration System. Cистема BIS от Bosch включает набор инструментов, обеспечивающий быструю интеграцию с приложениями сторонних производителей с помощью доступных средств разработки (SDK).

Ценность интеграции Id-Gate и BIS заключается в сокращении времени доступа при повышении безопасности. При использовании функциональности Id-Gate, сотрудник может пройти через СКУД, даже если он потерял, забыл и не имеет физической карты СКУД в случае, если его биометрический шаблон есть в базе данных. Теперь нет необходимости тратить время на оформление разовых пропусков – система сама установит временные ограничения на посещение объекта посетителем, останется только сделать его фото прямо перед входом через турникет. Также возможно зарегистрироваться в системе удаленно, что особенно актуально в условиях карантинных мер, которые до сих пор соблюдаются некоторыми компаниями и предприятиями.

Помимо комфортного доступа на объект, Id-Gate повышает безопасность на предприятии в целом. Теперь можно контролировать не только входные группы, но и особо охраняемые зоны, серверные, ключницы, везде, где требуется особая защита и многофакторная аутентификация: карта СКУД + идентификация по лицу и пр.

Bosch Building Integration System, в свою очередь, позволяет управлять другими подсистемами Bosch, такими как системы видеонаблюдения, обнаружения пожара и охранной сигнализации.

Recfaces обратилась к Bosch с предложением реализовать совместное решение с использованием ее биометрических продуктов, которые в будущем станут дополнением к текущей системе управления доступом, в феврале 2021 г. Толчком для данной инициативы стали участившиеся запросы от заказчиков Recfaces, которые в свою очередь находились на стадии выбора СКУД или уже используют систему Bosch.

«Бесконтактное взаимодействие становится нормой абсолютно везде – начиная с розничных магазинов и заканчивая зданиями промышленных предприятий. Интеграция Building Integration System 4.8 с биометрическим решением Id-Gate Recfaces имеет свою уникальность, а именно – возможность работы с различными видами терминалов контроля доступа. Интеграция произведена на уровне API, поэтому независимо от типа и моделей терминалов при контроле доступа на объект Id-Gate будет фиксировать биометрические данные человека и передавать в Building Integration System. BIS, в свою очередь, сопоставит полученные из Id-Gate данные с эталонными фотографиями человека в базе и предоставит доступ (в случае совпадения данных о человеке) через Building Integration System Access Engine и контроллер Bosch Access Modular Controller (AMC2)», – сказал Сергей Киселев, менеджер по развитию бизнеса Bosch Security and Safety Systems.

«Это партнерство даст возможность предложить дополнительное удобное и функциональное решение тем компаниям, которые уже используют оборудование и программное обеспечение от Bosch. Мы начали интеграцию с контролем доступа, потому что сегодня уже есть проекты, где Id-Gate активно работает с контролем доступа от Bosch. Следующим этапом мы рассматриваем интеграцию с Bosch VMS», – отметила Тамара Морозова, генеральный директор Recfaces.

Данный продукт запущен как в крупных компаниях России, так и в международных проектах.