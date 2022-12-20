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Новое софтверное решение Id-Time от RecFaces для учета рабочего времени по изображениям с камер видеонаблюдения и терминалов

Линейку биометрических программных продуктов RecFaces пополнило решение Id-Time для учета рабочего времени персонала. Ядром системы Id-Time выступает биометрическая база данных лиц, а источниками получения изображений – IP-камеры видеонаблюдения, планшетные ПК или терминалы. Биометрическая система учета рабочего времени идентифицирует человека менее чем за одну секунду и предоставляет простые, удобные и эффективные инструменты для точного учета фактически отработанного времени, помогает вести табельный учет рабочего времени и анализировать соблюдение трудовой дисциплины. Это становится возможным за счет работы с готовыми отчетами. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Id-Time позволяет вести учет рабочего времени, отслеживать соблюдение трудовой дисциплины и выявлять нарушения доступа на объект или в определенные зоны посредством лицевой биометрии без использования классических средств идентификации персонала, таких как считыватели RFID-карт или турникеты. На объектах, где достаточно фиксировать факты входа и выхода сотрудников и посетителей, целесообразно развернуть простую систему на базе ПО Id-Time и планшетных ПК. В местах со свободным входом и выходом биометрический учет рабочего времени можно организовать с помощью IP-камер видеонаблюдения, установленных на объекте, либо терминалов. При этом решение Id-Time позволит обеспечить учет рабочего времени и на объектах, где единовременно работают свыше 15-20 тыс. человек.

Процесс установки Id-Time занимает не более 20 минут, поскольку продукт содержит интуитивно понятные инструменты импорта фотографий и сведений о сотрудниках для пакетного заполнения базы данных и быстрого начала работы. При этом для идентификации людей и учета рабочего времени Id-Time использует исключительно биометрические шаблоны, обратное преобразование которых в фотографии людей невозможно, а обмен данными выполняет с использованием шифрованных протоколов HTTPS и WSS. Биометрический учет рабочего времени на базе ПО Id-Time может работать и в рамках сторонних ERP, CRM, WFM и УРВ систем, для интеграции с которыми есть подробно документированный интерфейс API.

Если требуется наличие медицинского сертификата, QR-кода или другого документа для доступа к рабочему месту или в какую-либо другую зону объекта, биометрический продукт Id-Time позволяет выполнить соответствующую проверку в момент идентификации человека. Такой функционал обеспечивает эффективный биометрический учет рабочего времени на специализированных объектах и/или в период обострений эпидемической обстановки. В случае отсутствия или нерелевантности требуемого документа, а также несанкционированного входа/выхода, попытки скомпрометировать систему или нарушения режима, Id-Time автоматически оповестит оператора посредством e-mail, sms или push-уведомлений даже при нестабильном канале связи.

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Цифровизация

Базовая версия биометрического ПО Id-Time поддерживает пять типов отчетов, формируемых на основе достоверного массива данных: о посещаемости, продолжительности присутствия на объекте, опозданиях, суммарном времени отсутствия за день и попытках компрометации системы. Этих сведений биометрического учета рабочего времени обычно достаточно для кадровой отчетности. Кроме того, Id-Time позволяет не только формировать отчеты, но и выгружать их в форматах XLSX или CSV, а также рассылать по электронной почте или направлять во внешние системы.

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